Instagram torna alla visualizzazione cronologica dei post

A grande richiesta, la home dell’app torna alla visualizzazione cronologica dei post.

Agli utenti di Instagram non era mai del tutto piaciuta la scelta di abbandonare la visualizzazione in ordine cronologico di pubblicazione dei post in home. La rivoluzione, avvenuta ormai nel lontano 2016, ha sempre fatto storcere il naso alla maggior parte degli utilizzatori del social. Oggi è arrivata la notizia che potrebbe rendere felici tutti coloro che mal accettarono tale cambio di rotta: Instagram ha deciso infatti di fare un passo indietro e tornare proprio alla visualizzazione cronologica dei post in timeline. Un vero sollievo per tutti coloro che non tollerano gli algoritmi che scelgono cosa mostrare loro in bacheca e soprattutto un sollievo per chi crede di avere scarsa visibilità su Instagram.

L’annuncio di Instagram e la data della modifica

Ad annunciare la decisione di Instagram, come al solito, il capo della piattaforma social, Adam Mosseri. L’annuncio è arrivato niente meno che dal Senato degli Stati Uniti, dove Mosseri si trovava per un’udienza, ed è poi stato confermato dall’azienda in via ufficiale.

In realtà non occorrerà attendere molto per tornare alla visualizzazione cronologica nel feed di Instagram. La modifica è infatti attesa già nei primi mesi del nuovo anno, il 2022. La scelta è stata giustificata da Mosseri come un tentativo di Instagram di voler offrire agli utenti un maggior controllo su ciò che visualizzano. Queste le sue parole: “Vogliamo che le persone abbiano un controllo significativo sulla loro esperienza. Abbiamo sperimentato i Preferiti, un modo per farti decidere quali post vuoi vedere più in alto, e stiamo lavorando a un’altra opzione per vedere i post delle persone che segui in ordine cronologico“.

Attualmente, i post di Instagram vengono visualizzati all’interno del feed in base a scelte dettate dall’algoritmo del social. Quest’ultimo, in base alle intenzioni dell’azienda, avrebbe dovuto essere in grado di mostrare all’utente solo quello a cui era davvero interessato ma sembra che tale caratteristica di Instagram non sia mai riuscita a far breccia nel cuore dei suoi utenti. La tenuta di tale sistema era stata messa ulteriormente in crisi dall’arrivo e dal successo di TikTok, amato dagli utenti anche perché, al contrario di Instagram, riesce a garantire visibilità anche a chi non è “noto”. Insomma, tutta questione di algoritmo…

Come dovrebbe funzionare la nuova visualizzazione sul feed

In base a quanto annunciato da Mosseri, Instagram sperimenterà il ritorno all’ordine cronologico dei post nel feed utilizzando due versioni. Il sistema attuale, tra l’altro, potrebbe non essere abbandonato del tutto. Ciò che sembra essere certo, dunque, è che gli utenti Instagram dovrebbero poter avere la possibilità di scelta sulla modalità di visualizzazione dei post nel feed. In poche parole, ciascun utente potrà scegliere se continuare a visualizzare i post in base a come vengono scelti dall’algoritmo o se visualizzarli in ordine cronologico di pubblicazione.

immagine: Pixabay

Instagram torna alla visualizzazione cronologica dei post - Ultima modifica: da