Ecco le Migliori Startup Italiane del 2024, nella classifica di LinkedIN. L’Italia continua a essere un terreno fertile per l’innovazione e le startup emergenti, e LinkedIn ha recentemente pubblicato la classifica delle 10 migliori startup italiane del 2024. Queste aziende non solo stanno ridefinendo i settori in cui operano, ma attirano anche investimenti e talenti con soluzioni innovative. La selezione si basa su una serie di parametri come la crescita della forza lavoro, l’interesse da parte dei professionisti in cerca di lavoro e la capacità di attrarre talenti dalle più grandi aziende del Paese. Ecco uno sguardo approfondito sulle migliori startup italiane di quest’anno.

Le 10 Migliori Startup Italiane del 2024 secondo LinkedIn

1. hlpy – Assistente virtuale per automobilisti

Settore: Manifattura di veicoli a motore

Dipendenti: 70

Sede: Milano

Anno di Fondazione: 2020

hlpy si distingue per la sua piattaforma digitale che mette in contatto automobilisti bisognosi di assistenza con una vasta rete di soccorritori, officine e carrozzerie. Utilizzando intelligenza artificiale e machine learning, la startup garantisce soluzioni tempestive e personalizzate a quasi 1.400 partner. Con JavaScript, CSS e HTML tra le competenze più richieste, hlpy è una scelta interessante per gli ingegneri del software in cerca di opportunità innovative, per questo è tra le 10 Migliori Startup Italiane del 2024 secondo LinkedIn.

2. Up2You – La sostenibilità digitale

Settore: Sviluppo software

Dipendenti: 40

Sede: Milano

Anno di Fondazione: 2020

Up2You è una greentech che offre soluzioni per le aziende desiderose di ridurre il proprio impatto ambientale. Attraverso strumenti digitali, le imprese possono misurare, ridurre e compensare le emissioni di carbonio, coinvolgendo anche i dipendenti in attività di sostenibilità. È una startup che si rivolge soprattutto a professionisti con competenze in social media, Google Analytics e WordPress, focalizzandosi sulla vendita e lo sviluppo aziendale.

3. Scalapay – Il pagamento a rate senza interessi

Settore: Servizi finanziari

Dipendenti: 134

Sede: Milano

Anno di Fondazione: 2019

Non poteva mancare tra le 10 Migliori Startup Italiane del 2024 secondo LinkedIn Scalapay che offre un servizio di dilazionamento dei pagamenti in 3 o 4 rate, senza interessi per l’utente finale. Il modello di business è già stato implementato in oltre 8.000 brand, sia online che nei negozi fisici. Questa fintech continua a crescere in modo esponenziale, attirando talenti nel campo della vendita, dell’ingegneria e dell’assistenza clienti.

4. Smartpricing – Ottimizzazione dei prezzi nel turismo

Settore: Sviluppo software

Dipendenti: 145

Sede: Arco, Trentino-Alto Adige

Anno di Fondazione: 2020

Smartpricing si è affermata come una soluzione indispensabile per il settore dell’ospitalità, aiutando le imprese a stabilire i prezzi più competitivi in tempo reale. Attraverso il suo software, le aziende possono ottimizzare le tariffe in base alla domanda, automatizzando la pubblicazione sui canali di vendita. Competenze in turismo e content management sono particolarmente richieste per chi cerca una carriera in questa dinamica realtà.

5. SiVola – Innovazione nei viaggi di gruppo

Settore: Organizzazione viaggi

Dipendenti: 30

Sede: Trani, BT

Anno di Fondazione: 2019

Fondata da cinque travel influencer italiani, SiVola è una travel tech che organizza viaggi di gruppo per tutte le età, con destinazioni in tutto il mondo. Le competenze di marketing digitale e social media sono tra le più richieste, rendendo questa startup una meta ideale per chi ama combinare tecnologia e viaggi è a ragione tra le 10 Migliori Startup Italiane del 2024 secondo LinkedIn.

6. Moov – Mobilità sostenibile e assicurazioni digitali

Settore: Tecnologia, informazione e internet

Dipendenti: 45

Sede: Roma

Anno di Fondazione: 2023

Moov è una delle startup più giovani della lista, ma già si distingue per le sue soluzioni ad alto contenuto tecnologico nel settore della mobilità. Offre modelli di pricing innovativi e prodotti assicurativi per promuovere comportamenti virtuosi tra gli automobilisti. L’ingegneria e il marketing sono le aree funzionali più ricercate, con una forte attenzione all’automotive e alle metodologie agili.

7. Freedome – Esperienze outdoor a portata di click

Settore: Organizzazione viaggi

Dipendenti: 31

Sede: Legnano, MI

Anno di Fondazione: 2019

Freedome si propone come la piattaforma di riferimento per gli amanti delle attività outdoor in Italia. Con la sua piattaforma di marketplace, permette di prenotare esperienze all’aria aperta in tutto il Paese, offrendo un’ampia gamma di attività. Tra le competenze più richieste, spiccano WordPress, social media e contenuti web, facendo di Freedome un’azienda ideale per chi è appassionato di comunicazione digitale e turismo.

8. Contents – Marketing automatizzato con l’AI

Settore: Servizi IT e consulenza

Dipendenti: 69

Sede: Milano

Anno di Fondazione: 2021

Tra le 10 Migliori Startup Italiane del 2024 secondo LinkedIn c’è Contents, un’azienda specializzata nella creazione di contenuti di marketing multilingua, utilizzando intelligenza artificiale per gestire l’intero processo, dall’ideazione fino all’aggiornamento. Questa startup è perfetta per chi ha competenze in giornalismo, social media e intelligenza artificiale, con un focus su media, comunicazione e ingegneria.

9. AccessiWay – Verso un web più accessibile

Settore: Servizi di accessibilità digitale

Dipendenti: 47

Sede: Torino

Anno di Fondazione: 2021

AccessiWay sta guidando l’accessibilità digitale in Italia, lavorando a stretto contatto con associazioni di persone con disabilità per rendere i siti web e le piattaforme online più accessibili. La startup è in crescita e cerca talenti nelle aree del marketing e dello sviluppo aziendale, oltre che project manager e commerciali.

10. Oversonic – Robotica umanoide cognitiva

Settore: Servizi IT e consulenza

Dipendenti: 58

Sede: Carate Brianza, MB

Anno di Fondazione: 2020

Oversonic opera nel campo della robotica umanoide cognitiva, sviluppando sistemi che coadiuvano gli esseri umani nelle attività fisicamente e psicologicamente impegnative. Matlab, robotica ed elettronica sono tra le competenze più richieste per chi desidera entrare in questo settore d’avanguardia.

Le Migliori Startup Italiane del 2024

Le migliori startup italiane stanno ridefinendo il panorama tecnologico e imprenditoriale del Paese, spingendosi sempre più verso l’innovazione e la sostenibilità. Che si tratti di rivoluzionare l’assistenza stradale o di automatizzare il marketing, queste aziende emergenti rappresentano il futuro del business in Italia. Con una crescita rapida e un’influenza crescente, sono destinatarie dell’attenzione di investitori e professionisti in cerca di opportunità stimolanti.

Metodologia

LinkedIn valuta le startup in base a quattro fattori: la crescita della forza lavoro, le interazioni degli utenti con le aziende e i loro dipendenti, l’interesse delle persone in cerca di impiego per queste startup e la loro capacità di attrarre talenti. La crescita della forza lavoro è misurata come aumento percentuale del numero di dipendenti nel periodo in esame, che deve essere almeno del 10%. Le interazioni degli utenti con l’azienda e i suoi dipendenti misurano le visualizzazioni della pagina aziendale, il numero di follower e le visualizzazioni dei profili dei dipendenti da parte di utenti che non lavorano per la startup. L’interesse delle persone in cerca di impiego misura il tasso di visualizzazione e candidatura delle offerte di lavoro dell’azienda, considerando gli annunci sia gratuiti sia a pagamento. La capacità di attrarre talenti misura il numero di dipendenti provenienti da aziende incluse nella classifica LinkedIn Top Companies, come percentuale della forza lavoro totale della startup. I dati sono normalizzati fra tutte le startup idonee. L’intervallo di tempo considerato va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

Per essere idonee, le aziende devono essere completamente indipendenti e a capitale privato, avere 30 o più dipendenti a tempo pieno, avere non più di 5 anni e avere sede nel Paese a cui fa riferimento la classifica in cui compaiono. Escludiamo agenzie di selezione del personale, think tank, società di venture capital, studi legali, società di gestione e di consulenza IT, non-profit ed enti di beneficenza, acceleratori di impresa e aziende statali. Non sono idonee neanche le startup che hanno licenziato il 10% o più della forza lavoro fra il 1° luglio 2023 e la data di pubblicazione della classifica. Queste decisioni vengono prese dal team di LinkedIn Notizie sulla base delle dichiarazioni delle aziende e di testate giornalistiche affidabili.

Le informazioni sulle aziende

Le informazioni sulle aziende sono state ricavate utilizzando LinkedIn Talent Insights. I dati riflettono le informazioni degli utenti, pubbliche e aggregate, tratte dai profili LinkedIn attivi nel Paese di pertinenza e includono i profili di dipendenti a tempo pieno associati all’azienda su LinkedIn. Sono esclusi gli utenti identificati come dipendenti part-time o collaboratori. Il numero di dipendenti è fornito direttamente dall’azienda, salvo diversamente indicato mediante asterisco, nel qual caso si basa sui dati di LinkedIn. Tutte le informazioni si riferiscono a un periodo di 12 mesi a ritroso da luglio 2024. I dati sulle competenze derivano dalla misurazione delle competenze più frequenti fra i dipendenti di un’azienda. Le qualifiche più rappresentate indicano le occupazioni più comuni in ogni azienda. Le aree funzionali con più lavoratori indicano le aree lavorative prevalenti in ogni azienda.

