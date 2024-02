MasterChef Italia: chi è il giudice più seguito sui social?

MasterChef Italia: giudici e classifica social. Antonino Cannavacciuolo è il più seguito con 3,09 milioni di follower, ma Giorgio Locatelli ha il maggior engagement (3,8%). Bruno Barbieri ottiene più commenti per post

Nel panorama televisivo italiano, pochi programmi hanno avuto un impatto tanto profondo su una delle eccellenze quanto MasterChef Italia ha avuto sulla cultura del cibo. Nel corso delle sue stagioni, MasterChef Italia ha trascinato milioni di spettatori in un viaggio entusiasmante attraverso il gusto, l’inventiva e la tradizione.

Creazione di nuovi appassionati di cucina

La trasmissione ha giocato un ruolo cruciale nell’introduzione all’arte culinaria delle nuove generazioni. Con la sua miscela di intrattenimento e didattica, MasterChef ha acceso nelle famiglie italiane una nuova curiosità per la cucina, trasformando spettatori occasionali in appassionati gourmet. Le sfide culinarie, supportate da grandi nomi come Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e altri, hanno ispirato molti ad avventurarsi in cucina, sperimentare con gli ingredienti e affinare tecniche culinarie.

L’impatto Social e Mediatico di Masterchef

Il successo dello show ha avuto un vasto impatto sui media e sui social network, creando una comunità di fan e food blogger che condividono ricette, consigli e critiche culinarie. Programmazioni come MasterChef hanno dato un’impronta indelebile nella cultura pop, influenzando non solo come gli italiani cucinano, ma anche come parlano e pensano al cibo.

L’importanza dei giudici di Masterchef

I giudici di Masterchef hanno giocato un ruolo fondamentale in questo processo non solo con il loro lavoro in Tv ma anche con l’attivista svolta sui social, che ha fatto da cassa di risonanza per Masterchef. I giudici sono ormai tutti degli influncer e anzi sono in vetta tra quelli che si dedicano al food.

Chi sono i giudici di Masterchef

Masterchef è guidato da 3 giudici, vediamo chi sono e quali valori portano

Bruno Barbieri: tradizione e innovazione nel cuore dell’Emilia

Bruno Barbieri è un emblema della cucina emiliana, apprezzato per la sua maestria e la sua abilità innovativa. Nato a Medicina in Emilia-Romagna, il 12 novembre 1962, la sua cucina rispecchia l’amore per la tradizione arricchita di novità sorprendenti. Con sette stelle Michelin, Barbieri rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo culinario.

Il viaggio culinario di Barbieri è iniziato nelle cucine delle navi da crociera, una esperienza che gli ha permesso di esplorare nuovi sapori e affinare tecniche sofisticate. La sua filosofia vede la cucina come racconto di esperienze personali, in cui ogni piatto diventa un viaggio emotivo attraverso sapori e memorie.

Non solamente un artista dei fornelli, Barbieri è anche un autore di successo, i suoi libri di cucina offrono agli appassionati una finestra sul suo mondo creativo, dove innovazione e tradizione si incontrano per creare esperienze culinarie di elevata qualità.

Antonino Cannavacciuolo: l’armonia di gusto e tradizione

Antonino Cannavacciuolo, cuoco e personaggio televisivo è nato il 16 aprile 1975 a Vico Equense, è sinonimo di eccellenza con sette stelle Michelin all’attivo. Il suo percorso iniziato nella piccola Vico Equense si è consolidato diventando una figura di spicco nella scena gastronomica italiana.

Dalla cucina di famiglia ai vertici della ristorazione, Cannavacciuolo ha portato l’essenza del territorio nella sua offerta culinaria, che spazia dal Villa Crespi sul Lago d’Orta ai bistrot sparsi in altre città. Come giudice in MasterChef Italia, Antonino ha mostrato la sua personalità affabile e il suo talento culinario, diventando una guida ispiratrice per aspiranti chef.

Impegnato a trovare il perfetto equilibrio tra gusto e innovazione, Antonino Cannavacciuolo crea piatti radicati nella tradizione ma con un tocco contemporaneo, colmando il divario tra il passato e il presente della cucina italiana. La sua arte invita i commensali a un viaggio multisensoriale nell’essenza dell’Italia.

Giorgio Locatelli: la passione italiana nel cuore di Londra

Gli aromi e i sapori dell’Italia tradizionale si intrecciano con tocchi creativi nella cucina di Giorgio Locatelli, rinomato chef della “Locanda Locatelli” a Londra. Nato a Corgeno di Vergiate vicino al Lago di Como, Locatelli ha portato i sapori della sua terra oltre i confini italiani, conquistando il palato internazionale.

Attraverso una vocazione maturata fin dalla giovane età nella cucina dei nonni, Giorgio Locatelli ha trasmesso autenticità e passione nella sua arte, consolidata dal prestigioso riconoscimento della Stella Michelin. Con l’apertura di “Locanda Locatelli” nel 2002, insieme a sua moglie Plaxy, ha impiantato radici nella capitale britannica, facendo della sua osteria un tempio dei gusti italiani.

La popolarità di Locatelli è cresciuta grazie alla sua capacità di comunicare la passione per la cucina. La sua filosofia comprende l’utilizzo di prodotti locali italiani di alta qualità e un’arte culinaria che esprime amore e rispetto per le proprie origini, senza rinunciare al desiderio di innovare.

MasterChef Italia: chi è il giudice più seguito sui social?

Ma chi è il giudice più seguito sui social? Abbiamo analizzato i profili Instagram di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli attraverso la piattaforma Inflead.

Quello che emerge è molto interessante.

Il giudice con più follower è Antonino Cannavacciuolo, con 3,09 milioni, seguito da Bruno Barbieri con 1,51 e Giorgio Locatelli con 525.000 mila.

Guardando però l’”Influencing Value”, ovvero il numero delle persone che in effetti interagiscono con i contenuti creati da ciascun account, le cose cambiano.

Al primo posto sempre Antonino Cannavacciuolo con 430.000 persone che interagiscono in media con i suoi contenuti, al secondo posto sale Giorgio Locatelli con 294.110 e al terzo Bruno Barbieri con 165.994.

Questo vuol dire che i fan di Locatelli sono molto più attivi ed infatti ha una media di engagement che è il doppio rispetto a quella dei suoi colleghi: 3,8% per Locatelli, 18% per Barbieri, 1% per Cannavacciuolo.

I contenuti più commentati sono invece quelli di Barbieri che hanno una media di 1.178 commenti per post, contro i 372 di Cannavacciuolo e i 144 di Locatelli.

Per quanto riguarda la composizione demografica dell’audience di ciascuno i valori sono molto simili. IL pubblico per tutti è più maschile che femminile, anche se di poco e per tutti la fascia più presente è quelle delle donne tra i 25 e i 34 anni.

