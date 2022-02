Mattarella rieletto Presidente della Repubblica, la reazione dei social

Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica, un plebiscito in Parlamento e un fiume di post sui Social

Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana, è il suo secondo mandato che arriva dopo che ogni candidato alternativo è stato bruciato senza riuscire a raccogliere i necessari consensi.

Mattarella eletto Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella è stato eletto Presidente della Repubblica, dopo i primi 7 anni di mandato alla fine ha accettato, anche se aveva dichiarato che non lo avrebbe, fatto, altri setti anni alla Presidenza della Repubblica per evitare uno stallo istituzionale. Era l’unico nome su cui ci fisse un vero accordo.

Elezione Mattarella, la reazione dei social

I social sono stati in fermento per l’elezione di Mattarella, da quando è trapelato che i partiti avevano trovato l’accordo sul suo nome. L’hashtag #Mattarella è schizzato in vetta ai trending topic.

I numeri sui social sono importanti con 113.500 post, un engagemnet di 610.200 e una reach di 2 miliardi

I post di maggiore successo

La rielezione del presidente della Repubblica ha generato non solo tanti post ma anche molto significativi, qui quelli che hanno avuto più successo in termini di engagement, ovvero per numero di Like, repost e commenti. I miglior post in assoluto è quello del Quirinale con un engagement pazzesco di 11.400: la dichiarazione del Presidente Mattarella fa il giro del Web. Al secondo posto @Dio che ironizza, poi Giorgia Meloni che polemizza.

Il miglior post

la dichiarazione del Presidente #Mattarella dopo la comunicazione dell’esito della votazione da parte dei Presidenti di Senato e Camera pic.twitter.com/vKIn3sVMr6 — Quirinale (@Quirinale) January 29, 2022

La Classifica dei post su #Mattarella

I migliori influencer per #Mattarella

Qui trovate i migliori Influnecer della giornata per l’Hashtag #Mattarella, la classifica è per engagement ovvero in base al numero di interazioni raggiunte con tutti i post fatti nel giorno dell’elezione da ciascun account.

Come funziona l’Elezione del Presidente della Repubblica Italiana

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

