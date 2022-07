Parlare in corsivo su TikTok: cosa significa e perché è una tendenza

Un nuovo trend sta spopolando sui social, con buona pace dei puristi della lingua italiana.

Se vi state chiedendo perché, da diversi giorni, molti si stanno interrogando sulla nuova moda di parlare in corsivo, la risposta arriva da TikTok. La domanda più gettonata è: cosa significa parlare in corsivo? E poi, perché parlare in corsivo è diventando un nuovo trend sui social (non solo su TikTok)?! Le risposte, per l’appunto, vanno attualmente ricercate proprio sulla piattaforma video tanto amata dai giovanissimi perché grazie ad una creator tale modo di parlare ha acquistato una popolarità incredibile.

Cosa significa parlare in corsivo

Visto che la domanda principale vuole soddisfare la curiosità di sapere cosa, tecnicamente, significhi parlare in corsivo, cerchiamo di spiegare in modo semplice cosa questo voglia dire nella pratica. Per farlo ci affidiamo alla spiegazione della creator Elisa Esposito, che su TikTok è nota come la professoressa di corsivo e posta video che sono delle vere e proprie mini lezioni su questo nuovo linguaggio. Parlare in corsivo significa allungare i suoni delle vocali e pronunciare le sillabe in un modo che non sempre corrisponde alla pronuncia ufficiale della lingua italiana. Si tratta di una sorta di sfottò della cadenza milanese, infarcita da atteggiamenti snob e chic tendenti all’esagerazione. Forse il modo migliore per capire di cosa stiamo parlando resta proprio quello di affidarsi ai video della Esposito (qui un esempio).

Da dove è nata l’idea del corsivo

Elisa Esposito ha senz’altro avuto il “merito” di generare il trend del corsivo su TikTok, attraverso le sue lezioni, e di farlo poi approdare anche sulle altre piattaforme social ma a quanto pare non sarebbe stata lei ad avere l’idea originale. È sempre molto difficile capire a chi possa essere assegnata la paternità o la maternità di un’idea, insomma, è complicato capire chi per primo possa aver fatto qualcosa mai pubblicato prima. Per quanto riguarda il parlare in corsivo, sembra che la creator Chaimaa Cherbal sia stata proprio la prima a farlo ma anche su di lei certezza assoluta non ve n’è. Ciò che è certo è che i video in cui gli utenti parlano in corsivo stanno ormai spopolando e molti parlano di questo fenomeno, spesso per criticarlo altre volte per emularlo.

immagini: @eli.esposito TikTok

