Pechino Express 2025: la classifica social dei concorrenti

Ecco la classifica social di Pechino Express 2025: il successo sui social è fondamentale per questo programma e una delle leve più potenti per il coinvolgimento del pubblico, ma ci può dare anche indicazioni su chi vincerà…

Pechino Express è uno di quei programmi televisivi capaci di affascinare il pubblico, trasportandolo in un autentico viaggio tra diverse culture, paesaggi spettacolari e sfide che vanno oltre la routine quotidiana.

L’ispirazione originale di Pechino Express proviene dal format belga-olandese “Peking Express”, che ha rapidamente ottenuto successo a livello internazionale. L’obiettivo del programma è coniugare l’esplorazione geografica con quella umana, invitando coppie di concorrenti a intraprendere un viaggio in condizioni essenziali attraverso vari paesi, affidandosi all’ospitalità degli abitanti locali e alle proprie capacità di negoziazione e adattamento.

Ora sta per iniziare una nuova edizione di Pechino Express, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia.

Le 9 coppie di viaggiatori quest’anno percorreranno un itinerario straordinario: “Fino al tetto del mondo,” dalle Filippine, al nord della Thailandia, fino al Nepal. A guidare questa avventura tornerà l’immancabile Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru.

Chi sono i concorrenti di Pechino Express 2025

I primi ballerini: Virna Toppi e Nicola del Freo

Virna e Nicola sono marito e moglie, e insieme formano la coppia dei “Primi Ballerini”. Entrambi danzano al Teatro alla Scala di Milano; Virna, nata a Milano nel 1992, è conosciuta per la sua profondità espressiva, grazia e tecnica raffinata, mentre Nicola, di Carrara, offre una tecnica impeccabile e grande carisma. Entrambi hanno inoltre fatto parte del corpo di ballo del Bayerisches Staatsballett di Monaco, ricoprendo ruoli iconici del repertorio classico.

Gli Spettacolari: Gianluca Fubelli e Federica Camba

Gianluca Fubelli, noto come Scintilla, e sua moglie Federica Camba, formano la coppia de “Gli Spettacolari”. Dal 2023 sono genitori della piccola Nina. Gianluca è un comico e attore che ha raggiunto la popolarità su Colorado. Federica è una talentuosa cantautrice, compositrice e produttrice discografica che ha scritto brani per molti artisti italiani di successo.

I Magici: Jey e Checco Lillo

La coppia dei “Magici” è composta dai fratelli Jey e Checco. Jey, all’anagrafe Gennaro, è nato a Napoli nel 1997 ed è il mago moderno più famoso d’Italia, noto per il suo format su TikTok che ha stupito milioni di spettatori. Checco, classe 2001, è uno studente universitario che lavora anche in un negozio di videogiochi.

Le Atlantiche: Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Questa coppia tutta femminile è composta da Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Ivana, modella della repubblica Ceca, è nota per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP e per essere stata valletta a Sanremo. Giaele, modella nata nel 1998, ha studiato Fashion Business e ha partecipato anch’essa al Grande Fratello VIP.

I Medagliati: Jury Chechi e Antonio Rossi

I “Medagliati” sono due leggende dello sport italiano: Jury Chechi, famoso ginnasta noto come “Il signore degli anelli”, e Antonio Rossi, ex canoista italiano specialista del kayak. Entrambi hanno un palmarès ricchissimo di medaglie olimpiche e mondiali.

Gli Estetici: Giulio Berruti e Nicolò Maltese

Giulio Berruti, attore e modello, e Nicolò Maltese, un tempo frontman di un gruppo punk-rock, formano la coppia degli “Estetici”. Giulio è noto per i suoi ruoli nelle fiction italiane e per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

I Cineasti: Nathalie Guetta e Vito Bucci

La coppia dei “Cineasti” è composta da Nathalie Guetta e Vito Bucci. Nathalie è nota per il ruolo di Natalina nella serie tv Don Matteo ed è sorella del famoso dj e produttore David Guetta. Vito è un segretario di produzione che ha conosciuto Nathalie proprio grazie al lavoro per Don Matteo.

I Complici: Dolcenera e Gigi Campanile

Dolcenera, cantautrice e polistrumentista, e Gigi Campanile, avvocato e suo storico compagno, formano la coppia dei “Complici”. Dolcenera ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 2003 e ha all’attivo 9 album e numerosi tour.

Le Sorelle: Samanta e Debora Togni

Samanta e Debora Togni, le “Sorelle”, sono nate a Terni ma hanno papà diversi. Samanta è appassionata di danza e ha una carriera nel ballo televisivo. Debora, invece, svolge diversi lavori stagionali ma è altrettanto dinamica e sorprendente.

Pechino Express 2025 la classifica social

Il viaggio nell’umanità che Pechino Express tratteggia non si riferisce solo alle popolazioni incontrate durante il percorso, ma anche e soprattutto ai concorrenti stessi, che, messi alla prova dalle difficoltà della gara, rivelano la loro vera essenza, libera dalle maschere spesso indossate in televisione. Questa è la vera forza del programma. La scelta del cast, quindi, è cruciale non solo per il successo del programma in termini di ascolti, ma anche per il riscontro sui social. Questi ultimi giocano un ruolo vitale nel successo di Pechino Express, spesso generando meme. La presenza attiva dei concorrenti sui social media è essenziale per la diffusione delle loro storie e per amplificare l’impatto del format. Uno degli spettacoli collaterali più interessanti è proprio seguire la trasmissione social per vedere commenti, meme e battute.

Rispetto ad altri programmi i social non determinano il vincitore, dato che non c’è un televoto, ma la storia ci insegna che spesso in finale arrivano le coppie che hanno numeri improntanti sui social e spesso le prime coppie ad uscire sono proprio quelle meno seguite…

Difficile dare una spiegazione a questa statistica, perché nei Paesi attraversati dai concorrenti conta ben poco la fama che hanno in Italia, forse chi è stato capace di costruire un seguito significativo ha delle qualità di comunicazione che funzionano anche quando non si conosce la lingua…

In ogni caso è certo che i concorrenti con maggior seguito saranno anche quelli più commentati, più “difesi” dalla Fan base e allora vediamo la classifica.

Pechino Express 2025 la classifica social per Follower

Il dato più evidente quando si analizzano i profili social è il numero dei follower, in questo caso, grazie alla piattaforma Inflead abbiamo analizzato il seguito dei concorrenti su Instagram.

1. Ivana Mrázová 960.326

2. GIULIO BERRUTI 456.301

3. DOLCENERA 311.526

4. Jury Chechi 279.234

5. SOFIA GIAELE DE DONÀ 238.428

6. Samanta Togni 210.737

7. Gianluca Scintilla Fubelli 188.508

8. Jey Lillo 172.529

9. Virna Toppi 94.494

10. federica “La Camba” 46.323

11. Nathalie 37.203

12. Nicola Del Freo 21.220

13. Antonio Rossi 15.238

14. Nicolò Maltese 5.751

15. Checco Lillo 2.249

16. Debora Asta Togni 1.592

17. Vito Bucci 817

18. Gigi Campanile 264

Pechino Express 2025 la classifica social per Influencing Value

La classifica che i interessa di più, però non si basa esclusivamente sul numero di follower, ma sul reale potere di influenza degli artisti. Questa metrica considera le interazioni, il coinvolgimento e la portata effettiva dei post.

L’Influencing Value misura quante persone reali un influencer riesce a raggiungere e a influenzare in modo efficace, utilizzando algoritmi avanzati che analizzano le metriche di coinvolgimento degli ultimi 20 post o degli ultimi sei mesi di attività. Esaminando like, commenti, visualizzazioni, frequenza di pubblicazione, dinamiche dei follower e tempi di pubblicazione, fornisce una chiara panoramica dell’influenza recente dell’influencer. E i numeri cambiano radicalmente. dal primo posto scende al 4°, i suo quasi milione di follower non è molto attivo, mentre Dolcenera passa da 3° al 1° posto, seguita da Jury Chechi (2°) e Giulio Berruti (3°), ottimo piazzamento per Jey Lillo che da ottavo in numero d ifollower diventa 5° per influencing value

1. DOLCENERA 441.360

2. Jury Chechi 306.678

3. GIULIO BERRUTI 200.774

4. Ivana Mrázová 84.636

5. Jey Lillo 79.273

6. Gianluca Scintilla Fubelli 79.052

7. Virna Toppi 44.358

8. Samanta Togni 43.745

9. SOFIA GIAELE DE DONÀ 20.771

10. Nathalie 18.957

11. federica “La Camba” 13.503

12. Nicola Del Freo 9.784

13. Gigi Campanile 3.683

14. Antonio Rossi 2.085

15. Nicolò Maltese 1.393

16. Checco Lillo 268

17. Vito Bucci 240

18. Debora Asta Togni 94

Pechino Express 2025 la classifica social Follower per coppie

A Pechino Express si partecipa a coppie, per cui vediamo anche la classifica per coppie. Al primo posto le Atlantiche non solo grazie ai 900mila follower di Ivana Mrazova, ma anche perché Sofia Giale De Donà ne porta in dote altri 200mila, Al 2° posto gli estetici grazie ai 450mila di Giulio Berruti, al terzo posto i Complici dato che Dolcenera ha più di 300mila follower.

Coppia Concorrenti Follower Somma Le Atlantiche Ivana Mrázová 960.326 1.198.754 SOFIA GIAELE DE DONÀ 238.428 Gli Estetici GIULIO BERRUTI 456.301 462.052 Nicolò Maltese 5.751 I complici Gigi Campanile 264 311.790 DOLCENERA 311.526 Gli Spettacolari Gianluca Scintilla Fubelli 188.508 234.831 Federica “La Camba” 46.323 I complici Gigi Campanile 264 311.790 DOLCENERA 311.526 I medagliati Jury Chechi 279.234 294.472 Antonio Rossi 15.238 Le Sorelle Samanta Togni 210.737 212.329 Debora Asta Togni 1.592 I Magici Checco Lillo 2.249 174.778 Jey Lillo 172.529 I ballerini Virna Toppi 94.494 115.714 Nicola Del Freo 21.220 I Cineasti Nathalie 37.203 38.020 Vito Bucci 817

Pechino Express 2025 la classifica social Influencing value per coppie

Guardano all’influencing value la classifica cambia…

Coppia Nome InfluencingValue InfluencingValue Coppia I complici Gigi Campanile 3.683 445.043 DOLCENERA 441.360 I medagliati Jury Chechi 306.678 308.763 Antonio Rossi 2.085 Gli Estetici GIULIO BERRUTI 200.774 202.167 Nicolò Maltese 1.393 Le Atlantiche Ivana Mrazova 84.636 105.407 SOFIA GIAELE DE DONÀ 20.771 Gli Spettacolari Gianluca Scintilla Fubelli 79.052 92.555 Federica “La Camba” 13.503 I Magici Checco Lillo 268 79.541 Jey Lillo 79.273 I ballerini Virna Toppi 44.358 54.142 Nicola Del Freo 9.784 Le Sorelle Samanta Togni 43.745 43.839 Debora Asta Togni 94 I Cineasti Nathalie 18.957 19.197 Vito Bucci 240

Pechino Express 2025 previsioni

Se dovessimo fare una previsione di vittoria delle coppie concorrenti di Pechino Express 2025 basata sull’analisi dei dati social (unita a qualche valutazione sui concorrenti) allora questa sarebbe la nostra finale

I Medagliati

Gli Estetici

Le Atlantiche

Pechino Express 2025: la classifica social dei concorrenti - Ultima modifica: da