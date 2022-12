Sondaggi su WhatsApp, come farli su Android e iPhone

I sondaggi arrivano su WhatsApp insieme a nuove videochiamate di gruppo per aumentare l’interattività fra utenti.

I sondaggi su WhatsApp sono la più recente novità dell’app di messaggistica diffusa in tutto il mondo. L’azienda che fa capo a Meta di Facebook ha lanciato nuove funzionalità pensate per aumentare l’interattività e migliorare il rapporto fra contatti telefonici. I sondaggi su WhatsApp sono ora disponibili nelle chat individuali o di gruppo e sono utilizzabili dai possessori di di smartphone Android e iPhone. Al momento, l’opzione non è fruibile da chi accede al servizio via WhatsApp web. Gli utenti possono aggiungere fino a 12 opzioni in un sondaggio; non si tratta dell’unica novità offerta dall’app di messaggistica più famosa.

Come fare i sondaggi su WhatsApp

Al fine di utilizzare la funzione sondaggio bisogna assicurarsi di avere l’applicazione aggiornata all’ultima versione, sia su iOS sia su Android. Successivamente, si può aprire l’app e, in qualsiasi chat individuale o di gruppo, cliccare sul sul simbolo “graffetta” presente nella finestra di testo. Su iPhone, è necessario toccare il simbolo accanto alla finestra di chat in cui di solito si digitano i messaggi (il +) . Da lì, si aprirà un menu in cui è selezionabile l’opzione sondaggi che si trova alla fine dell’elenco. All’interno della nuova pagina, è possibile scrivere la domanda e inserire le varie opzioni valide come risposta. Si possono aggiungere diverse strisce di testo per aumentare le opzioni che saranno selezionabili dagli interlocutori. Una volta terminata la composizione si deve premere invio. I partecipanti a un gruppo o a una chat possono quindi toccare le risposte del sondaggio e scegliere quella che preferiscono. Il sondaggio offre la possibilità di visualizzare i voti ricevuti; l’app mostrerà il numero di voti raccolti accanto a ogni risposta.

Maggiore interazione per i gruppi chat

Dopo l’introduzione delle community e la possibilità di messaggiare il proprio numero, l’azienda di Meta punta ancora ai gruppi tramite i sondaggi su WhatsApp. Dato che le chat di gruppo sono diventate una parte quotidiana della nostra esistenza, la nuova funzione dei sondaggi piacerà probabilmente a molti utenti. Potrebbe rendere più facile ottenere un consenso di gruppo su alcune questioni, sia che si tratti di pianificare un regalo o di fissare l’orario di una riunione. Ci sono inoltre nuove funzionalità in cantiere o che saranno presto implementate sull’app secondo fonti vicine a Meta: fra queste, le novità includono modifiche all’inoltro dei media, aggiornamenti di stato e modalità di interazione nei gruppi.

Sondaggi su WhatsApp e le novità

WhatsApp ha ora reso possibile l’inoltro dei media inviati da un’altra persona con una didascalia sottostante. Prima di questo aggiornamento, quando si inoltravano contenuti multimediali (foto, video, documenti o persino GIF), la didascalia non veniva trasferita nel nuovo messaggio. Ci sarà anche una innovativa funzionalità per portare le note vocali negli aggiornamenti di stato. In questo modo, un utente potrà rendere il proprio aggiornamento ancora più originale. Infine, funzioni facilitate di ricerca messaggi (anche tramite la data), nonché la possibilità di impostare un secondo smartphone con lo stesso numero sono state aggiunte nelle ultime settimane su WhatsApp. La privacy diventa importante: l’app di messaggistica sta ridisegnando la sua sezione dei messaggi che scompaiono, rendendo più facile creare chat vecchie e nuove come conversazioni che scompaiono con una scorciatoia. Dai sondaggi alla condivisione di media, le novità in arrivo su WhatsApp sembrano rendere l’applicazione sempre più interattiva e user-friendly. Per questo il software con l’icona verde è destinato a essere utilizzato in maggiori occasioni.

Sondaggi su WhatsApp, come farli su Android e iPhone - Ultima modifica: da