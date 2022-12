Nuovi sistema di badge su Twitter. L’annuncio di Elon Musk.

La spunta oro, blu e grigia su Twitter saranno le prossime mosse di Elon Musk per far sì che gli utenti del suo social network siano sempre più persone reali e verificate e non fake o bot. La decisione di introdurre due nuove tipologie di spunte si sarebbe resa necessaria nel momento in cui la spunta blu avrebbe mostrato dei limiti in tal senso, dato che per ottenerla basterebbe sottoscrivere l’abbonamento mensili di 8 dollari e questo non darebbe alcuna sicurezza dal punto di vista dell’account che l’ha sottoscritto.

In breve, Twitter avrebbe già riscontrato come numerosi account fake abbiano ottenuto la spunta blu pagando l’abbonamento. Una “falla” che il social vorrebbe mettere a posto il prima possibile. La soluzione, dunque, sarebbe proprio l’introduzione di due ulteriori livelli, la spunta oro e grigia.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation. Will probably use different color check for organizations than individuals. — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

Spunta oro e grigia su Twitter: cosa significano, come si ottengono

Le nuove spunte su Twitter dovrebbero partire dal prossimo 2 dicembre. La spunta blu, l’unica attualmente in uso, verrà assegnata ai personaggi pubblici o meno verificati manualmente (e non più automaticamente). La spunta oro, invece, sarà dedicata alla aziende mentre la spunta grigia si troverà accanto al nome utente di istituzioni e organi istituzionali in generale. A partire da quella data, inoltre, Twitter introdurrà nuove regole per la moderazione degli account e per il controllo dei requisiti per ottenere la spunta.

A partire da quella data, dunque, per ottenere una spunta blu, ad esempio, non basterà più sottoscrivere solo l’abbonamento e pagare la somma mensile ma occorrerà passare al vaglio della verifica manuale dell’account. Solo se la verifica risulterà positiva, si otterrà la spunta blu che certifica la veridicità dell’account. Basterà questo per porre un freno ai fake? Vedremo se la mossa di Elon Musk risulterà vincente in tal senso.

Il fatto che alcuni utenti siano riusciti a far ottenere la spunta blu ad account fake ha infatti fatto accendere una lampadina d’allarme in casa Twitter. Da qui la necessità di creare un sistema di badge – spunte – più accurato. E da qui l’idea di introdurre badge di colori diversi come la spunta oro e grigia ma anche un sistema più accurato di assegnazione delle spunte blu.

