L’annuncio direttamente dal social network che ha rilasciato una nota per congratularsi con il giovane italiano

Tra le star di TikTok a farsi breccia in breve tempo è stato indubbiamente il ventunenne, nato in Senegal ma trasferitosi, quando aveva un anno, in Italia, Khaby Lame. In soli 17 mesi con la sua simpatia ha raggiunto sul social network dei brevi video 100 milioni di follower. Primo creator di TikTok in Europa a raggiungere questo traguardo e il secondo al mondo.

Ad annunciarlo è stato lo stesso social network. TikTok “è orgogliosa di celebrare il primo creator di TikTok in Europa e il secondo al mondo a raggiungere i 100 milioni di follower: Khaby Lame (@khaby.lame)“. E’ quanto scrive il social in una nota, nella quale si legge come “con la sua mimica, ormai diventata iconica e la sua ironia, Khaby rappresenti il potere della semplicità mostrando che c’è sempre un modo meno complicato per svolgere anche il compito più difficile, non solo nei video che posta, ma anche come modo di vivere la vita“.

Star di TikTok, Khaby Lame un vero fenomeno

Il risultato raggiunto da questo ragazzo è tanto più incredibile poiché ottenuto in poco più di un anno. Il desiderio di Khaby è sempre stato quello di far ridere le persone e questo lo ha spinto ad aprire un canale TikTok e condividere i primi video comici a marzo 2020.

Video dopo video, i follower sono cresciuti in maniera sempre più esponenziale. E in meno di 17 mesi, Khaby è diventato uno dei creator di TikTok più seguiti al mondo. Con la sua mimica, ormai diventata iconica e la sua ironia, Khaby è diventato simbolo del potere della semplicità mostrando che c’è sempre un modo meno complicato per svolgere anche il compito più difficile.

“Sono onorato di aver raggiunto questo risultato – ha commentato Khaby Lame – che non sarebbe stato possibile senza l’unicità e l’affetto della community di TikTok. Intrattenere e far ridere le persone è la mia passione, che coltivo sin da bambino. Sono grato a TikTok perché mi ha offerto un palcoscenico globale per vivere la mia passione e condividerla con il mondo intero. Continuerò’ a lavorare per i miei sogni e so di poter contare su una bellissima community pronta a fare il tifo per me. Vi ringrazio tutti. Vi voglio bene“.

