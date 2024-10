Top Creators Awards 2024: i vincitori

I Top Creators Awards 2024 di Forbes Italia e Buzzoole hanno premiato i migliori talenti digitali italiani. L’evento celebra un’industria che genera 1,5 miliardi di euro e impiega 350.000 persone, superando medici e avvocati.

Questo evento annuale è diventato un punto di riferimento per l’industria dei content creator, influencer e innovatori digitali.

E si tratta proprio di un’industria quella dei Creators che in Italia genera un fatturato di 1,5 miliardi di euro, non solo… è diventata una vera occupazione, sono infatti 350.000 per persone che lavorano come creatori di contenuti digitali, ci sono insomma in Italia più creators che medici o avvocati. L’elemento che ha caratterizzato gli interventi di tutti i creator che sono premiati è stata la grande maturità dimostrata, ringraziamenti mai banali, spesso profondi, sempre molto eleganti, sobri, sentiti.

I criteri di valutazione dei Top Creators Awards

Forbes Italia e Buzzoole hanno valutato i candidati basandosi su diversi fattori e indici che emergono dalla piattaforma. Analisi delle prestazioni creata da Buzzoole

Engagement rate

Crescita del seguito

Qualità dei contenuti

Innovazione nella comunicazione

Top Creators Awards 2024 vincitori

Ecco i vincitori

Entertainment: Frank Gramunuglia

@frank_gramuglia

Attraverso i suoi video, Frank Gramuglia prende in giro le abitudini da ufficio, esagerando situazioni comuni come le riunioni interminabili, i colleghi fastidiosi e le piccole frustrazioni quotidiane che tutti conosciamo

Entertainment Top Performance: Tommaso Cassissa

@Tommycassi

Tommy Cassi è noto per i suoi video comici e sketch umoristici, spesso incentrati su situazioni quotidiane e relazioni interpersonali.

Fashion: Francesca Busi

@youaremylemonade

Lei l’Arbiter elegantiae dei nostri giorni. Sa essere tagliente nei giudizi, ma celebra anche con partecipazione la bellezza delle creazioni della moda e fa tutto senza sorridere mai, cosa che è diventata quasi il suo marchio di fabbrica. Era tra le 15 Digiwomen 2023, la lista delle 15 donne italiane più influenti nel digitale creata da Digitalic

Fashion Top Performance: Luigi Giaretti

@luigigiaretti

Luigi Giaretti fa parte di quella nuova generazione di influencer italiani che hanno saputo sfruttare le piattaforme social per creare un forte legame con il proprio pubblico, combinando umorismo e preparazione

Food: Al.ta Cucina

@al.ta.cucina

E’ l’influencer senza influencer della cucina, nel senso che i due fondatori non appaiono nelle ricette, ma il canale è animato da diversi chef che realizzano i piatti.

Food Top Performance: Diletta Secco

@dilettasecco

Diletta Secco no solo crea ricette, ma cerca di ispirare la creatività della sua community

Food Beyond: Eleonora Riso

@eleonorariso_masterchef13

Un premio speciale alla vincitrice di Masterchef 13, che arrivata sui social con uno stile irreventee imprevebile, tanto che sul palco dei Top Creators Awards 2024 ha detto: “Grazie per il premio, non nsapevo di essere una digital creator”.

Food Beyond Top Performance: Max Mariola

@Chefmaxmariola

Chef da molti anni ha conquistato i social e ora ha anche aperto in ristorante che è un punto di riferimento.

Lifestyle: Roberto Parodi

@il_parods

Dalla finanza alla moda, passando per l’ironia Parodi ha saputo trasformare il suo amore per lo stile in un canale molto seguito.

Lifestyle Top Performance: Alessia Lanza

@Alessialanza

Alessia Lanza è una creator che sta facendo un grande percorso di crescita e maturazione, dai baleltti su Tik Tok, oggi è arrivata ad occuparsi di moda, lifestyle e del progetto a cui tiene di più: “Mille Pare”, il podcast sulla salute mentale.

Beauty: Elisa Maino

@la_mainoo

Elisa è una delle influencer più seguite in Italia, soprattutto tra i giovani. I suoi contenuti spaziano dal beauty, alla moda al lifestyle.

Beauty Top Performance Aisha Sarah

@aisha.lyb

In poco tempo ha saputo costruire intorno a sè una community affiatata e molto partecipe con i suoi consigli di skincare e make-up che tutti possono riprodurre.

Travel: Nicolò Balini

@HumanSafari

Nicolò Balini è il travel Blogger per eccellenza, non c’è posto vicino o lontano in cui non sia stato con il suo spirito di avventura e di scoperta. Fa viaggiare le persone con la mente e ora anche fisicamente grazie alla sua Agenzia che organizza viaggi in tutto il mondo che seguono i percorsi fatti da lui stesso.

Travel Top Performance: Matteo Pelusi

@matteopelusi

Matteo Pelusi (classe 1993) è un travel blogger che ha varato un suostile personale molto attento alla fotografia, alla composiozne alla grafica. Espansivo, intelligente ed estremamente ironico, condivide momenti della sua vita, viaggi e ricette su TikTok e Instagram.

Tech: Pitone Programmatore

@PitoneProgrammatoreOfficial

Edoardo, noto online come Pitone Programmatore, è un esperto nel campo della programmazione con oltre 10 anni di esperienza professionale. Attraverso il suo canale YouTube, Edoardo trasmette la sua grande passione per la programmazione, insegnando agli spettatori come utilizzare il codice per esprimere la propria creatività.

Tech top Performance: Isabella Fabbri

@Hopebellee

Con il suo stile e il suo modo di comunicare ha saputo avvicinar ei più giobani alla tecnloogia spiegando il funzionamento di dispoistivi e accessori.

Podcast: Gianluca Gazzoli

@gianlucagazzoli

Gianluca Gazzoli è un conduttore radiofonico, televisivo e videomaker italiano e podcaster.È conosciuto per il suo lavoro su diverse piattaforme mediatiche, tra cui Rai Radio 2, Radio Deejay, Deejay TV e DMAX. Il suo podcast “Passa Dal BSM” è un punto di riferimento assoluto e non solo in Italia, per sport, spettacolo e attulaità. da lui passano gli ospiti più importanti a livello italino ed internazionale.

Tik Tok Live: Ilaria Paris

@ilaria_paris

Ilaria Paris è la regina delle Live su Tik Tok, un nuovo fenomeno che vede i creator connessi per ore mentre condividono la propria vita in diretta.

Crossmedialità: Tommaso Zorzi

@TommasoZorzi

Tommaso Zorzi ha ricevuto un premio ai Top Creators Awards 2024 per il suo successo su piattaforme diverse. Zorzi è “l’eroe dei due mondi” capace di conquistare il pubblico in TV e sui social.

Commedy: Mandrake Giuseppe Ninno

@Mandrake1984_

Una comicità travolgente, dissacrante di cui ha fatto sfoggio anche nel ricevere il premio, un uragano di sorrisi.

L’impatto sul futuro del digital marketing

I Top Creators Awards non sono solo una celebrazione dei talenti attuali, ma anche un’opportunità per osservare le tendenze emergenti nel campo del digital marketing e della creazione di contenuti online.

L’edizione 2024 dei Top Creators Awards ha dimostrato ancora una volta l’importanza crescente dei creator digitali nel panorama mediatico e economico italiano. Questi premi non solo riconoscono il talento e l’impegno dei singoli, ma sottolineano anche il ruolo cruciale che i creator giocano nell’influenzare la cultura e il consumo nell’era digitale.

Con l’evolversi della tecnologia e dei social media, possiamo aspettarci che il ruolo dei creator continui a crescere e a diversificarsi, aprendo nuove strade per l’innovazione e la creatività nel mondo digitale.