Chi ha vinto Sanremo 2023? Marco Mengoni, la classifica completa

Chi ha vinto Sanremo 2023? Marco Mengoni, come avevamo previsto, qui la classifica completa con tutte le posizioni

Chi ha vinto Sanremo 2023: la Classifica

Marco Mengoni – Due vite Lazza – Cenere Mr. Rain – Supereroi Ultimo – Alba Tananai – Tango Giorgia – Parole dette male Madame – Il bene nel male Rosa Chemical – Made in Italy Elodie – Due Colapesce e Dimartino – Splash Modà – Lasciami Gianluca Grignani – Le parole che non ti ho detto Coma_Cosa – L’addio Ariete – Mare di guai LDA – Se poi domani Articolo 31 – Un bel viaggio Paola & Chiara – Furore Leo Gassman – Terzo Cuore Mara Sattei – Duemilaminuti Colla Zio – Non mi va Cugini di campagna – Lettera Ventidue gIANMARIA – Mostro Levante – Vivo Olly – Polvere Anna Oxa – Sali Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse

SANREMO 2023, I PREMI

Qui gli altri premi conferiti

Premio della Critica Mia Martini: Colapesce Dimartino – Splash

Premio della Sala Stampa Radio Tv Web Lucio Dalla: Colapesce Dimartino – Splash

Premio al Miglior Testo Sergio Bardotti: Coma_Cose – L’addio

Premio Miglior Composizione Musicale Giancarlo Bigazzi: Marco Mengoni – Due vite

Come funzionava la votazione di Sanremo 2023

Nella prima e seconda serata a votare le esibizioni è la giuria della sala stampa: ovvero tv, radio e web che effettuerà la propria votazione dividendosi in tre componenti: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web.

Nella terza serata (9 febbraio), ricanteranno tutti i 28 artisti, a quel punto il voto sarà affidato per il 50% al pubblico da casa (televoto) e per l’altro 50% alla giuria demoscopica composta da 300 persone “selezionate” che dovrebbero rappresentare l’Italia tutta.

Nel corso della quarta serata (quella delle cover, il 10 febbraio) la votazione sarà divisa in 3: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa, il 33% alla giuria demoscopica.

Nella serata finale (l’11 febbraio) i 28 artisti saranno giudicati dal solo televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche. Quindi sarà stilata la classifica definitiva con le posizioni dal 28esimo posto al sesto. Diventa fondamentale la Top 5, perché tra i primi 5 della classifica generale è prevista una nuova votazione da parte di televoto, giuria sala stampa, e giuria demoscopica e questo volto finale decreterà il vincitore di Sanremo 2023

Chi ha vinto Sanremo 2023 secondo il computer

Ma chi ha vinto Sanremo 2023? Prima della proclamazione abbiamo cercato la risposta nei social per scoprire chi avrebbe vinto Sanremo 2023 secondo i dati.

Se si analizzano i post riferirti a Sanremo 2023 si vede quali siano i cantanti più citati grazie all’analisi di TalkWalker.

La classifica dei social, realizzata in questo modo, cioè misurando i cantanti più nominati in associazione all’hashtag ufficiale #Sanremo2023, è stata

CLASSIFICA SOCIAL

1. Marco Mengoni

2. Ultimo

3. Elodie

4. ComaCose

Ma ci siamo spinti ancora più in profondità con l’analisi dei social e abbiamo visto che Marco Mengoni era il concorrente in gara con il maggior engagement sui social, ovvero i post sono stati quelli che hanno raccolto il questi giorni il maggior numero di like e repost, tanto che si colloca al 10° posto assoluto tra gli account più influenti per #Sanremo2023, seguito a distanza dai ComaCose.

Quindi la risposta dei social è stata semplice, Sanremo 2023 lo vince Marco Mengoni, il più quotato sui social C’è un altro indicatore dei possibili vincitori e sono le classifiche dei brani più ascoltati in questi giorni da cui arrivano alcune risposte, anche se non si tratta di dati univoci. Su Apple Music svettano Mengoni ed Elodie, seguiti da Lazza.

La previsione Finale per la vittoria di Sanremo 2023:

VINCITORI SANREMO 2023 SECONDO I DATI

1) Marco Mengoni

2) Elodie

3) Ultimo

4) ComaCose

Alla fine chi ha vinto Sanremo 2023? Marco Mengoni , come avevano previsto i dati, il compute non ha sbagliato

