Propaganda Live, i dati social e gli influencer più influenti

I dati social di Propaganda Live con i migliori post e gli account più influenti

Propaganda Live ricomincia, una nuova stagione, come dice “Sirio” è come il primo giorno di scuola.

I dati social di Propaganda Live dimostrano che il programma ha una comunità molto attiva e compatta, anche sui social, è forse l’unico programma che integra davvero nel suo format i social network. I dati sono realizzati grazie alle analisi di TalkWalker, analizzando i post con l’hashtag ufficiale #PropagandaLive.

#PropagandaLive account più influenti puntata 10/09/21

Qui i 50 account più influenti per #PropagandaLive, puntata del 10 settembre 2021 in ordine di engagement, ovvero in base alle interazioni totali. I dati si riferiscono alla puntata del 10 Settembre 2021, la prima della nuova stagione, per l’hashtag ufficiale #PropagandaLive. Potete cliccare l’immagine per scaricare la classifica in PDF dei TOP 50.

Propaganda live migliori influencer di stagione passata (2020/2021)

Questi sono i 50 account più influenti di Stagione per #PropagandaLive, quelli che hanno generato il maggior numero di interazioni con i propri post negli ultimi 3 mesi, una sorta di Champion League di Propaganda live. Se cliccate le immagini potete scaricare la Top 100 in PDF.

