Squid Game, in arrivo la seconda stagione e un reality su Netflix

Troppo ghiotto per non essere sfruttato, il fenomeno Squid Game continuerà con una seconda stagione e un reality show su Netflix.

Netflix ha ufficializzato la seconda stagione di Squid Game, serie tv sudcoreana che l’anno scorso è diventata un vero e proprio fenomeno di costume al suo debutto sulla piattaforma streaming. La prima stagione ha fatto registrare numeri da record (prima che uscissero la seconda stagione di Bridgerton e la quarta di Stranger Things), ha dato il via a un marketing collaterale che non si vedeva da tempo ma soprattutto ha fatto capire a Netflix che la cosa era troppo ghiotta per non approfittarne dal punto di vista commerciale. Tanto più che la piattaforma non sta vivendo un buon momento e per la prima volta, a inizio 2022, ha fatto registrare un calo di abbonati (ne abbiamo parlato qui). Fenomeni come Squid Game sono dunque ben accetti e si cerca di spremerli al massimo: la novità delle ultime ore, infatti, è che oltre alla seconda stagione della serie, arriverà su Netflix anche un reality show ispirato a Squid Game.

Squid Game 2, Netflix ufficializza l’arrivo sulla piattaforma

La seconda stagione di Squid Game era stata chiesta a gran voce dagli utenti che hanno, sin da subito, trasformato la serie sudcoreana in un vero e proprio fenomeno. La serie ha avuto enorme successo anche in Italia, sebbene inizialmente non sia stata doppiata nella nostra lingua. La notizia è arrivata sulla pagina ufficiale di Netflix, attraverso le dichiarazioni del regista Hwang Dong-hyuk, che ha confermato quello che ormai era certo da diverso tempo. Quando uscirà Squid Game 2? Al momento è davvero troppo presto per poterlo dire ma è probabile che riusciremo a vederlo soltanto nel corso del 2023. Il regista ha però fornito alcune anticipazioni sui personaggi che ritorneranno anche nella seconda stagione: Gi-Hun e Front Man, il misterioso uomo del gioco Ddakji che si occupa di reclutare i giocatori. Poi ovviamente ci saranno nuovi personaggi, come il fidanzato di Young-hee, Cheol-su.

Il reality ispirato alla serie

La vera grande notizia, però, è che su Netflix arriverà un reality show ispirato a Squid Game. Le selezioni per i numerosissimi partecipanti sono già iniziate sulla pagina ufficiale che è stata attivata per l’occasione. I casting attualmente previsti sono tre: uno per il regno Unito, uno per gli Stati Uniti e uno globale. Proprio come nella serie tv, i partecipanti saranno 456 e dovranno giocare con lo scopo di portarsi a casa 4,35 milioni di dollari (nella serie la somma è di circa 33 milioni). I giochi, ovviamente, saranno gli stessi di quelli previsti dalla serie. Inutile dirlo, ma è bene ribadirlo: nel reality show ispirato a Squid Game non si rischierà la vità!

immagine: netflix.com

