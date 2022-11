Whatsapp down: Whatsapp non funziona per nessuno

WhatsApp non funziona, in tutto il mondo, le persone si riversano sui social per protestare

Whatsapp down, l’app non funziona e le persone sono andate nel panico riversandosi sui social per capire se fosse solo un problema personale del proprio dispositivo. Invece Whatsapp è giù, “Whatsapp down” come si dice.

I problemi sono iniziati intorno alle 8,53 del mattino quando sui siti specializzati hanno cominciato a piovere le segnalazioni di malfunzionamenti.

Whatsapp Down dove

Il problema sembra essere molto diffuso, ma a macchia di leopardo, anche se in Italia purtroppo è abbastanza uniforme e coinvolge tutta la penisola. Il blocco riguarda tutto il pianeta e ci fa capire quanto ormai siamo legati a questa app di messaggistica.

Per alcuni utenti il servizio funziona del tutto ad altri il servizio appare offline: di fatto i messaggi non partono e dopo l’invio appare l’orologiom che indica che l’app “sta pensando”. Purtroppo anche il servizio WhatsApp Web, che permette di usare il pc per inviare e ricevere di messaggi, non funziona.

Così su Twitter l’hashtag #WhatsappDown è diventato primo nei trending topic in poco tempo co oltre 100.000 post.

“Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile”, ha fatto sapere un portavoce di WhatsApp interpellato sul down a livello mondiale.

Quando tornerà attivo Whatsapp

Tutti si chiedono quando il servizio tornerà attivo, in genere bastano poche ore, ma la portata del down è davvero grande e in passato non sono mancate attese davvero lunghe.

Aggiornamento WhatsApp Down

Alle 11,00 l’app ha cominciato a funzionare di nuovo, non in modo uniforme, ma ci sono i primi segnali di ripristino. Ancora alcuni vedono il famigerato orologio girare, ma arrivano le prime notifiche, si spera che in breve tutto torni a regime.

