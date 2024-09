YouTube lancia School of Life per i giovani italiani

School of Life YouTube: i creator di YouTube aiutano la Gen Z a gestire le proprie finanze, coltivare sostenibilità e migliorare il proprio benessere.

School of Life di YouTube è un innovativo programma che si riferisce all’apprendimento continuo e pratico, in cui le persone, attraverso esperienze quotidiane, sviluppano conoscenze e competenze utili per affrontare le sfide e scoprire nuove passioni. Su YouTube Italia, questa “scuola di vita” prende forma grazie ai creator che condividono le loro capacità e competenze, trasformando la piattaforma in uno spazio dove gli utenti possono imparare nuove abilità e trovare soluzioni concrete.

School of Life YouTube per la Gen Z

YouTube si sta rivelando uno strumento di apprendimento sempre più importante, soprattutto per i giovani italiani della Gen Z, che lo utilizzano per affrontare sfide come l’aumento del costo della vita, l’ansia climatica e l’incertezza lavorativa. Secondo un’indagine condotta da Censuswide, il 66% dei giovani italiani si sente parte di una comunità su YouTube dedicate a temi come la finanza personale, l’agricoltura e il gardening, trovando soluzioni pratiche e sostenibili. Le risposte per il sondaggio condotto dalla piattaforma video sono arrivate da 1499 intervistati in Italia della Gen Z di età compresa tra i 18 e i 27 anni, oltre a 1553 intervistati generici in Italia di età superiore ai 18 anni.

School of Life YouTube : dalla finanza al pollice verde

Un esempio significativo di School of Life è il canale “Bosco di Ogigia” di Francesca e Filippo, che promuove pratiche di coltivazione sostenibile e ha ispirato il 64% dei giovani a iniziare o intensificare il gardening a casa. Inoltre, il 93% degli utenti che segue questi canali afferma di aver ottenuto benefici per la salute e il benessere. “Siamo lieti di poter dire che, con il nostro canale YouTube, siamo riusciti a costruire una community consapevole ed interessata ad approfondire queste tematiche per lavorare con e non contro la natura e per imparare a prendersi cura della terra e di se stessi”, hanno detto gli autori. Anche il creator Pietro Michelangeli, con i suoi contenuti di finanza personale, aiuta i giovani a prendere il controllo delle proprie finanze, migliorando il loro benessere mentale e la fiducia nel futuro. Secondo Michelangeli, “negli ultimi anni i giovani si interessano sempre più a finanza e risparmio, superando vecchi tabù sul reddito e il lavoro. Tuttavia, l’informazione veloce online può portare a scorciatoie pericolose, ed è compito dei creatori di contenuti trovare un equilibrio tra semplicità e accuratezza, mantenendo empatia ed etica”. I creatori del canale YouTube “Cosa mangiamo oggi”, Giano Lai e Francesca Manunta, hanno costruito una forte credibilità parlando esclusivamente di ciò che amano veramente. Questo approccio ha permesso loro di fidelizzare una community di utenti su YouTube, interessati a scoprire insieme a loro tutto ciò che ruota intorno al mondo del buon cibo.

L’importanza della community School of Life YouTube

Grazie a questo progetto, YouTube si conferma una piattaforma potente, dove i creator condividono conoscenze utili e ispirano le loro community, trasformando il loro impegno in vantaggi concreti per gli utenti. “Una delle cose che mi rende ancora felice dopo tanti anni di lavoro in YouTube è vedere l’impatto reale che una persona appassionata di un certo argomento può avere sugli altri. Sia che si tratti di vedere una ricetta che ho visto all’inizio della settimana su YouTube arrivare sulla mia tavola per cena, sia che un video pubblicato tre anni fa ci abbia aiutato a riparare una lavatrice molto vecchia, la conoscenza e la passione che i creator di YouTube possiedono si traducono sempre in benefici reali per le loro community” ha scritto Francesca Mortari, Director YouTube Partnerships per il Sud Europa.

