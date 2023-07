Nasce ﬂow-nano: una rivoluzione nelle energie rinnovabili per le batterie al vanadio

Flow-nano permette di superare i limiti delle batterie a flusso redox di vanadio: più potenza e minori costi

La nano tecnologia cambia il mondo delle rinnovabili. Una delle questioni da superare per l’utilizzo diffuso delle energie rinnovabili è lo stoccaggio dell’energia, la conservazione del surplus energetico generato e la sua economica conservazione successiva estrazione. Una delle tecnologie più efficaci per questo compito sono le le batterie a flusso redox di vanadio.

X-nano, azienda italiana di nanotecnologie per la transizione energetica, presenta flow-nano, la nuova società nata per offrire elettrodi innovativi per le batterie a flusso redox di vanadio (Vanadium Redox Flow Batteries – VRFB). La tecnologia VRFB, in grado di garantire lo storage di grandi quantità di energia e con una durata illimitata, è infatti la soluzione ideale per sfruttare appieno il vero potenziale delle rinnovabili: è veloce, sicura e con grandi economie di scala, poiché disaccoppia la capacità energetica e la potenza erogata.

Flow-nano nasce per offrire al mercato la nuova Vanadís Solution™ progettata per superare il tradizionale limite della tecnologia VRFB; ossia l’elevato costo energetico derivante dall’uso di elettrodi non ottimizzati.

In una batteria a flusso redox al vanadio, un elettrolita liquido a base di vanadio viene utilizzato come materiale attivo per immagazzinare energia. La velocità di reazione dell’elettrodo è il parametro operativo chiave per valutarne la convenienza. Maggiore è la velocità di reazione, più potenza può essere estratta e più energia può essere immagazzinata dalla batteria.

Vanadís Solution™ risponde a queste esigenze offrendo i seguenti vantaggi:

elevata efficienza energetica: > 80 % a 300 mA cm-2 di densità di corrente

ampio utilizzo dell’elettrolita: > 70,0 % a 300 mA cm-2 di densità di corrente

lunga durata: < 0,004% di riduzione dell’efficienza energetica per ciclo su test a lungo termine.

La nanotecnologia per gli elettrodi

“Gli elettrodi nanostrutturati alla base della Vanadís Solution™ di flow-nano sono il frutto di diversi anni di ricerca presso il Center for Nano Science and Technology dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Controllando come atomi di carbonio si organizzano alla nanoscala su elettrodi commerciali per batterie redox a flusso di vanadio, siamo riusciti ad aumentare la loro attività elettrocatalitica e quindi le prestazioni della batteria, mantenendo un’adeguata stabilità nel tempo. Flow-nano svilupperà il processo industriale di produzione di questi elettrodi sfruttando la tecnologia di deposizione di nanomateriali funzionali, mediante getti supersonici attivati da plasma, detta PE-NanoJED (plasma enhanced nanoparticle jet deposition), ora di proprietà di X-nano” commenta Fabio Di Fonzo, presidente e CSO/CTO di flow-nano e di X-nano.

flow-nano è una società interamente controllata da X-nano che nasce come start-up dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) con l’obiettivo di sviluppare applicazioni di nanotecnologie per abilitare la transizione energetica. La società è partecipata dal Gruppo Pietro Fiorentini che offre soluzioni tecnicamente all’avanguardia per la filiera dell’energia (con fatturato consolidato di circa 500 milioni di euro – + 8% rispetto al 2021 – e 2.800 lavoratori in 100 paesi).

Laura Giorgia Rizzi, laurea specialistica in ingegneria fisica e PhD in fisica conseguiti al Politecnico di Milano, è stata nominata CEO di flow-nano. Precedentemente è stata R&D Manager, CTO e poi General Manager di Directa Plus, società specializzata nella produzione di graphene nanoplatelets.

Pratica arti marziali – il Kung-Fu vietnamita e il Qi Gong – ed è insegnante di yoga.

“Con flow-nano offriamo soluzioni innovative e scalabili per rispondere all’esigenza di immagazzinare energia da fonti rinnovabili non programmabili, come solare ed eolico, per essere utilizzata quando serve, e non quando è semplicemente disponibile. Dall’efficacia dei sistemi di stoccaggio dipende la sostenibilità e la flessibilità del sistema elettrico. Vanadís Solution™ permette di sfruttare tutto il potenziale delle rinnovabili e di integrarle pienamente nella rete di distribuzione” commenta Laura Giorgia Rizzi.

“flow-nano è la prima nata della galassia di X-nano. In sei mesi dalla nostra nascita possiamo già presentare una soluzione che è frutto della nostra expertise e delle nostre competenze, perché riteniamo che le nanotecnologie saranno sempre più centrali e business critical per una vera transizione energetica, oltre che rappresentare la scelta sostenibile per una nuova rivoluzione industriale” commenta Paolo Mutti, CEO di X-nano.

