Aggiornamento iOS 18.4: tutte le novità (e cosa manca ancora in Italia)

Scopri tutte le novità di iOS 18.4, l’aggiornamento che rivoluziona l’esperienza su iPhone con AI, Genmoji, notifiche intelligenti e nuove funzioni, non ancora tutte disponibili in Italia.

L’aggiornamento iOS 18.4 è finalmente arrivato, e porta con sé un pacchetto ricco di novità, miglioramenti e nuove funzioni che spingono ancora più in là l’esperienza d’uso su iPhone. Dalle nuove emoji all’intelligenza artificiale, dalla personalizzazione avanzata del Centro di Controllo fino alle migliorie per privacy, accessibilità e app di sistema, Apple non ha lasciato nulla al caso.

In questo articolo analizziamo tutte le novità di iOS 18.4, evidenziando anche quali funzioni non sono ancora disponibili in Italia, per aiutarti a capire cosa aspettarti (e cosa no) da questo aggiornamento.

Lanciato come una delle release più ambiziose nella storia di Apple, iOS 18 ha segnato un cambio di paradigma nell’ecosistema iPhone. Per la prima volta, Cupertino ha portato al centro dell’esperienza utente l’intelligenza artificiale, non solo con nuove funzioni smart, ma con un ripensamento profondo di notifiche, immagini, personalizzazione e produttività. La promessa era chiara: fare dell’iPhone non solo uno strumento, ma un assistente proattivo, capace di anticipare i bisogni dell’utente e adattarsi al suo contesto in tempo reale.

Con l’arrivo di iOS 18.4, questa visione si espande, introducendo nuove funzionalità che vanno a completare (ma non ancora del tutto, soprattutto in Europa) il puzzle dell’esperienza iPhone del futuro. Un aggiornamento da conoscere bene…

iOS 18.4 Notifiche Prioritarie (non ancora disponibili in Italia)

Una delle funzionalità più attese di iOS 18.4 è la gestione intelligente delle notifiche tramite Priorità, che utilizza l’intelligenza artificiale per mostrarti prima quelle davvero importanti. Le notifiche vengono automaticamente classificate e quelle considerate “prioritarie” vengono visualizzate in una sezione dedicata della schermata di blocco.

Disponibilità: non ancora attiva in Italia, la funzione è in fase di rollout in mercati selezionati.

Nuove emoji (disponibili in Italia)

L’aggiornamento introduce nove nuove emoji approvate da Unicode, tra cui:

– Volto con occhiaie

– Radice vegetale

– Shaker da cocktail

– Pala

– Catena spezzata

– Impronta

– Uccello fenicottero stilizzato

– Frutti esotici

– Macchia di colore

Disponibilità: già attive e utilizzabili in qualsiasi app di messaggistica.

iOS 18.4 Genmoji nella tastiera (disponibile in Italia)

Apple migliora l’accessibilità ai Genmoji, avatar emoji personalizzati, con un nuovo pulsante nella tastiera che ne facilita l’uso.

Disponibilità: funzione già disponibile in Italia per tutti gli utenti iPhone compatibili.

Sezione “Food” in Apple News+ (non disponibile in Italia)

Una nuova sezione “Food” è stata aggiunta per gli utenti di Apple News+, con accesso a migliaia di ricette da testate come Bon Appétit e Allrecipes. Le ricette sono ottimizzate per smartphone e possono essere salvate per uso offline.

Disponibilità: non disponibile in Italia, poiché Apple News+ non è ancora stato lanciato nel nostro Paese.

iOS 18.4 Nuovi filtri foto (disponibili in Italia)

L’app Foto introduce nuovi filtri che permettono di aggiungere effetti più sofisticati e creativi agli scatti.

Disponibilità: già disponibili in Italia, per tutti gli utenti aggiornati.

Stile “Schizzo” in Image Playground (non ancora disponibile in Italia)

Image Playground, l’app creativa per trasformare immagini in stili artistici, aggiunge la modalità “schizzo”. Una funzione pensata per stimolare la creatività anche con un semplice selfie.

Disponibilità: al momento non disponibile in Italia, in attesa del rilascio globale della funzione.

iOS 18.4 Centro di Controllo (disponibile in Italia)

Con iOS 18.4, il Centro di Controllo diventa finalmente personalizzabile:

– Puoi spostare, ridimensionare e riorganizzare i controlli.

– Puoi creare gruppi tematici (es. casa, lavoro, musica).

– È possibile aggiungere scorciatoie di app di terze parti.

Disponibilità: funzione attiva per tutti in Italia.

iOS 18.4 Musica Ambientale (non ancora disponibile in Italia)

Una nuova funzione permette di riprodurre musica ambientale direttamente dal Centro di Controllo, ideale per rilassarsi o concentrarsi.

Disponibilità: non ancora attiva in Italia, presente solo in mercati selezionati per ora.

Pausa dei download dall’App Store (disponibile in Italia)

Finalmente è possibile mettere in pausa e riprendere i download delle app dall’App Store, un’opzione utile per chi ha connessioni lente o deve gestire la banda.

Disponibilità: già disponibile per tutti.

Codici 2FA con conto alla rovescia nell’app Password (disponibile in Italia)

L’app Password ora mostra un countdown accanto ai codici temporanei 2FA, aiutandoti a capire quanto tempo hai per utilizzarli.

Disponibilità: già attiva in Italia.

Ordini e abbonamenti nell’app Wallet (non ancora disponibile in Italia)

Apple Wallet si arricchisce di una sezione per monitorare abbonamenti e ordini recenti, rendendo più semplice tenere traccia degli acquisti.

Disponibilità: non ancora attiva in Italia, limitata ad alcuni paesi.

iOS 18.4 Nuove azioni nell’app Comandi rapidi (disponibile in Italia)

Con iOS 18.4, arrivano nuove azioni specifiche per:

– Messaggi

– Safari

– Calendario

– Modalità “Non disturbare”

Disponibilità: già utilizzabili in Italia per tutti gli utenti.

App Mail migliorata su iPadOS 18.4 (solo per iPad)

Anche se riguarda iPad più che iPhone, segnaliamo che l’app Mail su iPadOS 18.4 ha ricevuto una nuova interfaccia e funzioni di organizzazione avanzate.

Disponibilità: attiva per utenti iPad in Italia.

Nuova app per Vision Pro (non disponibile in Italia)

Per chi usa Apple Vision Pro, arriva una nuova app che consente di:

– Navigare l’App Store in 3D

– Guardare trailer e video

– Installare app in remoto

Disponibilità: Vision Pro non è ancora disponibile in Italia, quindi la funzione non è accessibile nel nostro mercato.

iOS 18.4 App di traduzione predefinita (disponibile in Italia)

Ora è possibile scegliere quale app utilizzare di default per le traduzioni, utile se preferisci Google Translate, Deepl o altri strumenti al posto di Apple Traduci.

Disponibilità: funzione già attiva in Italia.

Visual Intelligence per iPhone 15 Pro (non ancora disponibile in Italia)

La funzione Visual Intelligence consente agli iPhone 15 Pro di analizzare le immagini in tempo reale, riconoscendo testi, oggetti e contesti.

Disponibilità: non ancora attiva in Italia, si attende il rilascio europeo.

Apple Intelligence arriva in Europa… ma non del tutto

Apple Intelligence, la piattaforma di AI nativa di Apple, inizia a muovere i primi passi in Europa con iOS 18.4, ma:

– Alcune funzioni sono limitate a utenti negli USA.

– Il supporto alle lingue europee è ancora parziale.

Disponibilità: parzialmente attiva in Italia, ma molte funzioni sono ancora in fase di rollout.

iOS 18.4 è un aggiornamento ambizioso, ricco di piccole e grandi novità che segnano un passo importante verso un iPhone sempre più personalizzato, intelligente e versatile. Tuttavia, molte delle funzionalità più evolute – soprattutto quelle legate all’intelligenza artificiale e ai servizi – non sono ancora disponibili in Italia, lasciando gli utenti in attesa di una piena implementazione nei prossimi mesi.