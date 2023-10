Arriva l’AI su YouTube: gli annunci di Made on YouTube

Arriva l’AI su YouTube ed è per tutti. Le ultime novità di YouTube dall’evento Made on YouTube promettono un’espansione senza precedenti nel mondo dei video con intelligenza artificiale per i creator di contenuti.

L’AI su YouTube, finalmente arriva e fa grandi promesse: durante l’evento Made On YouTube, YouTube ha svelato una serie di nuove funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale. Queste potenti risorse sono destinate a supportare e potenziare i creator di contenuti, permettendo loro di produrre, modificare e caricare video in modi unici.

AI su YouTube: Dream Screen

Tra le novità, spicca Dream Screen, una funzionalità di AI generativa. Dream Screen è prevalentemente orientata verso i creatori di Shorts, e consente di dare vita a sfondi animati o statici personalizzabili grazie al potere dell’IA. Lanciata alla fine dell’anno, Dream Screen offrirà ai creatori le chiavi di un mondo virtuale fantastico, impostando un nuovo standard di creatività per la loro narrazione visiva.

YouTube Create

Optando per rendere la creazione di video più fluida ed accessibile, YouTube ha presentato la sua nuova app mobile, YouTube Create. L’app si propone come un assistente alla produzione video, offrendo una serie di strumenti leggeri ma potenti come precision editing, trimming, sottotitoli automatici e funzionalità voiceover. E questo è solo l’inizio – YouTube Create promette anche una biblioteca in continua crescita di filtri, effetti, transizioni e tracce musicali royalty-free, consentendo ai creator di dare libero sfogo alla loro fantasia e produrre contenuti di alta qualità.

AI su YouTube: Aloud e Studio di YouTube

Tra le altre introduzioni, Aloud si distingue come un prodotto innovativo di doppiaggio automatico. Questo strumento amplia in modo significativo l’ambito dei contenuti dei creator, consentendo loro di raggiungere pubblici che non parlano la loro lingua nativa. Ma YouTube non è pronto a fermarsi: alla sua attuale suite di strumenti si unirà YouTube Studio – uno strumento all’avanguardia che sfrutta l’IA generativa per facilitare e sviluppare il processo creativo dei creator.

Feedback Iniziali dei Creator

Dai creator che hanno avuto la fortuna di testare in anteprima questi strumenti, i commenti sono stati nel complesso positivi e incoraggianti. I responsabili della creazione di contenuti si sono detti entusiasti di poter mettere in pratica le loro idee creative con nuovi modi e mezzi, sfruttando ampiamente queste funzioni innovative per esplorare nuove frontiere creative.

Il creator YouTube Alan Chikin Chow: “È davvero fantastico disporre di una app dedicata come Create, perché dà ai creator la certezza che qualunque cosa realizziamo su YouTube Create sarà ottimizzata per la piattaforma. Un’app come questa aprirà le porte a più persone e renderà molto più semplice diventare uno YouTuber .”

La creator di YouTube Jade Beason: “Il mio obiettivo è l’efficacia. Sono entusiasta degli spunti che ho ricevuto grazie all’intelligenza artificiale, perchè si prende carico di compiti che già faccio (da cercare su Internet a analizzare i Trend di Google e accogliere i suggerimenti dei miei spettatori) per darmi rapidamente idee per i video e velocizzare il mio processo creativo.”

La creator di YouTube, Cleo Abram: “Gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutarci a ridurre il divario tra ciò che immaginiamo e ciò che possiamo realizzare, invece di ridurre le nostre idee. E poiché ci aiutano a ridurre questo divario, questi strumenti non fanno altro che aiutarci ad essere più efficaci”.

L’artista, cantautore e produttore Charlie Puth: “Sono entusiasta di far parte dell’AI Music Incubator di YouTube. L’AI generativa è uno strumento incredibile e sono grato che YouTube stia collaborando con gli artisti mentre sviluppa la loro tecnologia. Questo ci permetterà di accelerare la creatività, invece che sostituirla.”

AI su YouTube la nuova Faccia della creatività digitale

Gli effetti che queste nuove funzioni potrebbero avere sulla creatività digitale sono rivoluzionari. Dall’inserimento di uno sfondo generato dall’IA per dare vita a un cortometraggio, alla creazione di un video perfettamente ritagliato con tracce audio ben bilanciate, gli strumenti messi a disposizione dal team di YouTube sono progettati per ridurre la barriera tra idea e realizzazione. Con l’avvento di queste novità, ci aspettiamo di vedere un’ondata di talento creativo emergere sul palcoscenico digitale, aprendo un capitolo entusiasmante per l’industria della creazione di contenuti.

