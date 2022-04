ALSO Channel Trends+Visions 2022 – Transform2Perform – 19 maggio 2022 h. 13,30

“ALSO Channel Trends+Visions 2022” è l’evento internazionale che coinvolge 25 Paesi nel mondo; per la prima volta partecipa anche l’Italia per parlare di IT sostenibile e di futuro XaaS

Transform2Perform è lo slogan dell’evento straordinario di ALSO che coinvolgerà in contemporanea 25 Paesi in tutto il mondo con un format ibrido e innovativo a cui per la prima volta sarà presente anche l’Italia. Dopo due anni di pandemia e i cambiamenti epocali che questa ha determinato, dal lavoro ibrido all’accelerazione della trasformazione digitale, è più che mai importante capire i trend tecnologici in atto per cogliere le opportunità della ripresa economica e navigare nelle acque incerte del futuro. Un futuro che vedrà consumatori e aziende sempre più attenti all’ambiente, non soltanto in risposta al cambiamento climatico che minaccia il pianeta, ma anche in termini di sviluppo economico. Alla parte internazionale segue un evento speciale tutto italiano per approfondire in chiave nostrana i temi della sostenibilità nel settore IT e le soluzioni che abbiamo a disposizione per rendere le nostre aziende più green e più competitive, con tanti ospiti di rilievo che ci aiuteranno a decifrare le sfide che ci attendono e a scoprire le opportunità di crescita da cogliere per farsi trovare pronti.

I temi di “ALSO Channel Trends+Visions 2022” #AlsoCTV

Nell’economia dei dati le tecnologie cloud diventano un asset fondamentale per le aziende per fare la differenza e impostare modelli di business flessibili capaci di adattarsi anche agli eventuali shock di mercato come quelli che abbiamo vissuto in questi due anni. Valorizzare le nostre eccellenze grazie a soluzioni scalabili è cruciale per la trasformazione digitale del Paese. L’evento italiano in particolare vedrà la partecipazione di un ricco panel di esperti per parlare di questi argomenti:

– Sostenibilità: un valore anche economico per il futuro delle aziende

– Green IT: dai consumi energetici alle soluzioni circolari

– Da prodotto a servizio: i modelli per il business as a Service

– Sviluppo digitale e sicurezza

– Enterprise Content Management: cos’è e perché è fondamentale per le aziende

– Le nuove tecnologie nel retail per resistere agli shock delle filiere

L’agenda di “ALSO Channel Trends+Visions 2022” #AlsoCTV:

09:30 – 10:00

EN Keynote ALSO – Gustavo Möller-Hergt, CEO ALSO Holding AG

10:00 – 10:30

EN Transform2perform – a discussion between CISCO and ALSO

Wendy Mars, President EMEAR, Cisco, e Gustavo Möller-Hergt, CEO ALSO Holding AG

10:30 – 11:15

EN Panel discussion – XaaS

The as-a-service business is a big opportunity for partners. The most interesting question for resellers is how to create a relevant package for their end customers, offering the whole value chain from soft- and hardware to quoting and billing as well as deploying own services. Follow the panel discussion between resellers, vendors and ALSO in our livestream.

11:15 – 11:45

EN Keynote ALSO Solutions

Solutions for tomorrow: from Gaming and Streaming to 3D Printing

Panel discussion – Sustainable IT

11:45 – 12:30

EN Panel discussion – Sustainable IT

Channel partners have to rise to the challenge of providing sustainably manufactured products with low levels of energy consumption, solutions for a circular IT as well as ideas for sustainable and secure cloud operations. Join the panel discussion to learn more about vendors and products leading the way, innovative IoT applications and circular economy offers.

AlsoCTV – Sessione Italia 13,30 – 16,00

13.30 -13.50

ALSO ITALIA & Sustainability

Per le prima volta ci presentiamo come ALSO Italia, e avremo occasione di riflettere con esperti del settore sul significato di sustainability nel nostro mercato.

Speakers:

Giorgio Ascoli – CEO ALSO direzione Italia

Francesco Ferrara – Business ESG Director at PWC

Simona Maschi – co-founder and director of the Copenhagen Institute of Interaction Design

Moderatore: Francesco Marino, fondatore di Digitalic

14.00 – 14.25

Presente e futuro di Document Solution (printing & sustainability).

HP, Canon, Epson, Kyocera, i principali marchi di printing a confronto su sostenibilità e innovazione.

Non perdere gli interventi dei più alti esponenti del settore!

Moderatore: Francesco Marino, fondatore di Digitalic

14.30 – 15.00

ALSO Cloud Marketplace

Presentiamo la nuova piattaforma dedicata ai dealer per la gestione del business “as a Service”.

Speaker: Martina Ascoli

Con ALSO Cloud Marketplace potrai rivoluzionare il tuo business!

15.10 -15.30

Get your head in the Game with ALSO!

Si gioca in streaming con la piattaforma Sorastream, in esclusiva per ALSO.

Daremo una panoramica sulle proposte gaming di ALSO, dove hardware e software si incontrano.

15.30-16.30

Exero Retail & Category Management

Soluzioni di Retail Channel Management di eccellenza, dalla pianificazione delle strategie di categoria fino al monitoraggio dello scaffale.

Perché iscriversi

Il 19 maggio non perdere l’evento esclusivo di ALSO in collaborazione con Digitalic e scopri le opportunità per migliorare le performance della tua azienda, e contribuire a dare una spinta in più verso un mondo più sostenibile. Iscriviti subito per riservare il tuo posto!

ALSO Channel Trends+Visions 2022 – Transform2Perform – 19 maggio 2022 h. 13,30 - Ultima modifica: da