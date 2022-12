Personalizza il tuo business con ALSO Cloud Marketplace

ALSO Cloud Marketplace (ACMP) offre diverse tipologie di servizi che spaziano dall’office, a soluzioni relative al gaming, IoT, home, cybersecurity e intelligenza artificiale.

Arriva ALSO Cloud Marketplace (ACMP): il mondo del cloud permette al mercato dell’ICT di offrire nuove opportunità sfruttando il modello dell’Everything as-a-Service. ALSO, azienda leader in tutta Europa per la distribuzione di servizi in ambito ICT, abbraccia la sfida e si pone al centro di questa nuova realtà.

ALSO ha scelto di sviluppare questo business in cui il modello service e transactional si incontrano da oggi anche in Italia con un ecosistema tecnologico all’avanguardia e ibrido, in grado di rispondere a tutte le esigenze. ALSO Cloud Marketplace – ALSO Italia S.r.l.

In particolare, il punto di forza di ALSO Cloud Marketplace è la centralità posta sul singolo rivenditore che governa la propria piattaforma e connessione sull’utente (unique user).

ALSO Cloud Marketplace

La piattaforma cloud offre un’elevata personalizzazione, garantisce un’ottima performance e una maggiore sicurezza sui dati. Ecco le caratteristiche principali

1. Private catalogue: il reseller ha la possibilità di selezionare per il proprio marketplace i servizi che intende offrire in un catalogo personalizzato

2. White label: il rivenditore può personalizzare il marketplace con il proprio marchio

3. Business Intelligence: analytics tramite Power BI integrato nella piattaforma, che consente in maniera semplice di leggere e interpretare i dati di utilizzo di Azure

4. Customer self-service: sono disponibili corsi di formazione e supporto tecnico per la suite Microsoft, assistenza per la migrazione o il trasferimento su Azure da altre piattaforme e sessioni di Q&A tecniche.

5. Multi factor authentication: per accedere alla piattaforma con maggiore sicurezza

ACMP non solo aiuta il rivenditore ad espandere il proprio business, ma apporta anche diversi vantaggi da un punto di vista tecnico

1. Tool di self provisioning: la facile fruibilità della piattaforma rende disponibile il provisioning immediato di tutti i servizi da parte del reseller interfacciandosi direttamente con i sistemi del vendor.

2. Documento di fatturazione unica: rende ACMP la migliore piattaforma per l’acquisto dei servizi Microsoft

3. Integrazione con i sistemi ERP: ACMP permette una gestione dinamica ed integrata di licenze e servizi grazie all’integrazione con i gestionali dei rivenditori

4. Analytics e reporting: il rivenditore ha sempre a disposizione report per l’andamento delle proprie vendite

5. Servizi: oltre ai principali servizi Microsoft e Adobe, la piattaforma rimane sempre aggiornata con l’aggiunta di diversi servizi relativi al supporto tecnico o alla consulenza di vendite e gestione dei business

6. Vendita dei servizi dei reseller: qualsiasi soluzione a pacchetto può essere venduta non solo in Italia, ma anche in tutta Europa con il modello as-a-service

La piattaforma europea include 90 vendor di varie categorie, tra software, IoT, Servizi e molto altro. ALSO Italia ha già attivato sul portale locale 14 vendor. I principali sono Microsoft e Adobe, ma ne sono presenti molti altri specializzati in cybersecurity, protezione dati, backup. ALSO Italia ha in piano di ampliare l’offerta perfezionandola per le esigenze dei reseller italiani e dei loro clienti.

Ad oggi sono già attivi sulla piattaforma italiana i prodotti dei seguenti vendor

• Acronis: backup per privati, aziende e reseller

• Adobe: video e grafica digitale

• Airslate: firma elettronica e firma di documenti online

• AllThingsTalk Cloud: raccolta e archiviazione dati, IoT

• Bit Titan: soluzioni per la migrazione di dati

• Digicert: cybersecurity, convalida di certificati digitali o TLS/SSL

• Hoxhunt: formazione sulla sicurezza informatica

• Microsoft: Microsoft 365, Azure, Microsoft Teams, SQL Server, Dynamics

• Nexetic: backup e protezione dati

• Partner Care: supporto e consulenza esclusiva per i partner Microsoft

ALSO Cloud Marketplace è la piattaforma del Gruppo ALSO che aiuta i rivenditori ad accrescere il proprio business e la loro offerta as a service. È uno strumento che aiuta il rivenditore nella connessione con il cliente finale, offrendogli un pacchetto completo e personalizzato di servizi e applicazioni cloud tramite un modello a consumo pay per use. L’estrema semplicità della user experience e della gestione della fatturazione unica di ACMP ne garantisce un ampio utilizzo.

ALSO Cloud Marketplace è il risultato delle opinioni di molteplici reseller di tutta Europa per rendere più efficace e più semplice l’offerta di soluzioni as a service. Viene utilizzata in tutti i 28 Paesi d’Europa in cui ALSO opera e nei 115 Paesi del mondo in cui ALSO offre la piattaforma come white label ai partner.

Il settore ICT si sta sviluppando sempre di più dall’hardware al software, ALSO Cloud Marketplace si pone come promotore di questa nuova strategia di business offrendo ai propri clienti la miglior soluzione cloud del panorama italiano.

