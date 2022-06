Amazon Made In Italy Days, quattro giorni di offerte su prodotti italiani

Disponibile anche una selezione delle più celebri canzoni su Amazon Music, libri dei più noti autori italiani e di tutte le serie e i film italiani su Prime Video di Amazon.

Per celebrare le eccellenze del Belpaese e il giorno della Festa della Repubblica Italiana, Amazon presenta i Made in Italy Days, quattro giorni di offerte su un’ampia selezione di prodotti originali e certificati Made in Italy, dal 30 maggio al 2 giugno su Amazon.it/ madeinitaly. L’evento sarà disponibile anche nei siti web Amazon di Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti. L’Amazon Made In Italy Days farà tuffare gli utenti nell’atmosfera della Dolce Vita.

I clienti potranno trovare offerte su migliaia di prodotti Made in Italy: dalle scarpe in cuoio realizzate dalle sapienti mani degli artigiani ai prodotti di abbigliamento per uomo, donna e bambino, dalla pasta creata con le più pregiate farine italiane ai tipici prodotti enogastronomici, passando per i migliori vini del Belpaese, e numerosi eBook Kindle di autori Italiani. Tutti i prodotti sono realizzati da piccole e medie imprese italiane o da marchi italiani rinomati a livello internazionale, che hanno contribuito, nel corso dei decenni, a far conoscere l’Italia come la patria di uno stile di vita vitale e creativo, dedito ai piaceri del buon cibo e del buon vino.

Amazon Made In Italy Days, la dolce vita in un click

E mentre si sorseggia un calice di buon vino, non c’è niente di meglio che immergersi nella cultura italiana, lasciandosi cullare dalle note di brani musicali italiani, o facendosi incantare da un’opera del cinema Made in Italy. Su Amazon.it/ madeinitaly sarà disponibile una selezione di film e brani scelti tra i più apprezzati del momento e le novità più sorprendenti come Bang Bang Baby, Vita Da Carlo, Laura Pausini – Piacere di conoscerti, e The Ferragnez.

Amazon Made in Italy Days è stato lanciato il 30 maggio, durante l’evento presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Farnesina e ICE Agenzia, ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Nexi, la PayTech italiana leader nel mercato dei pagamenti digitali in Europa, che ha scelto di contribuire all’iniziativa per supportare la diffusione del made in Italy nel mondo.

