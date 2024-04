Android 15, nome in codice Vanilla Ice Cream: una nuova era

La nuova era del sistema operativo di Google è in arrivo: ecco Android 15, nome in codice Vanilla Ice Cream

Android 15, il nuovo sistema operativo che cambierà milioni di smartphone, è in arrivo con molte novità e aggiornamenti. In seguito al rilascio della prima anteprima per gli sviluppatori avvenuta a febbraio 2024, Google prevede che la piattaforma raggiunga la fase beta nell’aprile 2024, con un rilascio finale previsto entro la fine dell’anno. Tuttavia, sono già numerosi le innovazioni conosciute che riguardano Android 15, grazie alle anteprime rilasciate dagli sviluppatori e dagli esperti del sistema operativo di Alphabet.

Il lancio di Android 15 con Vanilla Ice Cream

Android 15 ha internamente il nome in codice di “Vanilla Ice Cream”, ovvero gelato alla vaniglia, ed è probabile che mantenga questo soprannome anche dopo il lancio. La prima preview per gli sviluppatori (nota anche come DP1) è stata rilasciata il 16 febbraio 2024, mentre la seconda (DP2) è stata rilasciata il 21 marzo 2024. Queste anteprime hanno permesso di scoprire le nuove funzionalità del sistema, anche se al momento non è possibile provare Android 15 se non si è uno sviluppatore. I primi test sono stati fatti su dispositivi Google Pixel, mentre al rilascio il sistema operativo per dispositivi mobili sarà disponibile per smartphone e tablet di brand differenti, tranne quelli della Apple che utilizza un sistema proprio noto come iOS.

Le nuove funzionalità di Android 15

Android 15 introduce un sistema di notifiche più intelligente e personalizzabile, con la possibilità di raggruppare le notifiche per app e impostare le priorità. Inoltre, il multitasking è stato migliorato con la possibilità di aprire due app affiancate o di utilizzare una modalità a schermo diviso. La condivisione dei file diventa più facile con il supporto per diverse modalità di trasferimento, incluso il Wi-Fi Direct e Bluetooth. Il supporto per i dispositivi audio Bluetooth è stato migliorato, con una migliore qualità audio e una maggiore stabilità della connessione. Nuove API per i giochi permetteranno agli sviluppatori di creare videogames più coinvolgenti e realistici. La riproduzione di video HDR è stata migliorata su tutti i dispositivi Android. Negli importanti campi di sicurezza e privacy, nuove API per la biometria permetteranno agli sviluppatori di creare app più sicure che utilizzano l’autenticazione biometrica. Gli utenti avranno un maggiore controllo sulla privacy, con la possibilità di scegliere quali dati condividere con le app. Funzionalità di sicurezza avanzate come la crittografia end-to-end per i messaggi e le chiamate saranno disponibili per tutti. L’accessibilità è stata migliorata con nuove applicazioni per gli utenti con disabilità.

Android 15 VS Android 14

In confronto ad Android 14, Android 15 rappresenta un passo avanti significativo in termini di produttività, intrattenimento, sicurezza e accessibilità. Le nuove funzionalità e i miglioramenti rendono l’esperienza utente più efficiente, piacevole e sicura. Health Connect è il tentativo di Google di creare una soluzione standardizzata per l’archiviazione e la condivisione dei dati sanitari nelle app Android. Android 15 integra alcune nuove funzionalità che facevano parte delle estensioni di Android 14, consentendo nuovi tipi di dati su fitness, alimentazione e altro. In attesa del rilascio ufficiale, è facile immagine che il sistema comprenderà anche nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale; insieme agli altri aggiornamenti, Android 15 si appresta a essere uno dei programmi maggiormente avanzati per smartphone e tablet disponibili sul mercato.

