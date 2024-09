Apple Event: le novità in arrivo e come seguire la diretta streaming

L’ Apple Event del 9 settembre porta grandi novità come l’iPhone 16, il nuovo Apple Watch e nuovi AirPods. Scopri come seguire la diretta streaming e cosa aspettarti da questo evento.

C’è grande attesa per l’Apple Event del 9 settembre. Lunedì 9 settembre 2024 infatti, la casa di Cupertino terrà il suo Apple Event “It’s Glowitime”, durante il quale dovrebbero essere presentati i nuovi modelli di iPhone 16, insieme a vari aggiornamenti per Apple Watch e AirPods.

Cosa aspettarsi dall’ Apple Event 2024

Ecco alcune delle novità più attese per questo evento Apple:

Novità iPhone 16

– iPhone 16: Come sempre, il protagonista sarà il nuovo iPhone. Si vocifera che l’iPhone 16 potrebbe introdurre miglioramenti significativi nelle fotocamere, un nuovo processore più potente e, potenzialmente, innovazioni sul display, come una maggiore resistenza e una migliore efficienza energetica.

I rumor sono tanti, ma ora sono emersi ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche. Per quanto riguarda le fotocamere, gli utenti possono aspettarsi miglioramenti come la registrazione video in 4K a 120fps e molto altro.

Nuove funzionalità della fotocamera dell’iPhone 16 Pro

Fonti affidabili hanno rivelato alcune delle nuove caratteristiche della fotocamera dell’iPhone 16 Pro. I nuovi modelli Pro avranno un nuovo sensore ultra-grandangolare da 48 megapixel, inoltre, il sistema di fotocamere sarà esattamente lo stesso sia per il 16 Pro che per il 16 Pro Max.

Entrambi i modelli Pro disporranno di una lente tetraprismatica con uno zoom ottico 5x, una caratteristica finora esclusiva del modello Pro Max della per a generazione attuale.

Una delle novità più attese riguarda la possibilità di registrare video in 4K a 120fps, un notevole miglioramento rispetto al limite attuale di 4K a 60fps dell’iPhone 15. Collegando l’iPhone 16 Pro a un’archiviazione esterna, gli utenti potranno anche registrare in ProRes 4K a 120fps.

I modelli di iPhone 16 dovrebbero avere un nuovo pulsante dedicato alla fotocamera. Internamente chiamato “Camera Button” (il nome definitivo potrebbe cambiare), sarà un pulsante touch-sensitive capace di eseguire diverse azioni a seconda del tipo di pressione o scorrimento effettuato dall’utente.

Apple Event: Nuovo Apple Watch

– Apple Watch Series 10: Anche il nuovo Apple Watch potrebbe essere annunciato, con nuove funzioni di monitoraggio della salute, una durata della batteria migliorata e possibili aggiornamenti al design, come un display più grande e nuove opzioni di cinturini.

Nuovi Air Pods

– Nuovi AirPods: Non è da escludere la presentazione di una nuova generazione di AirPods, con miglioramenti alla qualità audio e nuove funzioni legate alla cancellazione del rumore e all’autonomia.

Novità Apple AI

Apple Intelligence è stata già annunciata a giugno ma ci si aspettano delle ulteriori novità. Nonostante molti altri produttori come Google, Samsung e Microsoft abbiano già integrato l’intelligenza artificiale generativa nei loro dispositivi, Apple ha scelto di prendersi il suo tempo, garantendo ai suoi utenti un’esperienza raffinata e senza compromessi. Apple Intelligence è ora disponibile su iPad e Mac, e sui modelli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Ovviamente Apple Intellignece verrà estesa tutta la linea iPhone 16, forse con qualche novità, per sempio nel GLOW. L’Apple Event h ainfatto come sottotitolo “It’s Glowitime “e nella recente presentazione di giugno abbiamo visto che proprio i nuovi effetti luminosi di Siri e Apple AI sono quelli che caratterizzano le nuove uscite di prodotto. Anche se attualmente già incorporata nella versione beta di iOS 18, l’intelligenza artificiale di Apple raggiungerà il suo pieno potenziale solo a partire dal 2025. Nonostante ciò, l’azienda non esiterà a promuovere le innovazioni promesse nella prossima versione del suo sistema operativo.

Apple Event: diretta streaming

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming tramite diverse piattaforme ufficiali. Ecco come seguire l’ Evento Apple in Live streaming, la diretta dell’ Evento Apple in cui verrà annunciato il nuovo iPhone.

Il Live Streaming dell’ Evento Apple andrà in onda il 9 settembre alle ore 19,00 (ora italiana) quando in California saranno le 10 del mattino. Sarà possibile seguire in diretta il live streaming dell’ Evento Apple trasmesso dallo Steve Jobs Theatre, all’interno della nuova sede Apple di Cupertino, USA – California.

L’orario di inizio è previsto alle 19,00 e c’è da scommettere che il Live Streaming dell’evento Apple partirà in orario.

La durata dovrebbe essere di circa 2 ore e terminare alle ore 21. Due ore di novità in diretta streaming per l’Evento Apple più importante dell’anno.

Il modo più semplice per guardare il Live Streaming dell’evento Apple il 9 settembre è collegarsi al sito Apple, in particolare a questo indirizzo a partire dalle 19 (ora italiana) del 9 settembre.

Per vedere lo il live streaming Apple in diretta bisogna avere il browser Safari, quindi bisogna usare un Mac, un iPhone o un iPad per collegarsi alla diretta Apple, oppure usare il browser Microsoft Edge, quindi in realtà è possibile seguirlo anche da pc, sempre che si abbia installato l’ultimo browser Microsoft.

– Sito ufficiale di Apple: Vai sulla pagina eventi di Apple per lo streaming ufficiale in alta qualità https://www.apple.com/apple-events/

– App Apple TV: Se hai un dispositivo Apple, puoi seguire la diretta tramite l’app Apple TV, disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Apple ha annunciato che l’evento del 9 settembre potrà essere seguita anche in diretta su youtube

– Canale YouTube di Apple: Apple trasmetterà l’evento anche in diretta sul suo canale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=uarNiSl_uh4, accessibile da qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Oppure guardalo direttamente qui

Non perdere l’occasione di vedere in anteprima le novità che Apple ha in serbo per il futuro!