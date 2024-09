Apple iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max, vale la pena cambiare?

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: Confronto tra l’iPhone 16 Pro Max e l’iPhone 15 Pro Max; miglioramenti nelle prestazioni, dimensione dello schermo, intelligenza artificiale, durata della batteria e nuove funzionalità come il pulsante di controllo della fotocamera

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max, vale la pena cambiare? Quali sono le differenze? Nonostante il nuovo modello non introduca molte novità rispetto all’iPhone 15 Pro Max, tutte le nuove funzionalità sembrano sufficienti per renderlo il più avanzato iPhone sul mercato al momento.

Apple iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max

L’ iPhone 16 Pro Max ha un chip più veloce, una nuova fotocamera ultra-grandangolare, un display più grande con le cornici più sottili mai viste su un iPhone e un nuovo pulsante di controllo della fotocamera che farà felici gli appassionati di fotografia.

A questo si aggiungono una batteria più grande e una capacità di registrazione video migliorata. Come si confronta l’iPhone 16 Pro Max con il suo predecessore? Cosa cambia e cosa rimane invariato? Riuscirà a guadagnarsi da subito il titolo di “miglior iPhone” o gli aggiornamenti non sono sufficienti?

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max Design

L’iPhone 16 Pro Max eredita lo stesso design dell’iPhone 15 Pro Max, mantenendo la robusta struttura in titanio e lo schermo completamente piatto. C’è però un nuovo Ceramic Shield, che Apple afferma sia due volte più resistente rispetto al precedente.

Le differenze principali tra l’iPhone 16 Pro Max e l’iPhone 15 Pro Max riguardano le dimensioni. Il nuovo modello vanta uno schermo di 6.9 pollici, una crescita significativa rispetto al display da 6.7 pollici dell’iPhone 15 Pro Max. Apple è riuscita a ottenere questo aumento ingrandendo il display e riducendo i bordi, che sono più sottili.

L’iPhone 16 Pro Max misura 163mm in altezza e 77,6mm in larghezza, contro i 159,9mm e 76,7mm dell’iPhone 15 Pro Max. Un cambiamento piccolo, ma notevole nella “lotta” iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max.

L’iPhone 15 Pro Max aveva introdotto l’Action Button al posto dell’interruttore per la modalità silenziosa e la porta USB-C per la ricarica (su richiesta degli organi europei); queste funzionalità sono state mantenute nel nuovo modello. Tuttavia, l’iPhone 16 Pro Max si rinnova con un nuovo pulsante di controllo della fotocamera: il Camera Button, che offre un modo completamente nuovo di interagire con la fotocamera dell’iPhone. Si tratta di un pulsante capacitivo situato sul lato destro del dispositivo, sotto il pulsante di accensione. Consente di aprire rapidamente la fotocamera, avviare la registrazione di un video o scattare una foto, regolare l’esposizione, la profondità focale o passare tra gli Stili Fotografici. Consente con una pressione leggera di accedere ad alcune funzioni, con un adoppia pressione si entra nei controlli più dettagliati.

iPhone 16 Pro Max vs 15 Pro Max: differenze cromatiche

Entrambi gli iPhone 16 Pro Max e 15 Pro Max offrono quattro opzioni di colore, ma tre delle quattro tonalità sono leggermente diverse e il quarto modello introduce una nuova tinta. Apple ha deciso di eliminare la tonalità Blue Titanium, sostituendola con la nuova opzione Desert.

Differenze di Display

Come già accennato, l’iPhone 16 Pro Max vanta un display significativamente più grande, che misura ben 6,9 pollici. Apple ha ottenuto questa dimensione maggiore utilizzando un case più ampio e riducendo al minimo le cornici. Con un display da 6,9 pollici, l’iPhone 16 Pro Max diventa l’iPhone con lo schermo più grande mai realizzato.

A parte l’aumento di dimensioni, non ci sono altre modifiche sostanziali. Il display Liquid Retina XDR con pannello OLED, che offre colori brillanti, contrasto eccellente e una buona luminosità di picco (2.000 nits), è ancora presente e rimane sostanzialmnete lo stesso. Tuttavia, la luminosità minima è stata migliorata a 1 nit.

Lo schermo supporta il refresh rate ProMotion a 120Hz, rendendo questa la quarta generazione consecutiva di iPhone dotata di questa tecnologia, che permette lo scorrimento molto fluido dell’interfaccia e dei contenuti sullo schermo.

Fotocamera iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max

L’anno scorso, l’iPhone 15 Pro Max aveva introdotto una serie di nuove caratteristiche per la fotocamera, tra cui l’obiettivo tele da 120 mm che offre uno zoom ottico 5.0x. Un anno fa, la fotocamera principale dell’iPhone Pro Max era stata poi aggiornata a 48MP.

Quest’anno, Apple migliora ulteriormente l’impianto fotografico, dotando l’iPhone 16 Pro Max di una nuova fotocamera ultra-grandangolare da 48MP. Ci si attende una capacità una di catturare i dettagli superiore e una migliore qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla capacità della fotocamera di combinare quattro pixel del sensore in uno solo per aumentare fedeltà dell’immagine.

Ancora più rilevante è il potenziamento delle funzionalità di registrazione video. Tra queste, la possibilità di registrare video in 4K a 120 fps, che sblocca un nuovo livello creativo sull’iPhone, permettendo di realizzare rallentamenti creativi e riprese cinematografiche. Tutto ciò è disponibile direttamente sul dispositivo, nell’app Foto.

L’iPhone 16 Pro Max introduce anche nuovi Stili Fotografici, più personalizzabili rispetto alla prima generazione di filtri di color grading nativi introdotti con la serie iPhone 13.

Tra le altre nuove caratteristiche dell’iPhone 16 Pro Max, troviamo quattro microfoni di qualità, che garantiscono un’eccezionale qualità audio e una riduzione del rumore del vento nativa, nonché la funzione di Audio Mix, che permette di selezionare un mix audio durante la registrazione video, come avviene nei film.

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: performance

L’iPhone 16 Pro Max presenta il chip Apple A18 Pro con tecnologia da 3nm, un passo avanti rispetto al chip Apple A17 Pro da 3nm presente nell’iPhone 15 Pro Max. Il nuovo chip presenta due core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza, una GPU esacore notevolmente migliorata e una nuova unità di elaborazione neurale per il funzionamento dell’Apple Intelligence sul dispositivo.

Apple ha lavorato molto sull’ottimizzazione del design interno del telefono, che offre una gestione termica più efficiente, migliorando le prestazioni complessive e riducendo il rischio di surriscaldamento.

L’iPhone 16 Pro Max supporta il Wi-Fi 7, che offre una velocità di trasferimento dati quattro volte superiore rispetto al Wi-Fi 6E del modello precedente (anche se il nuovo standard deve diffondersi). Inoltre l’iPhone 16 Pro Max è equipaggiato con un nuovo modem 5G, il Qualcomm Snapdragon X75 5G, che consuma il 20% in meno di energia. L’iPhone 16 Pro Max sarà fornito con iOS 18 di serie.

Apple Intelligence

iOS 18 introduce l’Apple Intelligence per ora solo negli USA, che potenzia significativamente le capacità di Siri e integra nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. La maggior parte dell’elaborazione AI avviene sul dispositivo, ma i compiti complessi possono sfruttare i server cloud potenziati dall’Apple Silicon.

Grazie al nuovo pulsante Camera Control Button, l’iPhone 16 Pro Max consente l’utilizzo della Visual Intelligence. Questa funzionalità permette di identificare punti di interesse, locali o attività commerciali semplicemente premendo il pulsante Camera Control.

App Intents permette a Siri di eseguire azioni complesse all’interno delle app, come trovare e condividere foto specifiche. Safari è stato potenziato con la Ricerca Intelligente che fa il riassunto dei contenuti.

L’app Messaggi beneficia di risposte rapide generate dall’AI, ha la creazione di emoji e fa il riassunto dei messaggi, rendendo le conversazioni più veloci. L’app Foto introduce la rimozione automatizzata degli oggetti e la creazione di ricordi personalizzati, consentendo agli utenti di realizzare contenuti multimediali su misura. Inoltre, iOS 18 supporta la messaggistica RCS per un’esperienza più fluida tra i dispositivi iOS e Android. La personalizzazione di iOS 18 è ampliata con icone liberamente spostabili, un Centro di Controllo suddiviso in più pagine e opzioni di modalità scura più flessibili. Le funzionalità di accessibilità si ampliano con innovazioni come i Comandi Vocali, il Tracciamento Occhi e le Vibrazioni Musicali, per soddisfare una gamma più ampia di utenti.

Questi aggiornamenti, insieme alla collaborazione di Apple con OpenAI per integrare ChatGPT, spingono iOS 18 al vertice della tecnologia mobile AI, offrendo agli utenti interazioni più intuitive e personalizzate.

Bisogna ricordare che le funzioni di Apple Intelligence non saranno disponibili da subito in Italia.

Durata della batteria e ricarica

Anche se non si conoscono le caratteristiche esatte della batteria (probabilmente 4,676mAh), Apple fornisce stime di durata ottimistiche.

L’iPhone 16 Pro Max raggiungerebbe 33 ore di riproduzione video, 29 ore di riproduzione video in streaming e 105 ore di riproduzione audio. Dall’atra parte l’iPhone 15 Pro Max offre 29 ore di riproduzione video, 25 ore di video in streaming e 95 ore di riproduzione audio. Questi dati ci fanno sperare che il nuovo modello avrà una durata della batteria drasticamente migliore rispetto all’iPhone 15 Pro Max. bisognerà poi vedere sul campo. Qui c’è un chiaro vincitore nel confronto iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max,

Ricarica Wireless e via cavo

L’iPhone 16 Pro Max offre una ricarica wireless MagSafe significativamente più veloce: 25W. Si tratta di un notevole incremento rispetto ai 15W supportati dalla ricarica wireless MagSafe dell’iPhone 15 Pro Max. Il nuovo dispositivo supporta anche il nuovo standard Qi2.

Non ci sono miglioramenti nelle velocità di ricarica cablata. Come da tradizione, non ci sarà un caricatore nella confezione dell’iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: specifiche

Le specifiche dell’iPhone 16 Pro Max rispetto a quelle dell’iPhone 15 Pro Max sono disponibili qui, e abbiamo riassunto per voi gli elementi essenziali qui sotto.

Questa tabella mette a confronto le specifiche tecniche dell’iPhone 16 Pro Max e dell’iPhone 15 Pro Max.

Specifica iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max Dimensioni, Peso 163 × 77.5 × 8.25mm 159.9 × 76.7 × 8.25mm, 221gr Schermo 6.9″ OLED 120Hz ProMotion 6.7″ OLED 120Hz ProMotion Processore A18 Pro 3nm A17 Pro 3nm RAM, Archiviazione 8GB/256GB 8GB/512GB 8GB/1TB LPDDR5 8GB/256GB 8GB/512GB 8GB/1TB LPDDR5 Fotocamere 48MP principale 48MP ultra 12MP 5X teleobiettivo 12MP frontale 48MP principale 12MP ultra 12MP 5X zoom 12MP frontale Batteria 4,676mAh* 4,422mAh Ricarica USB-C 40W cablata 20W MagSafe USB-C 25W cablata 15W MagSafe

* = possibile upgrade

Finora, l’iPhone 16 Pro Max si sta delineando come un miglioramento lineare rispetto all’iPhone 15 Pro Max, con aggiornamenti chiave in aree importanti come la dimensione dello schermo, le prestazioni, l’intelligenza artificiale e la durata della batteria.

Allo stesso tempo, esperimenti come il pulsante Camera Control della fotocamera avranno grandi ripercussioni sul futuro della linea iPhone: non capita tutti i giorni che Apple introduca un nuovo pulsante sul suo prodotto di punta.

