Apple iPhone 16 vs. Google Pixel 9: quale scegliere?

Apple iPhone 16 vs. Google Pixel 9: Apple e Google hanno recentemente presentato i loro ultimi modelli di smartphone. Se siete interessati a un telefono di fascia entry-level, potreste considerare l’Apple iPhone 16 e il Google Pixel 9. Entrambi offrono i processori più potenti, fotocamere eccellenti e funzionalità AI all’avanguardia. In questo articolo, metteremo a confronto i due modelli per aiutarvi a decidere quale acquistare.

Apple iPhone 16 vs. Google Pixel 9: Specifiche tecniche

Caratteristiche Apple iPhone 16 Google Pixel 9 Dimensioni e peso 147,5 x 71,6 x 7,85 mm, 170 g 153 x 71,9 x 8,4 mm, 200 g Display Super Retina XDR, 6,1 pollici, 1179 x 2556, 60Hz, fino a 2000 nits Actua OLED, 6,3 pollici, 1080 x 2424, 120Hz, fino a 2700 nits Processore A18 chip, CPU a 6 core, GPU a 5 core, Neural Engine a 16 core Google Tensor G4, coprocessore di sicurezza Titan M2 Fotocamere posteriori 48 MP principale, 12 MP ultrawide 50 MP principale, 48 MP ultrawide Fotocamera frontale 12 MP 10,5 MP Memoria e storage 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB 12GB/128GB, 12GB/256GB Durata batteria e ricarica 3561 mAh, ricarica cablata 45W, wireless 30W (con MagSafe), reverse wireless 4,5W 4700 mAh, ricarica cablata 27W, wireless 15W, reverse wireless 4,5W Software e supporto iOS 18, aggiornamenti software per 6-8 anni Android 14, aggiornamenti software per 7 anni Colore Ultramarine, Teal, Rosa, Bianco, Nero Peony, Wintergreen, Porcelain, Obsidian Prezzo A partire da €799 A partire da €799 Valutazione 4 su 5 4,5 su 5

Apple iPhone 16 vs. Google Pixel 9 : design e display

L’iPhone 16 e il Pixel 9 hanno subito cambiamenti di design rispetto ai loro predecessori. Sebbene non siano stravolgimenti importanti, sono comunque percepibili.

L’iPhone 16 presenta un nuovo design della fotocamera posteriore più compatto rispetto ai modelli precedenti. Ora le fotocamere sono alloggiate in un ritaglio a pillola anziché in un quadrato. Disponibile in colorazioni classiche come bianco, nero, oltre a varianti vibranti come il rosa, ultramarine e teal, l’iPhone 16 è uno degli smartphone più leggeri sul mercato.

Il Pixel 9, d’altra parte, presenta un design più elaborato rispetto al pasato. Il sistema di doppia fotocamera posteriore si è evoluto e offre un look pulito e elegante. Gli utenti possono scegliere tra vari colori come Porcelain, Obsidian, Peony e Wintergreen. Il display del Pixel 9 è leggermente più grande, contribuendo a un peso maggiore rispetto all’iPhone 16.

Apple iPhone 16 vs. Google Pixel 9: prestazioni

Entrambi i telefoni sono dotati di chip di nuova generazione: A18 per l’iPhone 16 e Google Tensor G4 per il Pixel 9.

L’iPhone 16 ha migliorato significativamente le sue prestazioni, grazie all’A18 e agli 8GB di RAM. Le nuove funzionalità della fotocamera, incluso il controllo fisico “Camera Control”, offrono un’interfaccia più intuitiva per gli utenti.

Il Pixel 9, con il suo Tensor G4 e 12GB di RAM, offre la miglior esperienza mai vista su un Pixel. Grazie al nuovo software Android 14 e all’assistente AI Google Gemini, gli utenti possono aspettarsi prestazioni fluide e aggiornamenti software garantiti per sette anni.

Fotocamere

Le fotocamere continuano a essere un punto cruciale per gli smartphone di oggi. L’iPhone 16 monta una fotocamera principale da 48MP, una ultrawide da 12MP e una selfie camera da 12MP. Le nuove funzioni della fotocamera, come la messa a fuoco automatica nella ultrawide e la modalità macro, rendono questo dispositivo ideale per la fotografia.

Il Pixel 9, con una fotocamera principale da 50MP e una ultrawide da 48MP, offre immagini nitide e vibranti. La selfie camera da 10,5MP con auto focus migliora ulteriormente l’esperienza fotografica.

Apple iPhone 16 vs. Google Pixel 9 : batteria

Infine, la durata della batteria. L’iPhone 16 offre una batteria da 3561 mAh, sufficiente per una giornata di utilizzo. La ricarica cablata è supportata fino a 45W, mentre quella wireless fino a 30W con MagSafe.

Il Pixel 9, con una batteria più grande da 4700 mAh, promette una maggiore autonomia. La ricarica cablata è supportata fino a 27W, mentre quella wireless fino a 15W.

Entrambi i dispositivi offrono eccellenti performance, design accattivanti e innovazioni fotografiche. La scelta finale dipende dalle vostre esigenze personali e dalle preferenze in termini di soprattutto di sistema operativo e ambiente.