ASUS al CES 2026: l’intelligenza artificiale diventa accessibile con “Always Incredible”

ASUS presenta al CES 2026 una gamma completa di prodotti AI: dall’ExpertBook Ultra ai Copilot+ PC, dal ProArt GoPro Edition allo Zenbook DUO. Scopri come l’AI diventa accessibile a professionisti e creator.

ASUS ha scelto il CES 2026 per ridefinire il rapporto tra intelligenza artificiale e utente finale nella sua strategia di prodotto, che è anche la sua visione di futuro. Non si tratta della solita parata di specifiche tecniche, ma di una visione: rendere l’AI uno strumento concreto, utilizzabile da chiunque, ovunque si trovi. Si tratta di una scelta che porta l’AI vicino all’utente nelle modalità più adatte ai compiti che intende svolgere, un’AI meno generica e più contestuale.

Durante l’evento “Always Incredible”, ASUS ha presentato un ecosistema articolato di prodotti che trasforma la promessa dell’intelligenza artificiale in esperienze tangibili. La strategia dell’azienda taiwanese si articola su tre pilastri fondamentali presentati al CES: Workspace AI per la produttività professionale, Creator AI per i contenuti digitali ed Everyday AI per l’uso quotidiano.

Samson Hu, Co-CEO di ASUS, ha sintetizzato efficacemente questa filosofia affermando che “il vero valore dell’AI risiede nel suo potere di semplificare il lavoro, ispirare la creatività ed elevare la vita quotidiana”. Una dichiarazione che non suona come il solito marketing aziendale, ma che trova riscontro nei prodotti effettivamente presentati.

Asus Workspace AI: quando l’intelligenza artificiale entra in ufficio

Il mondo del lavoro sta attraversando una trasformazione profonda e non basta più avere dispositivi potenti: serve che l’AI sia integrata nei flussi operativi senza creare barriere. ASUS risponde con una proposta interessante chiamata MyExpert, una piattaforma che unifica cinque funzionalità intelligenti in un’unica interfaccia: AI Chat, Knowledge Hub, strumenti avanzati con AI Writer e Mail Master, AI ExpertMeet con elenchi di follow-up automatizzati e File Search per il recupero istantaneo dei file.

La vera sfida non è implementare l’AI, ma farla funzionare in modo fluido tra ambienti locali e cloud, garantendo al contempo la protezione dei dati. È qui che MyExpert si distingue, offrendo quella collaborazione sicura che le aziende richiedono sempre più spesso.

ExpertBook Ultra: 0,99 kg di potenza AI

L’ASUS ExpertBook Ultra B9406 rappresenta un punto di riferimento interessante per i Copilot+ PC professionali. Pesa meno di un chilo ma integra un processore Intel Core Ultra X9 Series con fino a 50 NPU TOPS. La tecnologia Nano Ceramic utilizzata per il chassis in lega di magnesio-alluminio offre una resistenza notevole senza appesantire il dispositivo.

Il sistema termico ExpertCool Pro supporta fino a 50 W TDP, mentre il touchscreen OLED Tandem 3K antiriflesso e anti-macchia, insieme all’audio Dolby Atmos a sei altoparlanti, completa un’esperienza progettata per chi lavora in mobilità. L’integrazione con ASUS ExpertGuardian garantisce la sicurezza con tecnologie PC secured-core, autenticazione biometrica e servizi di supporto BIOS di livello aziendale.

UGen300: l’AI portatile che trasforma qualsiasi dispositivo

Una delle novità più interessanti è l’ASUS UGen300 USB AI Accelerator, un dispositivo che merita attenzione. Alimentato dal processore Hailo-10H con 40 TOPS di accelerazione AI e 8 GB di memoria LPDDR4 dedicata, trasforma istantaneamente qualsiasi computer in una workstation pronta per l’intelligenza artificiale.

La compatibilità plug-and-play USB-C funziona con Windows, Linux e Android, mentre il supporto per framework come TensorFlow, PyTorch e ONNX lo rende immediatamente utilizzabile dagli sviluppatori. È una soluzione che democratizza l’accesso all’AI generativa locale senza richiedere investimenti in hardware completamente nuovo.

Mini PC NUC 16 Pro e ExpertCenter PN55: potenza senza ingombro

Il mini PC ASUS NUC 16 Pro porta l’elaborazione AI sul desktop aziendale con un processore Intel Core Ultra X9 Series 3 che raggiunge fino a 180 TOPS. Il supporto ad ASUS AI SuperBuild consente di addestrare e personalizzare Large Language Models localmente, mantenendo i dati sensibili al sicuro.

L’ASUS ExpertCenter PN55, alimentato da processori AMD Ryzen AI Serie 400 con fino a 55 TOPS, offre il 10% in più di potenza AI rispetto alla generazione precedente. Il suo chassis compatto da 0,6 litri supporta quattro display 4K simultanei, mentre la grafica Radeon 800M gestisce applicazioni professionali e calcolo di livello superiore.

Creator AI: dove la creatività incontra l’intelligenza artificiale

Per i creator di contenuti, ASUS ha sviluppato un ecosistema che combina hardware potente con applicazioni AI esclusive come StoryCube, MuseTree e Creator Hub. La linea ProArt rappresenta il cuore di questa strategia.

ProArt GoPro Edition: il notebook che pensa come un filmmaker

Il ProArt GoPro Edition PX13 è un notebook convertibile da 13 pollici progettato per chi crea contenuti in movimento. Alimentato dal processore AMD Ryzen AI Max+ 395 con fino a 128 GB di memoria unificata, consente editing video fluido in tempo reale, upscaling AI e flussi di lavoro multi-livello.

Un tasto dedicato fornisce accesso istantaneo a GoPro Cloud e GoPro Player, mentre StoryCube organizza i media per timeline, dispositivo o posizione. Con un peso di 1,39 kg e una cerniera a 360°, include un abbonamento GoPro Premium+ di 12 mesi per archiviazione cloud illimitata. Non sorprende che abbia ricevuto un premio CES 2026 Innovation nella categoria Computer Hardware & Components.

ProArt PZ14: il tablet più potente di ASUS

L’ASUS ProArt PZ14 HT7407 porta la potenza del processore Snapdragon X2 Elite a 18 core con 80 TOPS di elaborazione AI in un tablet che pesa 0,79 kg e misura solo 9 mm di spessore. Il display ASUS Lumina Pro OLED garantisce colori vivaci con rivestimento antiriflesso, mentre gli accessori includono ASUS Pen 3.0, tastiera Bluetooth e cover protettiva multifunzione.

La certificazione U.S. MIL-STD-810H e la protezione IP52 da schizzi e polvere lo rendono adatto alla creazione professionale anche in ambienti difficili.

Everyday AI: l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana

ASUS vuole portare l’AI nella vita di tutti i giorni con dispositivi intuitivi che si integrano perfettamente con lavoro, progetti creativi e attività di routine.

Zenbook DUO: il doppio schermo reinventato

Il nuovo ASUS Zenbook DUO ridefinisce i flussi di lavoro a doppio schermo con due display ASUS Lumina Pro OLED da 14 pollici. La cerniera innovativa riduce il divario tra i due schermi del 70%, mentre i pannelli offrono un rivestimento antiriflesso e una frequenza di aggiornamento variabile di 48–144 Hz.

Alimentato da processori Intel Core Ultra X9 Series 3 con GPU Intel Arc e fino a 50 TOPS NPU, insieme a un raffreddamento avanzato a doppia ventola e una batteria doppia da 99 Wh, offre prestazioni grafiche di alto livello in un dispositivo portatile. Il chassis in Ceraluminum, la cerniera a scomparsa rinforzata e la tecnologia Smudge-Free garantiscono durabilità. Ha ricevuto un premio CES 2026 Innovation nella categoria Intelligenza Artificiale.

Zenbook A16 e A14: potenza Snapdragon in formato ultraleggero

Lo Zenbook A16 combina un ampio display OLED 3K da 16 pollici con un peso di soli 1,2 kg. Dotato del processore Snapdragon X2 Elite Extreme a 18 core con 80 TOPS NPU, è definito come il laptop Snapdragon più veloce e potente. L’autonomia di diversi giorni garantisce produttività senza interruzioni. Ha ricevuto un premio CES 2026 Innovation nella categoria Computer Hardware & Components.

Lo Zenbook A14 UX3407 pesa meno di 1 kg ed è realizzato in Ceraluminum ultraleggero e resistente. Il processore Snapdragon X2 Elite a 18 core con NPU da 80 TOPS consente il multitasking basato sull’AI, mentre la durata della batteria raggiunge fino a 35 ore di riproduzione video offline.

V400 AiO e V Series Home Desktop: l’AI entra in casa

L’ASUS V400 AiO VM441QA è il primo PC Copilot+ all-in-one al mondo basato su Snapdragon X. Il display Full HD da 24 pollici con touchscreen opzionale offre un’esperienza naturale per lavoro, studio o intrattenimento. Il processore Snapdragon X offre 45 TOPS di accelerazione AI con prestazioni fluide e silenziosissime.

La nuova linea di desktop ASUS V Series Home combina design ispirato all’estetica moderna con prestazioni AI elevate. Alimentati dai più recenti processori Intel o AMD Ryzen (incluso il Ryzen AI 7 con oltre 50 TOPS per esperienze Copilot+), supportano fino a due GPU NVIDIA GeForce RTX 5060. Costruita con condensatori solidi premium, test di durata di livello aziendale ed efficienza energetica 80 PLUS Platinum, la Serie V è progettata per l’affidabilità a lungo termine.

Dove si posiziona ASUS nel mercato AI

Questa presentazione arriva in un momento particolare per il mercato. Mentre alcune ricerche indicano una possibile riduzione nell’utilizzo dell’AI da parte delle aziende, ASUS scommette su un approccio diverso: rendere l’intelligenza artificiale locale, accessibile e integrata nei flussi di lavoro esistenti, come già evidenziato nell’Osservatorio ASUS 2025 realizzato in collaborazione con Research Dogma.

L’azienda taiwanese ha dimostrato nel tempo di saper anticipare le tendenze del mercato. Dal Design Center pluripremiato che ha creato la serie Zen, fino all’attuale focus sull’AI on-device, ASUS continua a seguire la sua filosofia “In search of incredible” con una costanza che trova riscontro nei risultati.

La strategia di ASUS per il 2026 si basa su un’architettura AI completa end-to-end che copre infrastrutture cloud pubbliche e private, edge computing e dispositivi personali. Dai potenti PC desktop ai laptop eleganti e portatili, fino ai dispositivi AI compatti per l’uso in movimento, l’ecosistema presentato al CES dimostra come l’intelligenza artificiale possa essere veramente accessibile a tutti, ovunque.