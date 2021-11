Black Friday 2021: le migliori offerte di Amazon per la tecnologia

Un’accurata selezione di prodotti tech venduti sul colosso e-commerce, con sconti da non lasciarsi scappare.

Il Black Friday 2021 sta giungendo al suo momento clou: venerdì 26 novembre è ufficialmente il giorno del “venerdì nero”. Dopo un intero mese di sconti – il Black Friday dura ormai più di trenta giorni -, anche Amazon si è preparato a far vivere ai suoi utenti le ore più ricche di offerte e promo. I prodotti in sconto sono migliaia, vengono aggiornati di continuo e riguardano tutte le categorie merceologiche, non solo quella tech. I più attenti e appassionati possono seguire anche l’evoluzione delle offerte lampo, che possono riservare gli affari più appetitosi. Le offerte lampo sono sconti che vengono applicati soltanto per un breve lasso di tempo (in genere alcune ore o fino a quando il prodotto non risulta ormai esaurito).

Le migliori offerte tech di Amazon per il Black Friday 2021

Chi è appassionato di tecnologia non vorrà di certo farsi scappare le migliori offerte tech di Amazon per questo Black Friday 2021. La categoria tech è senza dubbio una delle più interessanti fra quelle presenti sul sito di e-commerce. Durante il venerdì nero, poi, gli sconti sui prodotti presenti possono arrivare fino al 50%, invogliando ad acquistare oggetti che magari avevamo messo nel cassetto, in attesa di prezzi più bassi. Ecco quindi una lista di articoli tech con le migliori offerte di Amazon.

Nintendo Switch – Blu/Rosso Neon – Switch [ed. 2021]

Prezzo listino 329,99 euro. Attuale offerta 269,99 euro. Sconto 16% (60,00 euro)

Nintendo Switch è una console casalinga rivoluzionaria che si connette al televisore di casa e si trasforma anche in un sistema da gioco portatile, grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo. È possibile collegare fino a otto console tramite connessione locale, in modo tale da poter giocare in multiplayer ovunque e dovunque lo si desideri, anche online e in modalità da tavolo, condividendo un Joy-Con a testa.

OnePlus 8T Smartphone 6.55 “120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Argento (Lunar Silver)

Prezzo listino 599 euro. Attuale offerta 399,99 euro. Sconto 33% (199,01 euro)

Tra le caratteristiche tecniche di questo smartphone OnePlus 8T vi sono lo schermo da 6,55 pollici, risoluzione 2400×1080 pixel, capacità di memoria di 128GB, la CPU Qualcomm Snapdragon 865, porte USB 3.1, GEN1, Tipo-C. E inoltre: è dual sim, supporta auricolari standard di tipo C, gira su sistema operativo OxygenOS basato su Android 11. All’interno della confezione sono compresi, tra gli altri, l’adattatore di alimentazione Warp Charge 65, il cavo Warp Charge tipo C e proteggi schermo. Un ottimo acquisto per il Black Friday 2021.

HUAWEI FreeBuds 4i Auricolari True Wireless Bluetooth Cuffie In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, con Adattatore Huawei AP52, Ceramic White

Prezzo listino 89 euro. Attuale offerta 49,99 euro. Sconto 44% (39,01 euro)

Questi auricolari HUAWEI FreeBuds 4i vantano la presenza di sensori in grado di rilevare e ridurre attivamente il rumore ambientale. Il sistema a doppio microfono è dotato di design a fessure, in modo tale da ridurre il rumore del vento. L’esclusiva tecnologia beamforming, combinata con la tecnologia AI di riduzione del rumore è invece in grado di captare la voce con più precisione, anche in luoghi molto affollati. Gli auricolari garantiscono fino a 10 ore di riproduzione con una carica completa e basta una ricarica di 10 minuti per ottenere fino a 4 ore di ascolto. Grazie alla modalità Aware basta toccare e tenere premuto l’auricolare affinché si possa tornare a sentire i suoni esterni e a parlare con le persone che si trovano nelle vicinanze.

OPPO Smartwatch da 46 mm, Display AMOLED 1.91″ , GPS, NFC, Bluetooth 4.2, 1GB+8GB, WiFi, Wear OS by Google, Android e iOS, Funzione di Ricarica Rapida VOOC, Nero

Prezzo listino 299,99 euro. Attuale offerta 194,99 euro. Sconto 35% (105 euro)

Perché non regalarsi uno smartwatch OPPO per questo Black Friday 2021? Questo in offerta è la versione da 46mm e schermo da 1.91 pollici AMOLED. Grazie alle funzioni implementate con Wear OS di Google può monitorare lo stato di salute e il battito cardiaco, registrare i dati degli allenamenti, controllare il meteo e segnalare tutte le notifiche di proprio interesse. La resa della batteria è massima grazie alle due modalità di risparmio energetico che si ottengono grazie alla combinazione tra il chip Qualcomm Snapdragon Wear 3100 e Apollo Wireless SoC di Ambig Micro. È in grado di resistere all’acqua fino a 5 ATM ed è compatibile con Android 6.0 oppure iOS 12.0 e superiori.

LG OLED65C14LB Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore

Prezzo listino 2.699 euro. Attuale offerta 1.799 euro. Sconto 33% (900 euro)

Tra le super offerte tech del Black Friday 2021 di Amazon c’è questo TV OLEG LG che grazie ai pixel autoilluminanti è in grado di offrire una qualità delle immagini spettacolare e incredibile. Presenta un profilo molto sottile e raffinato e dispone del nuovo telecomando puntatore incluso, riprogettato con un design assai più ergonomico e maneggevole, per una ricerca più rapida. Come gli altri TV OLEG LG è ecocompatibile e certificato, con schermo flicker-free e a bassa emissione di luce blu, in modo tale da preservare la salute degli occhi di chi guarda.

HUAWEI MateBook X Pro 2021 Laptop, 13.9 Pollici Display 3K FullView Touchscreen Notebook PC Portatile, Intel i5-1135G7, 16 GB RAM, SSD da 1 TB, Win 10 Home, Layout Italiano, Space Gray

Prezzo listino 1.599 euro. Attuale offerta 1.199 euro. Sconto 25% (400 euro)

Super offerta Amazon Black Friday 2021 anche per questo laptop HUAWEI MateBook X Pro 2021 che grazie al suo display 3K FullView è in grado di regalare un’esperienza visiva totale. Il leggero corpo in metallo pesa solo 1,33 kg, ha uno spessore di 14,6 mm e permette di avere un notebook all-in-one professionale e ultraportatile. Tra le altre caratteristiche: processore Intel Core i5 di 11a generazione, memoria LPDDR4x di 16GB, spazio di archiviazione SSD8 fino a 1 TB, touchpad aggiornato HUAWEI Free Touch per una risposta ancora più fluida, batteria da 56 Wh che garantisce fino a 11 ore di lavoro con una sola ricarica.

Nikon Z50 + Z DX 16-50 VR + Lexar SD 64 GB Fotocamera Mirrorless, CMOS DX da 20.9 MP, Sistema Hybrid-AF, Mirino Elettronico (EVF), LCD 3.2″ Touch, Video 4K, Nero

Prezzo listino 1.119 euro. Attuale offerta 889 euro. Sconto 21% (230 euro)

Concludiamo la carrellata di offerte tech Amazon per il Black Friday 2021 con questa fotocamera Nikon Z50 che vanta l’innesto di ultima generazione Nikon Z Mount e la possibilità di catturare più luce grazie all’attacco 55 mm e alla distanza flangia-piano focale di appena 16 mm. Potente ma semplice da utilizzare, questa fotocamera è in grado di far ottenere immagini e video 4K Ultra HD e Full HD in qualsiasi condizione di luce. La mirrorless Nikon Z 50 può essere abbinata alle sue ottiche dedicate, ma è compatibile con l’intera linea di obiettivi Nikkor Z, sviluppati per i modelli Full Frame Nikon Z 6 e Z 7. Grazie alla presenza del Bluetooth, del Wi-Fi e attraverso l’app SnapBridge permette il trasferimento in tempo reale delle foto verso i dispositivi smart.

