Per evitare che la batteria del telefono si surriscaldi, è possibile adottare alcuni accorgimenti.

Esistono diversi aspetti da tenere in considerazione per sapere come evitare che la batteria dello smartphone si scaldi troppo. Il dispositivo può surriscaldarsi per diverse ragioni, sia per l’uso che se ne fa sia per la stagione dell’anno in cui ci si trova. E se un calore superiore alla norma, sporadico, può non rappresentare un campanello d’allarme, di certo lo è il surriscaldamento continuo perché quest’ultimo può danneggiare seriamente lo smartphone.

Come evitare che la batteria dello smartphone si scaldi troppo: i motivi più comuni per cui ciò accade

Le motivazioni per cui un dispositivo elettronico come lo smartphone si surriscalda sono alquanto tipiche. Fra quelle più frequenti figurano:

uso intensivo del dispositivo, spesso provocato dall’utilizzo di app di videogames

numero molto alto di applicazioni aperte e che spesso continuano a funzionare in background

presenza di software malware o spyware che sovraccarica il dispositivo

alte temperature (ad esempio nella stagione estiva o per esposizione ravvicinata a fonti di calore)

anomalia hardware

utilizzo dello smartphone come hotspot (il surriscaldamento si accentua se durante l’attivazione di tale funzione il dispositivo è anche in carica)

anomalia durante il caricamento del device (ad esempio a causa di un cavetto difettoso)

la visualizzazione prolungata di video e video streaming

Alcuni smartphone, come iPhone ad esempio, segnalano quando il dispositivo è sottoposto a surriscaldamento anomalo e possono attivare anche procedure d’emergenza. Ad esempio, parlando ancora di iPhone, in presenza di temperature elevate anomale durante il caricamento (ad esempio d’estate e con modalità hotspot attiva), il dispositivo, raggiunta una cera percentuale di ricarica, smette di caricarsi.

Cosa fare quando la batteria dello smartphone si surriscalda

Come evitare che la batteria dello smartphone si scaldi troppo e cosa fare quando ciò avviene? Ribadiamo, un surriscaldamento normale è del tutto frequente (sia quando lo smartphone è in carica, sia quando si utilizzano app pesanti come quelle dei giochi, che mettono a dura prova la GPU, sia quando si usa la funzione hotspot per trasformare lo smartphone in modem internet) ma se questo diventa eccessivo, si può e si deve intervenire in qualche modo.

Queste sono le azioni principali da compiere quando la batteria dello smartphone si surriscalda troppo:

rimuovere l’eventuale custodia perché questa contribuisce a non far disperdere il calore più facilmente

collocare il dispositivo in un luogo più fresco (ad esempio, spesso si fa l’errore di lasciarlo sull’asciugamano steso sulla spiaggia, quando si è al mare)

chiudere tutte le applicazioni aperte o comunque lasciare attive solo quelle che occorrono nell’immediato

procedere con la pulizia dei file eccessivi e inutilizzati, liberando la memoria dello smartphone

installare un software in grado di intercettare eventuali programmi malware o spyware presenti sul telefono

spegnere lo smartphone per qualche minuto

evitare di ricaricare lo smartphone quando vi sono alte temperature esterne ed è attiva la funzione hotspot

se l’anomalia del surriscaldamento della batteria continua, rivolgersi ad un centro di assistenza

