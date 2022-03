Gran parte delle pratiche, le più ricorrenti, possono essere fatte anche in videocall, da casa e dall’ufficio, senza fare code

Dal mese di marzo l’Agenzia delle Entrate ha instituito uno nuovo servizio per prendere appuntamento dal proprio pc o smartphone ed evitare le code. Come? ricevendo assistenza da remoto da parte di un funzionario. Un’autentica rivoluzione per quanto riguarda i rapporti con il fisco. E con il servizio sportello videocall Agenzia delle Entrate è stato attivato ed è operativo il servizio di videochiamata per dialogare “in diretta” con i funzionari in turno.

Il servizio di videochiamata dell’Agenzia delle Entrate consente di chiedere informazioni e assistenza specializzata sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e anche di richiedere il duplicato della tessera sanitaria.

Come prenotare la videochiamata dell’Agenzia delle Entrate

Per fissare una videochiamata con un funzionario delle Entrate basta utilizzare il servizio di prenotazione attivo sia sul sito dell’Agenzia (Home

– Contatti e assistenza – Prenota un appuntamento) sia sulla App “Agenzia Entrate”.

A quel punto è necessario selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e l’ora. La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica da trattare.

In questa prima fase sono tre le opzioni a disposizione dei cittadini:

“Atti e successioni” (area Registro);

“Dichiarazioni e rimborsi” (area Imposte dirette);

“Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria” (area Identificazione).

Anche l’ufficio potrà proporre al contribuente un appuntamento in videochiamata, se utile per chiudere una pratica in maniera più semplice e veloce (ad esempio per gli approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).

Servizio sportello videocall dell’Agenzia delle Entrate, e la privacy?

Le videocall si terranno sulle piattaforme indicate sull’Informativa al trattamento dei dati personali fornita dall’Agenzia, che garantiscono il

rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e rispettano i requisiti di sicurezza delle Entrate. Il trattamento dei dati personali avverrà sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto di tutte le norme in materia.

Inoltre, per tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, l’Agenzia delle Entrate si impegna a non effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento e chiede all’utente del servizio di fare altrettanto. L’accettazione delle condizioni di svolgimento del servizio è condizione necessaria per procedere alla videochiamata.

In questa fase, eventuali documenti da condividere potranno essere inviati via email. È importante che durante la videocall l’utente abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del servizio richiesto.

“Con servizio sportello videocall dell’Agenzia delle Entrate – afferma il direttore Ernesto Maria Ruffini – è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell’ agenzia direttamente da casa o dal luogo in cui ci si trova. Non sarà quindi più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda. Comunicare con il fisco diventa più facile e compatibile con gli impegni della vita quotidiana: una concreta semplificazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini”

Come prenotare il servizio sportello videocall Agenzia delle Entrate - Ultima modifica: da