Come trasferire profilo Netflix ad un altro account con Profile Transfer

Introdotta sulla piattaforma streaming la funzione che consente di trasferire i profili verso altri account.

Chi utilizza la piattaforma streaming si è sempre chiesto come trasferire il profilo Netflix ad un altro account, senza perdere tutte le caratteristiche tipiche di ciascun profilo. Da oggi gli utenti del servizio potranno fare anche questo, direttamente dalla piattaforma di Netflix, in modo facile e veloce. Basterà infatti utilizzare la funzione Profile Transfer.

Come trasferire profilo Netflix ad un altro account

Dopo un periodo di test, Netflix ha finalmente messo a disposizione di tutti i propri utenti la funzionalità Profile Transfer, grazie alla quale è possibile trasferire un profilo – comprensivo di cronologia, impostazioni, lista e consigli personalizzati – su un altro account, senza perdere nulla. È il caso, ad esempio, di chi condivide l’account con altre persone e poi ha necessità di spostarsi altrove e di aprirne uno nuovo. Anziché ricominciare tutto da capo e perdere tempo a ricreare liste e a settare impostazioni, grazie a Profile Transfer in pochi secondi si può trasferire il vecchio profilo nel nuovo account. Un modo, per Netflix, di favorire la creazione di nuovi account, sfavorendo così la condivisione delle password che all’azienda non piace affatto.

Ma come trasferire il profilo Netflix ad un altro account? Bisognerà attendere che l’opzione sia stata attivata sul proprio account, cliccare su Trasferisci Profilo (per il profilo che si intende trasferire) e quindi procedere. Davvero molto facile, insomma. La funzione Trasferisci Profilo può inoltre essere disabilitata dal proprio account, in ogni momento, accedendo alle impostazioni.

Tutte le novità di Netflix

Per Netflix è un momento di grandi novità. Oltre ad aver introdotto la possibilità di trasferire un profilo su un nuovo account, la svolta più eclatante è stata senz’altro la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento low cost con pubblicità, che gli utenti potranno iniziare ad attivare a partire dal prossimo 3 novembre. Per l’azienda sarà un momento cruciale: il piano low cost con abbonamento è stato infatti pensato per porre rimedio al calo di utenti che Netflix ha fatto registrare nel primo periodo di quest’anno e a previsioni sul futuro non proprio rosee. Capire come il pubblico reagirà a tale abbonamento, potrebbe fornire indicazioni molto interessanti sulle future mosse della piattaforma streaming.

