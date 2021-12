Cyber Monday 2021: le migliori offerte di Amazon per i prodotti tech

Una selezioni di prodotti tech super scontati sul colosso e-commerce nella giornata del lunedì cibernetico.

Il Cyber Monday 2021 è arrivato, come in tutti gli anni più recenti, per concludere l’ultimo giorno del weekend “nero”. Questa iniziativa, che va avanti dal 2005 e che era stata introdotta da un sito e-commerce americano, permette ai siti e ai negozianti che vendono prodotti tech di continuare a proporre le offerte del Black Friday. Nel caso di Amazon, il Cyber Monday rappresenta anche l’occasione di proporre sconti ancora più alti, nella speranza di vendere merce che dopo il venerdì nero è rimasta in magazzino. È per questo motivo che i tagli sui prezzi possono arrivare fino al 70% durante il lunedì cibernetico.

Le migliori offerte Amazon per il Cyber Monday 2021

Ed anche per il Cyber Monday 2021 Amazon propone degli articoli del settore tech con prezzi davvero interessanti, abbattendo in alcuni casi il muro del 50%. Che tradotto vuol dire accaparrarsi alcuni prodotti tech pagando anche oltre la metà del prezzo di listino. Vediamo in particolare le migliori offerte di Amazon per questa ultima e speciale giornata dedicata agli-acquisti natalizi e non solo.

Sony BRAVIA KD-43X80JP – Smart TV 43 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV

Attuale offerta, 649 euro. Prezzo di listino 799 euro. Sconto 19% (150 euro)

La prima offerta Amazon per il Cyber Monday 2021 è questo TV Google, ottimizzato con tecnologia audio e immagini dal realismo straordinario.Con oltre un miliardo di colori, prende vita grazie a Triluminos Pro e al processore 4K HDR X1. Grazie al contrasto estremo, tutto ciò che si guarda sembra estremamente reale. Grazie al comando vocale è possibile cercare tutto ciò che si desidera.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD

Attuale offerta: 22,99 €. Prezzo di listino : 39,99 €. Sconto 43% (17 euro)

Le offerte Amazon del Cyber Monday 2021 proseguono con la nota Fire TV Stick, acquistabile ad un prezzo ancor più interessante del solito. Si tratta della nuova generazione del dispositivo per lo streaming più venduto, il 50% più potente rispetto al modello precedente, per uno streaming rapido e in Full HD. Audio di qualità home theatre con supporto per il formato Dolby Atmos e migliaia di canali disponibili.

WD My Passport SSD portatile 1TB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura

Attuale offerta: 114,99 €. Prezzo di listino : 259,99 €. Sconto 56% (145 euro)

Il Cyber Monday 2021 potrebbe essere il momento migliore per dotarsi di un nuovo hard disk esterno. Amazon propone un’interessante offerta su questo WD My Passport da 1TB. Disponibile in più colori, vanta tecnologia NVMe straordinariamente rapida con velocità fino a 1.050 MB/sec e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/sec. Ha inoltre crittografia hardware AES a 256 bit abilitata tramite password ed è compatibile con USB 3.2 Gen-2 e USB-C.

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP

Attuale offerta: 84,99 €. Prezzo di listino : 129,99 €. Sconto 35% (45 euro)

Echo Show 8 è lo smart display di Amazon che integra alle ormai classiche funzioni di Alexa la possibilità di usufruire di uno schermo e visualizzare contenuti video. La nuova generazione dispone di telecamera da 13 MP che inquadra, si muove e regola lo zoom automaticamente, in modo tale che sia facile mantenere tutti nell’inquadratura durante una videochiamata. Si può associare ai dispositivi smart per la casa e può essere utilizzato anche per la video sorveglianza.

OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43” FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C

Attuale offerta: 298,99 €. Prezzo di listino : 499,99 €. Sconto 35% (45 euro)

L’ultima offerta Amazon per il tech che proponiamo in occasione del Cyber Monday 2021 è lo smartphone OPPO Find X3 Lite. Con i suoi 7,9mm di spessore e 172gr di peso, questo telefono risulta estremamente leggero e sottile. Lo schermo è da 6,4” mentre il sistema di fotocamere consente di scattare immagini straordinarie senza perdere alcun dettaglio e tutto grazie alla combinazione con l’intelligenza artificiale. OPPO Find X3 Lite è dotato di processore 5g Qualcomm Snapdragon 765g e di sistema di ricarica proprietario OPPO Supervooc 2.0 – 65w, in grado di ricaricare la batteria da 4300mah al 60% in soli 15 minuti e fino al 100% in 35 minuti.

Cyber Monday 2021: le migliori offerte di Amazon per i prodotti tech - Ultima modifica: da