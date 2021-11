Cyber Monday 2021: le migliori offerte di Amazon per i prodotti tech

Una selezioni di prodotti tech super scontati sul colosso e-commerce nella giornata del lunedì cibernetico.

Il Cyber Monday 2021 è arrivato, come in tutti gli anni più recenti, per concludere l’ultimo giorno del weekend “nero”. Questa iniziativa, che va avanti dal 2005 e che era stata introdotta da un sito e-commerce americano, permette ai siti e ai negozianti che vendono prodotti tech di continuare a proporre le offerte del Black Friday. Nel caso di Amazon, il Cyber Monday rappresenta anche l’occasione di proporre sconti ancora più alti, nella speranza di vendere merce che dopo il venerdì nero è rimasta in magazzino. È per questo motivo che i tagli sui prezzi possono arrivare fino al 70% durante il lunedì cibernetico.

Le migliori offerte Amazon per il Cyber Monday 2021

Ed anche per il Cyber Monday 2021 Amazon propone degli articoli del settore tech con prezzi davvero interessanti, abbattendo in alcuni casi il muro del 50%. Che tradotto vuol dire accaparrarsi alcuni prodotti tech pagando anche oltre la metà del prezzo di listino. Vediamo in particolare le migliori offerte di Amazon per questa ultima e speciale giornata dedicata agli-acquisti natalizi e non solo.

Caricabatterie Portatile Power da 26800mAh Power Bank QC 3.0

Prezzo listino 42,99 euro. Attuale offerta, 24,12 euro. Sconto 44% (18,87 euro).

OPPO A74 Smartphone, 175g, Display 6.43″

Prezzo: 198,99 €. Prezzo di listino : 299,99 € (sconto -34%)

HUAWEI FreeBuds 4i Auricolari True Wireless

Prezzo: 49,99 €. Prezzo di listino: 89,00 € (sconto -44%)

Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 46 mm

Prezzo:99,90 €. Prezzo listino: 229,00 € (sconto -56%)

Amazon Fire STICK

prezzo: 22,99 €. Prezzo di listino 39,99 € (sconto -43%)

