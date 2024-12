Danilo Lissoni nominato Head of Marketing & Communication di NTT DATA Italia

Con la nomina di Danilo Lissoni come Head of Marketing & Communication, NTT DATA Italia rafforza la sua attenzione su R&D, AI, e progetti con impatto sociale, grazie alla sua esperienza pluriennale

La nomina di Danilo Lissoni a Head of Marketing & Communication di NTT DATA Italia apre un nuovo capitolo di innovazione per la società.

Con oltre vent’anni di carriera nel mondo dell’innovazione tecnologica e della digital transformation, Danilo Lissoni porta con sé un bagaglio di esperienze straordinarie maturate in aziende leader del settore. Prima di approdare a NTT DATA Italia, ha ricoperto ruoli chiave in aziende come Microsoft, dove ha guidato la strategia per i dati e l’intelligenza artificiale per l’Europa occidentale e ha gestito il business Azure in Belgio e Lussemburgo. Successivamente, in VMware, ha diretto il Field Marketing per l’area EMEA meridionale.

Il carattere di Danilo Lissoni

Ma oltre alle esperienze che si possono leggere nel curriculum, Danilo Lissoni, per chi (come chi scrive) ha avuto la fortuna di lavorare con lui, porta un carico di innovazione insopprimibile, la voglia di affrontare nuove sfide, innanzitutto con se stesso.

Danilo Lissoni ha una grande forza, mai priva d gentilezza, una creatività mai priva di concretezza, una tenacia mai priva di empatia.

Con lui abbiamo pensato che la focaccia genovese potesse essere un elemento centrale nel racconto del business IT… sì, la focaccia…e per quanto strano vi possa sembrare è forse il progetto che più di ogni altro si è dimostrato aderente, coerente, efficace con le tematiche di business da trasferire.

Le dichiarazioni di Danilo Lissoni

“Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di NTT DATA Italia e avere l’opportunità di contribuire alla crescita di un’azienda che investe in modo importante in R\&D, che è attenta ai territori ed è impegnata a generare non solo valore economico e di business, ma anche valore sociale e culturale”, ha commentato Danilo Lissoni, appena nominato Head of Marketing & Communication di NTT DATA Italia. Queste parole riecheggiano l’entusiasmo e l’impegno con cui Lissoni si appresta a iniziare questa nuova sfida professionale.

Un nuovo capitolo per NTT DATA Italia

L’approdo di Danilo Lissoni in NTT DATA Italia avviene in un momento cruciale per la filiale italiana dell’azienda, pochi mesi dopo la nomina di Ludovico Diaz a CEO. Uno dei principali obiettivi di Lissoni sarà la valorizzazione delle numerose attività di Ricerca & Sviluppo di NTT DATA, il consolidamento del posizionamento nell’intelligenza artificiale e la realizzazione di iniziative di valore sociale e culturale.

Ludovico Diaz, CEO di NTT DATA Italia, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di Lissoni: “È con particolare soddisfazione che do il benvenuto a Danilo: la sua profonda conoscenza del mercato e la visione internazionale sono ciò di cui la nostra azienda ha bisogno in questo momento di trasformazione in ottica nazionale e internazionale”.

Le tecnologie NTT Data

Durante i suoi primi giorni in NTT DATA Italia, Danilo Lissoni ha iniziato a scoprire le numerose eccellenze interne all’azienda e ha subito manifestato il desiderio di svilupparle a beneficio della comunità, sia interna che esterna. Questo approccio riflette l’impegno di NTT DATA nell’investire non solo nel progresso tecnologico ed economico, ma anche nel creare un impatto positivo a livello sociale e culturale.

Chi è NTT DATA

NTT DATA è un leader globale riconosciuto nell’innovazione di servizi tecnologici e business, con un fatturato superiore ai 30 miliardi di dollari. L’azienda supporta il 75% delle società presenti nella classifica Fortune Global 100 e si impegna per il successo dei propri clienti attraverso l’innovazione, l’ottimizzazione e la trasformazione digitale. Con una presenza globale in oltre 50 paesi e una rete internazionale di aziende partner e start-up, NTT DATA offre servizi di consulenza aziendale e tecnologica, data intelligence e intelligenza artificiale, nonché sviluppo, implementazione e gestione di applicativi, infrastrutture e connettività.

Danilo Lissoni nominato Head of Marketing & Communication di NTT DATA Italia - Ultima modifica: da