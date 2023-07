Dati Audiweb Maggio 2023: Cresce l’Audience Digitale

I dati Audiweb di Maggio 2023 dicono che l’audience digitale italiana sale a 43,9 milioni grazie a un aumento del tempo online del 5,6%. Crescono portali generalisti, acquisti e news online.

I dati Audiweb Maggio 2023 sulla Total Digital Audience, sono state resi disponibili. Prodotti da Audiweb e distribuiti da Audicom, i dati forniscono una visione dettagliata della modalità e delle abitudini di utilizzo del web da parte della popolazione italiana.

Panoramica Total Digital Audience Maggio

A Maggio, l’audience digitale totale ha coinvolto 43,9 milioni di individui, equivalenti al 75% della popolazione di età superiore a due anni, con una presenza online di 67 ore e 51 minuti. Il numero rappresenta un aumento del 5,6% rispetto al mese precedente.

Distribuzione per Dispositivi e Demografia

Nel corso del giorno medio, 36,2 milioni di individui hanno utilizzato la rete almeno una volta attraverso i dispositivi rilevati – Computer e Mobile (Smartphone e Tablet). In particolare, il 78,6% dei 18-74enni (pari a 33,7 milioni), si è collegata almeno una volta da Mobile nel giorno medio, per 2 ore 28 minuti in media per persona.

Alcune differenze demografiche sono emerse nei dati. Navigando almeno una volta nel giorno medio, l’82,1% dei 18-24enni, l’84,3% dei 25-34enni, l’87,3% dei 35-44enni, l’85,6% dei 45-54enni, l’82,8% dei 55-64enni e il 37,3% degli over 64 anni. Le fascia d’età dei 35-44enni e dei 45-54enni hanno avuto il coinvolgimento più significativo nella fruizione da Mobile.

Analisi Geografica

Analizzando la provenienza geografica degli utenti online, a Maggio 2023 hanno navigato il 65,2% della popolazione del Nord Ovest (10,3 milioni), il 62,8% dal Nord Est (7,2 milioni), il 62,4% dal Centro (7,3 milioni) e il 58,0% del Sud e Isole (11,5 milioni).

Crescono i Portali Generalisti e gli Acquisti Online

I dati dell’audience online di Maggio rivelano un aumento significativo in alcune categorie di siti e mobile app che avevano registrato una diminuzione di audience nel mese precedente.

Le categorie con più visite includono i portali generalisti (+10,3%), acquisti online (+9.2%). Siti dedicati alle news online ed al meteo hanno visto aumenti rispettivamente dell’8,5% e 26,6%, collegati probabilmente agli eventi di maltempo. Le informazioni corporate hanno visto un incremento significativo di audience, con 34,9 milioni di utenti e +19,4% del tempo di fruizione.

AudiWeb Total Digital Audience Maggio 2023 – DATI SITO & MOBILE APP

DATI SITO & MOBILE APP T.D.A. GIORNO MEDIO Custom Property Parent Brand UTENTI UNICI PAGINE VISTE (.000) TEMPO SPESO PER PERSONA (mm:ss) ANSA ANSA 966.499 2.630 02:52 ANSA 966.499 2.630 02:52 ATHESIA MEDIA ATHESIA Group 295.048 785 03:49 Alto Adige 42.281 89 01:30 Giornale Trentino 16.482 24 01:14 L’Adige 71.745 150 01:53 Second-hand.it 15.448 39 00:50 SportNews.bz 24.394 45 01:48 Stol.it 94.801 231 05:52 SuedTirol News 56.258 166 04:53 Telmi.it 300 0 00:26 trauer.bz 15.086 40 01:15 Ciaopeople Advertising Ciaopeople 2.049.089 4.537 02:50 Cookist 162.593 372 03:17 Fanpage 1.782.044 3.869 02:40 Geopop 43.378 74 03:56 Kodami 54.122 106 03:26 Ohga 56.582 113 02:39 Wamily 1.577 2 01:50 Discovery Italia Discovery Inc. 259.158 562 03:35 Eurosport 259.158 562 03:35 Edimotive Motorsport Network 159.236 345 02:14 GPOne.com 36.573 64 02:04 Motor1.com 86.733 191 01:58 Motorsport.com 44.475 90 02:26 Hearst Italia The Hearst Corporation 296.163 387 01:34 Cosmopolitan IT 64.647 76 01:23 Elle Decor IT 19.104 23 01:46 ELLE IT 101.426 130 01:31 Esquire 36.573 42 01:23 Harpersbazaar IT 14.307 17 01:16 Hearst 1.106 2 00:15 Marie Claire IT 59.388 81 01:35 Mens Health IT 3.908 5 01:33 Runners World IT 9.597 12 01:52 Il Centro Il Centro 52.792 131 01:47 Il Centro 52.792 131 01:47 Il Fatto Quotidiano SEIF Società Editoriale Il Fatto 1.614.252 3.091 02:33 Il Fatto Quotidiano 1.614.252 3.091 02:33 ItaliaOnline 6.901.678 62.117 06:15 3BMeteo 3BMeteo 3.617.430 13.090 01:49 Agenzia Nova Agenzia Nova 13.506 20 01:14 Al Iniziative Editoriali FIRSTonline 3.198 5 01:48 Askanews Askanews 5.708 7 00:59 Chili Chili 18.084 28 02:49 Com.e – Comunicazione & Editoria Agenzia Dire 30.190 38 00:51 Delta Pictures NewsMondo 86.537 151 01:09 Editoriale Linkiesta.it Linkiesta.it 45.955 66 03:08 Fondazione per la Sussidiarietà Il Sussidiario.net 70.096 107 02:04 Formatlab Truenumbers 3.040 4 01:03 Globalist Globalist 5.375 10 01:14 Inpagina True-News 15.164 18 01:25 ItaliaOnline 3.537.434 48.035 09:60 892424.it 94 0 01:34 Buonissimo 60.865 100 01:56 DiLei 132.324 286 02:55 Italia Online 2.844 4 00:55 Libero 2.137.951 37.974 12:45 Newsonline.it 405 1 00:11 Pagine Bianche 104.351 252 01:27 Pagine Gialle 223.794 365 01:06 Pagine Gialle Casa 33.496 41 01:51 QuiFinanza 156.704 279 02:13 SIViaggia 98.101 158 01:41 SuperEva 37.235 56 01:38 TuttoCitta 94.482 127 01:45 Virgilio 855.933 8.393 07:28 Michelin ViaMichelin 56.799 174 02:37 Societa Editrice Multimediale 25.404 36 01:34 Blitzquotidiano.it 24.016 33 01:36 LadyBlitz 1.458 3 00:47 Suditaly Imprese Meridionali Day ItaliaNews 12.442 15 00:55 Tagfin Tag43 10.878 14 01:40 Thirdfloor The Social Post 4.650 7 01:42 Triboo 45.213 61 01:48 DireDonna 4.877 6 01:32 Gravidanzaonline.it 12.994 18 01:54 Roba Da Donne 29.036 37 01:42 WeTransfer WeTransfer 116.953 231 03:12 Manzoni Advertising 10.144.723 36.203 03:13 AGI-Agenzia Giornalistica Italia AGI 83.841 121 00:55 Caffeina Media Aforismi 12.085 17 00:55 Citypress società cooperativa Metropolisweb.it 6.875 19 03:23 GEDI Gruppo Editoriale 4.910.428 16.833 03:60 Enti e Tribunali 13.591 28 01:10 Huffington Post Italia 149.295 309 02:14 Ilmiolibro.it 10.661 14 01:10 La Repubblica 3.517.463 12.206 04:02 La Stampa.it 1.055.196 2.665 02:50 Le Scienze 14.057 21 01:14 Limes 23.963 40 02:41 M2o 13.935 27 10:21 Mashable Italia 1.982 2 01:22 Quotidiani GNN – Gedi News Network 448.129 1.244 02:02 Radio Capital 19.641 32 07:33 Radio Deejay 148.139 245 05:33 Gruppo Corriere 1.725 3 01:09 Corriere dell’Umbria 927 1 01:37 Corriere di Rieti 795 1 00:37 Corriere di Siena 3 0 01:56 Gruppo Sae – Sapere Aude Editori 251.282 479 01:22 Il Tirreno 115.129 197 01:16 La Gazzetta di Modena 34.835 63 01:11 La Gazzetta di Reggio 22.790 37 01:12 La Nuova Ferrara 22.041 37 01:02 La Nuova Sardegna 76.710 145 01:23 ilMeteo ilMeteo 6.017.568 17.206 01:54 La Prealpina Laprealpina.it 27.098 124 00:37 LaPresse 4.711 7 00:41 LaPresse 4.556 7 00:33 LaPresse Media 154 0 04:32 Metro International Metro News 2.285 3 00:32 NIC Investment & Consulting Breaknotizie.com 6.241 9 00:15 Oilproject WeSchool 53.621 75 03:31 Rete 8 Rete8.it 16.675 28 00:24 Società Editoriale Cremonese La Provincia di Cremona.it 31.674 186 01:60 Società San Paolo Gazzetta D’Alba 4.251 7 00:20 Società¡ Athesis 275.198 726 01:45 Bresciaoggi 65.569 105 01:25 Il Giornale di Vicenza 102.998 276 01:39 L’Arena 128.329 345 01:43 Soluzionibio.it Soluzionibio 1.026 1 00:12 Tessa EcoCentrica 747 1 00:19 The Time Society The Time Society 1.445 2 00:17 Unibeta inSella 27.270 58 01:29 UNIMEDIA S.R.L. Alvolante.it 115.949 297 02:34 Yobee VideoFanPage 1.175 1 00:44 Mediamond 6.598.298 19.042 11:20 Il Giornale On Line Il Giornale 727.729 1.535 02:44 Mediaset 3.014.959 9.746 20:30 Boingtv.it 5.630 6 08:14 Cartoonito.it 17.328 38 10:52 Mediaset Infinity 735.268 1.830 64:36 Radio 105 64.711 125 06:32 Radio Bau 57 0 00:51 Radio Montecarlo 20.941 51 12:08 Radio R 101 12.986 31 10:19 TGCOM24 2.237.639 7.469 05:31 United Music 725 1 12:50 Virgin Radio 36.249 77 06:33 Witty Tv 47.189 119 14:11 Mondadori 3.206.970 6.900 03:01 alterVISTA 189.836 364 02:39 Edizioni Piemme 2.259 3 00:36 Einaudi 9.585 14 00:52 Focus.it 100.995 157 01:48 Giallo Zafferano 1.269.371 2.605 03:03 Interni 5.211 6 00:39 Mondadori 78.110 215 03:04 Mondadori Store 51.156 134 01:37 Mondolibri 3.491 42 05:31 My Personal Trainer 752.188 1.389 02:44 NostroFiglio.it 164.328 301 02:32 o2o 82 1 02:31 Rizzoli Libri 11.124 19 01:59 Smartworld 81.784 114 01:28 Soldionline 60.207 143 01:36 Sperling & Kupfer 1.461 2 00:36 Studenti.it 261.287 540 03:36 The Wom 430.171 670 02:20 Webboh.it 107.564 181 01:10 ReWorld Media 116.682 195 01:24 Grazia.it 110.456 187 01:25 Icon 6.763 8 00:59 Skuola.net Skuola.net 329.924 666 03:24 Open Space Pubblicità Gruppo RTL 102.5 42.775 92 25:43 Radio Freccia 2.647 4 03:10 Radio Zeta 2.599 4 00:52 RTL 102.5 38.008 84 28:40 OPQ 355.655 936 02:03 Editoriale Bresciana Giornale di Brescia 113.062 321 01:47 Gazzetta di Parma Gazzetta di Parma 88.913 235 02:43 La Provincia di Como Editoriale 68.174 159 01:47 La Provincia 54.514 132 01:52 La Provincia di Lecco 7.482 11 00:58 La Provincia di Sondrio 9.462 16 01:25 Sesaab L’Eco di Bergamo 91.742 221 01:47 Piemmeonline 4.191.820 10.563 02:38 Caltagirone Editore 4.078.819 10.175 02:39 Corriere Adriatico 142.079 282 01:50 Il Gazzettino 805.849 1.685 02:14 Il Mattino 469.245 978 02:02 Il Messaggero 1.918.638 4.389 02:29 Leggo 1.150.406 2.616 02:27 Nuovo Quotidiano di Puglia 110.786 225 01:41 Mondadori Sorrisi e Canzoni TV 153.277 388 01:41 Pinterest 2.528.021 4.546 04:14 Pinterest 2.528.021 4.546 04:14 Quotidiano Nazionale Sites Monrif 1.588.701 3.725 02:04 Quotidiano Nazionale 1.588.701 3.725 02:04 Rai Pubblicità 1.754.406 5.390 31:21 CN Media Radio Kiss Kiss 14.869 29 18:53 Radio Italia Radio Italia 25.532 39 01:54 Rai 1.717.137 5.323 31:50 Rai.it 175.840 1.023 01:49 RaiNews 750.303 1.927 04:26 RaiPlay 817.542 2.219 61:32 RaiPlay Sound 78.898 154 08:57 RCS Pubblicità 6.094.832 23.719 04:34 Cairo Communication LA7 733.968 2.180 06:24 Domenico Sanfilippo Editore LaSicilia.it 98.811 173 02:03 RCS MediaGroup 5.302.401 20.704 04:11 Corriere della Sera 3.398.952 10.085 03:48 La Gazzetta dello Sport 2.333.079 10.604 03:58 Leitv 8.505 14 01:23 Scripta Manent servizi editoriali 50.325 72 02:08 DDay.it 45.046 66 02:11 DMove.it 5.681 7 01:35 Unione Editoriale UnioneSarda 220.149 590 02:56 Tifosi in Rete Pagine Sì! 81.469 175 01:55 Tifosinrete 81.469 175 01:55 Veesible 313.941 2.933 06:50 Around The Game Around The Game 7.030 9 02:11 JunGlam Advice Jun Glam! 2.095 2 01:12 Tessellis 304.935 2.921 06:59 Game Surf 4.323 6 00:28 Milleunadonna 18.118 30 02:01 Tiscali 286.439 2.885 07:18 WebSystem – Gruppo 24 ore 2.335.072 12.583 04:24 Calcio e Finanza Calcio e Finanza 33.046 100 01:21 CTS EVENTIM TicketOne 306.205 864 01:48 DagoSpia DagoSpia 222.324 2.345 11:09 Editoriale Genesis PrimaOnline 5.723 9 00:39 HDnetwork 194.562 490 01:51 HDblog.it 179.782 453 01:46 HDmotori.it 24.820 37 01:41 Il Post Il Post 336.743 586 02:23 Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE 418.743 801 02:42 Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani 317.464 478 01:33 Numero Diez Numero Diez 10.240 18 00:53 ReadMe greenMe 160.562 220 01:43 Società San Paolo Famiglia Cristiana 13.197 17 02:00 Telecom Italia TIM 146.486 6.184 24:14 Uomini & Affari Affaritaliani.it 218.818 351 01:37 WHITE STAR DeAbyDay 81.964 118 02:11

