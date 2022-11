I dati mercato dell’ICT del rapporto Anitec-Assinform giunto alla sua 53esima edizione, il report traccia le linee del mercato digitale italiano

La notizia positiva è che il mercato del digitale in Italia è tornato a crescere registrando un +5,3% rispetto al 2020. Nel 2021 il valore complessivo si è attestato sui 75,3 miliardi di euro con un’incidenza sul Pil generale in linea con gli ultimi anni (al 4,2%).

Dati di mercato digitale Anitec-Assinform 2022

La crescita più rilevante ha riguardato il settore dei “dispositivi e sistemi” (9,1% e 21,1 miliardi di euro), con un’accelerazione dovuta principalmente alle vendite di pc e apparecchi televisivi. Altrettanto buono è l’andamento di tutti i comparti dell’Information Technology, con il segmento “software e soluzioni Ict” che ha chiuso il 2021 a quota 8,1 miliardi di euro (+8%) e quello dei “servizi Ict” che ha sfiorato i 13,7 miliardi di euro con un aumento complessivo del 7,6%, dovuto alla ripresa degli investimenti nei servizi di system integration in concomitanza con i progetti di digitalizzazione. Continuano invece i trend negativi dei “servizi di rete Tlc” (-3,3%), anche se in misura minore rispetto allo scorso anno. Da segnalare, infine, la ripresa degli investimenti nel segmento dei “contenuti e pubblicità digitali”, trainati principalmente dal ritorno agli investimenti pubblicitari su piattaforme web, che avevano subito nel 2020 un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria.

Dati digitalizzazione in Italia

Proprio la risposta alla pandemia ha determinato l’adozione di misure da parte delle aziende volte ad aumentare il proprio grado di digitalizzazione. Gli investimenti in tecnologie digitali hanno riguardato il 65% delle imprese italiane. Si tratta di una percentuale superiore alla media UE (61%) e in linea con la media USA. Il settore che ha investito maggiormente è quello delle infrastrutture (82%), mentre sul lato basso della scala troviamo quello delle costruzioni (43%). Anche le dimensioni delle aziende incidono sul percorso verso la digital transformation: tra le grandi imprese, infatti, vi è una maggiore propensione a introdurre tecnologie rispetto alle Pmi (56% contro 23%). Tra le soluzioni con i più alti tassi di diffusione nelle imprese italiane ci sono quelle che permettono di abilitare servizi innovativi e migliorare la customer experience (adottate dal 62% delle aziende nostrane rispetto alla media UE del 48%) e le tecnologie IoT (38% contro 29% della media europea). Rimangono invece ancora ampi margini di miglioramento in settori come la robotica, big data, AI, stampa 3D e realtà virtuale, che registrano una diffusione al di sotto della media europea.

Dati di mercato Tecnologia e Pnrr

Le risorse del Pnrr destinate ai progetti di digitalizzazione daranno sicuramente nuovo impulso al percorso ormai intrapreso verso la digital transformation e potranno ridurre significativamente quel gap che separa il nostro paese dai competitor.

Tuttavia, la situazione economica determinata dal conflitto in Ucraina, con le sue ripercussioni sull’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, rischia di mettere a repentaglio la crescita prevista per i prossimi anni (il Fondo Monetario Internazionale prevede un rallentamento della crescita globale dal 6,1% del 2021 al 3,6% nel 2022 e nel 2023, e del Pil italiano in particolare dal 6,6% del 2021 al 2,3% del 2022 e all’1,7% del 2023).

Le sfide urgenti da affrontare, si esorta nel report, sono quelle del mercato Tlc e delle infrastrutture, delle competenze e del capitale umano, della digitalizzazione del mondo delle micro e piccole imprese e non ultimo quella di una transizione veramente green.

