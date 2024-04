Digital Sharing 15 maggio: dall’idea di aiutare le imprese, nasce l’evento per supportare le aziende manifatturiere a ottimizzare gestione del post vendita e trarne profitto

Siamo nel pieno della rivoluzione digitale, l’industria manifatturiera si trova di fronte a una trasformazione senza precedenti. L’avvento delle tecnologie digitali ha reso possibile non solo una produzione di beni fisici più efficiente, ma anche la creazione di nuovi modelli di business incentrati sulla servitizzazione e su un sistema Customer Centric.

Il sistema del post vendita non è più centralizzato sulla semplice vendita di prodotti ma sulla vasta gamma di servizi e soluzioni integrate ai propri clienti. Questo approccio non solo amplia il valore percepito del prodotto, ma consente alle aziende di stabilire relazioni profonde e durature con la propria clientela.

Le aziende manifatturiere stanno concentrando sempre più i loro sforzi non solo sulla produzione di beni di alta qualità, ma anche sull’offerta di servizi di assistenza, manutenzione e gestione degli ordini. Questo non solo migliora l’esperienza complessiva del cliente, ma crea anche un legame di fiducia che dura nel tempo e produce benefici, creando valore per tutte le parti coinvolte e permettendo di differenziarsi dalla concorrenza.

Digital Sharing: l’evento sulla servitizzazione e il futuro delle aziende manifatturiere

L’evento “Digital Sharing – La Servitizzazione come Modello di Business del Futuro” è un’occasione unica per esplorare questo tema in profondità. In programma per il 15 maggio 2024 a Rocca Sveva (VR), questo evento metterà in luce le storie di successo di aziende manifatturiere che partendo da criticità hanno trasformato il loro post vendita in un vantaggio competitivo.

I relatori fanno parte di quattro prestigiose aziende leader del settore: Ocmis Irrigazione, Annovi Reverberi, Galdi srl e Fava spa.

Ogni azienda condividerà la sua esperienza su come ha affrontato le sfide della rivoluzione digitale e trasformato il proprio approccio al cliente. Dall’utilizzo di piattaforme digitali con accesso personalizzato alla gestione documentale, queste aziende dimostreranno come l’innovazione e la focalizzazione sul cliente possano portare a risultati tangibili e vantaggi competitivi significativi.

L’organizzatore di Digital Sharing è Components Engine, software house specializzata nella fornitura di prodotti e servizi per la gestione di tutto il ciclo del post vendita per le aziende manifatturiere.

In un mondo sempre più connesso e orientato ai servizi, Digital Sharing è l’opportunità perfetta per esplorare questo tema e per apprendere dalle esperienze di aziende che stanno guidando il cambiamento.

