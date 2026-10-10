Digitalic Fast Track: pubblicazione garantita del tuo comunicato stampa su digitalic.it entro 48 ore lavorative, rielaborato dalla redazione. 390 € + IVA.

Pubblicazione garantita del tuo comunicato su Digitalic, entro 48 ore lavorative

Ogni mese la redazione di Digitalic riceve centinaia di comunicati stampa da aziende, agenzie e uffici stampa. Li leggiamo tutti, ma lo spazio editoriale è limitato e solo una parte trova posto nella programmazione. Digitalic Fast Track nasce per chi ha bisogno di una certezza: sapere che il proprio comunicato verrà pubblicato, e quando.

Come funziona

Paghi online con carta tramite il link qui sotto: servono ragione sociale, Partita IVA, indirizzo di fatturazione, titolo del comunicato e codice SDI o PEC. Invii il comunicato a redazione@digitalic.it con oggetto “Fast Track”, se non l’hai già fatto. Entro 48 ore lavorative dal pagamento ricevi il link all’articolo pubblicato su digitalic.it.

Cosa comprende

Il comunicato non viene incollato così com’è: la redazione lo rielabora in forma di articolo, con titolo, struttura e linguaggio adatti ai lettori di Digitalic, mantenendo i contenuti e i messaggi chiave. L’articolo viene pubblicato su digitalic.it e segnalato come informazione promossa, come previsto per i contenuti a pagamento.

Il servizio riguarda la sola pubblicazione sul sito: non sono inclusi passaggi in newsletter né sui canali social.

A chi parla Digitalic

Digitalic è la testata dedicata alla tecnologia per le imprese, con 3,5 milioni di pagine viste al mese. I suoi lettori sono CIO, CISO, manager IT, system integrator e operatori del canale: le persone che valutano, scelgono e implementano le soluzioni di cui parlano i comunicati.

Prezzo

390 € + IVA per comunicato. Fattura elettronica emessa da MMedia srl unipersonale.

Acquista Digitalic Fast Track

Domande frequenti

Il pagamento garantisce un articolo favorevole?

Garantisce la pubblicazione del comunicato rielaborato, non un giudizio della redazione: il contenuto resta quello fornito dall’azienda, presentato in modo chiaro e corretto.

Posso scegliere il giorno di uscita?

Sì, se lo indichi nella mail di invio, purché la data cada dopo le 48 ore lavorative dal pagamento.

Cosa succede se il comunicato non è adatto alla testata?

Digitalic si riserva di non pubblicare contenuti estranei ai temi della testata o non conformi alla linea editoriale; in quel caso l’importo viene rimborsato per intero.

Per informazioni: redazione@digitalic.it