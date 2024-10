Definizione dell’ecosistema tecnologico del futuro: approfondimenti chiave del terzo report annuale globale Direction of Technology di TD SYNNEX

Il report annuale “Direction of Technology” di TD SYNNEX delinea l’ecosistema tecnologico futuro, offrendo approfondimenti cruciali sulle tendenze e le innovazioni che plasmeranno il panorama tecnologico globale nei prossimi anni. Di Augusto Soveral, VP, TD SYNNEX Italy

Di Augusto Soveral, VP, TD SYNNEX Italy

Il terzo report annuale globale Direction of Technology Ecosystem di TD SYNNEX approfondisce il ruolo trasformativo dell’intelligenza artificiale (IA) nel settore tecnologico. L’intelligenza artificiale alimenta l’innovazione e il report evidenzia come i partner si stiano adeguando alla crescente domanda di soluzioni di intelligenza artificiale e come le aziende intendano integrare l’intelligenza artificiale nei loro processi per mantenere un vantaggio competitivo.

I partner devono tenere conto dell’influenza di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, ma anche considerare la crescente importanza delle operazioni e delle pratiche aziendali nel settore. I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), nonché i valori di diversità, equità e inclusione (DEI), stanno influenzando in modo significativo il panorama tecnologico.

Promuovere l’innovazione: l’ascesa dell’intelligenza artificiale nella tecnologia

L’intelligenza artificiale sta emergendo come un catalizzatore fondamentale per l’innovazione tecnologica. Quasi la metà dei partner intervistati (44%) ha in programma di introdurre soluzioni di intelligenza artificiale nei prossimi due anni, facendo registrare un incredibile aumento del 214% dal 2022. Per sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale, i partner stanno ponendo l’accento su soluzioni chiave come la sicurezza, insieme a tecnologie di base come i servizi cloud e lo storage, fondamentali per il progresso dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI) e di altri servizi di intelligenza artificiale. Circa la metà dei partner (52%) intende offrire l’intelligenza artificiale generativa nel prossimo anno o prevede di implementare servizi di intelligenza artificiale (48%), mostrando la rapida crescita dell’integrazione dell’IA.

GenAI e servizi di intelligenza artificiale in prima linea

Con la crescente domanda di intelligenza artificiale, i partner si concentrano su tecnologie specifiche in tale ambito. Oltre la metà (52%) prevede di offrire la GenAI entro il prossimo anno, utilizzandola per funzioni essenziali come marketing, IT e sviluppo dei prodotti. Inoltre, anche in questo caso, metà dei partner (48%) si aspetta di fornire servizi di intelligenza artificiale, aiutando i clienti a sviluppare, perfezionare e integrare i modelli di intelligenza artificiale nei sistemi esistenti. Oltre a questi servizi di base, più di un terzo dei partner si sta preparando a offrire server, dispositivi, come i PC, formazione e storage basati sull’IA, mostrando un’ampia gamma di soluzioni sviluppate. I dispositivi basati sull’IA, in particolare, sono destinati a trasformare i luoghi di lavoro migliorando la produttività e la creatività e migliorando al contempo la sicurezza e l’efficienza energetica.

I clienti come fattori trainanti della domanda di intelligenza artificiale

La capacità dell’intelligenza artificiale di incrementare la produttività e semplificare le operazioni sta portando a un aumento della domanda di soluzioni innovative. Nel 2024, quasi due terzi (65%) dei partner hanno riferito di aver ricevuto richieste di proof of concept per l’intelligenza artificiale, indicando un forte interesse da parte delle aziende di esplorare i vantaggi offerti. Questo aumento della domanda sottolinea la crescente importanza dell’intelligenza artificiale, con molti partner che ne riconoscono il ruolo essenziale nelle strategie aziendali.

Con l’accelerazione dell’adozione dell’intelligenza artificiale le tecnologie di base come la sicurezza, il cloud ibrido e il networking diventano sempre più prioritarie per i partner. Sebbene l’intelligenza artificiale rappresenti la seconda soluzione più richiesta per i prossimi due anni, la sicurezza continua a essere il principale obiettivo per il 49% dei partner, mettendo in luce la necessità di una strategia equilibrata che unisca innovazione e affidabilità.

L’intelligenza artificiale come catalizzatore per la crescita aziendale

Il completamento delle operazioni correlate all’intelligenza artificiale ne mette in evidenza tutto il potenziale. Nel corso dell’ultimo anno, ben il 77% dei partner tecnologici ha portato a termine operazioni che hanno coinvolto l’intelligenza artificiale. Sebbene nel 2024 il 23% dei partner non abbia segnalato alcuna operazione di intelligenza artificiale, si prevede che questo numero scenderà fino al 6% nel prossimo anno, tenendo conto del ruolo sempre più preponderante che rivestirà l’intelligenza artificiale nelle operazioni aziendali. I partner che non adottano l’intelligenza artificiale rischiano di rimanere indietro.

Impegno per sostenibilità e inclusività

Man mano che le normative sugli standard ESG diventano più rigorose, i partner riconoscono la necessità di dare priorità a queste problematiche. Infatti, la gestione dei requisiti ESG nei prossimi due anni è considerata una sfida significativa per il 37% dei partner. Poiché le parti interessate richiedono maggiore trasparenza e responsabilità sulle iniziative ESG, i partner devono essere in grado di dimostrare e riferire in merito alle proprie prestazioni in tale ambito.

Oltre a questo, le iniziative DEI stanno rapidamente acquisendo importanza nell’ecosistema dei partner. Il report indica che quasi la metà (46%) dei partner prevede che le metriche e le certificazioni DEI rappresenteranno una proposta di soluzione aziendale significativa nei prossimi due anni. Si tratta di un notevole aumento rispetto al 25% del 2023. I partner riconoscono l’importanza di creare ambienti diversificati e inclusivi e di cambiare le loro priorità di conseguenza.

IA: un catalizzatore per il successo aziendale

Man mano che l’intelligenza artificiale continua a evolversi, ridefinisce il panorama tecnologico, offrendo significative opportunità di crescita. Con la rapida adozione dell’intelligenza artificiale da parte di partner e clienti, soluzioni come i servizi GenAI e IA stanno diventando essenziali per le strategie aziendali. In questo ambiente in rapida evoluzione, restare al passo con le innovative offerte di intelligenza artificiale sarà fondamentale per il successo futuro.

Scarica l’ultimo rapporto Direction of Technology Report di TD SYNNEX per saperne di più sulle ultime tendenze e strategie che influiscono sul settore tecnologico a livello globale. Fai clic sul link qui sotto per ottenere subito la tua copia: TD SYNNEX

Di Augusto Soveral, VP, TD SYNNEX Italy

Digitalic per TD Synnex Italy