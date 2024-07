Ehiweb il nuovo sito per il futuro dei servizi Internet

Ehiweb lancia un sito web completamente rinnovato, caratterizzato da un design intuitivo e funzionale che pone al centro le reali esigenze degli utenti. Il nuovo portale offre contenuti chiari e assistenza personalizzata, rispondendo in modo mirato alle necessità di privati, aziende e rivenditori nel panorama dei servizi Internet

Ehiweb inaugura una nuova era digitale con il lancio del suo innovativo sito web: dopo oltre un decennio di crescita costante e trasformazione, l’azienda ha deciso di reinventare la sua presenza online. Il nuovo sito è stato concepito per rappresentare al meglio l’unicità di Ehiweb: la boutique delle TLC, un’azienda che si distingue per la fornitura di connettività e servizi Internet altamente personalizzati, progettati per soddisfare le esigenze concrete delle imprese moderne e delle persone che le animano. Questo importante aggiornamento segna un capitolo fondamentale nella storia dell’azienda, offrendo una piattaforma più intuitiva e ricca di informazioni, che mantiene saldo il principio cardine di Ehiweb: mettere le persone al centro di ogni decisione e servizio.

Un design centrato sull’utente

La filosofia alla base del nuovo sito web è cristallina: porre l’utente al centro dell’esperienza digitale. Che si tratti di clienti privati, aziende o rivenditori, ogni categoria trova ora una sezione dedicata e personalizzata. Grazie alla collaborazione con esperti di user experience e design, Ehiweb ha creato un portale che non solo risulta esteticamente gradevole, ma si distingue per la sua elevata funzionalità e facilità d’uso. L’obiettivo primario è stato quello di creare un ambiente digitale in cui ogni visitatore possa identificare e seguire facilmente il percorso più adatto alle proprie esigenze specifiche.

Ehiweb: navigazione semplificata e contenuti chiari

La homepage del nuovo sito si presenta come un punto di partenza intuitivo per esplorare l’ampia gamma di servizi offerti da Ehiweb. Nella parte superiore della pagina, una fascia arancione ospita link essenziali per una navigazione efficace. Gli utenti possono approfondire la conoscenza dell’azienda e del suo team attraverso la sezione “Chi siamo”, accedere a informazioni dettagliate nella sezione “Guide“, esplorare gli ultimi aggiornamenti del blog, verificare la copertura della rete nella propria area e individuare facilmente i rivenditori più vicini.

Sezioni dedicate

Immediatamente sotto il menu principale, accanto al logo aziendale, si trovano tre aree principali che catturano l’attenzione: Privati, Business e Diventa Rivenditore. Ognuna di queste sezioni è stata accuratamente progettata per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi gruppi di utenti. Le offerte per i clienti privati comprendono una vasta gamma di servizi pensati per la casa e il tempo libero, mentre le soluzioni business coprono l’intero spettro delle necessità delle partite IVA e delle grandi imprese. I rivenditori, considerati parte integrante e fondamentale del modello di business di Ehiweb, trovano una sezione apposita in cui possono esplorare le diverse opportunità di collaborazione e partnership.

Le guide

Una delle sezioni più ricche del nuovo sito è quella dedicata alle guide. Qui, i clienti possono trovare risposte esaustive e dettagliate a una vasta gamma di domande e dubbi. Che si tratti di comprendere il funzionamento del roaming internazionale o di apprendere come attivare una nuova SIM Ehiweb, le guide sono state progettate per fornire un aiuto immediato, chiaro e completo. Questa sezione riflette l’impegno di Ehiweb nel fornire non solo servizi, ma anche una vera e propria educazione digitale ai suoi utenti.

Un blog integrato

Il blog di Ehiweb, ora perfettamente integrato nel sito ufficiale, si presenta come una risorsa preziosa per chiunque desideri rimanere aggiornato sulle ultime novità del settore delle telecomunicazioni e dell’informatica. La facilità di navigazione tra le categorie e la ricerca di articoli specifici rendono il blog un punto di riferimento per gli utenti in cerca di approfondimenti e consigli pratici. Attraverso questa piattaforma, Ehiweb ribadisce il suo obiettivo primario: promuovere la trasformazione digitale in Italia, non solo attraverso l’offerta di servizi all’avanguardia, ma anche mediante la diffusione di informazioni chiare e accessibili.

Assistenza personalizzata: il fiore all’occhiello di Ehiweb

Ehiweb ha dedicato particolare attenzione alla sezione “assistenza”, elemento che distingue nettamente l’azienda dalla concorrenza. Il servizio di supporto offerto da Ehiweb si basa su un approccio personale e altamente personalizzato. L’azienda ha scelto di assegnare a ogni cliente un referente dedicato, garantendo così la possibilità di interagire sempre con la stessa persona per qualsiasi necessità. Questo approccio si distingue nettamente dagli standard a cui molti utenti sono abituati: lunghe attese telefoniche, interruzioni improvvise della comunicazione, la necessità di ripetere la stessa richiesta a interlocutori sempre diversi, con conseguenti perdite di tempo e insoddisfazione generale.

Le differenze sostanziali si notano nei piccoli dettagli, come sottolineato da Luigi De Luca, Responsabile della Comunicazione di Ehiweb: “In caso di interruzione della linea, ad esempio, siamo noi a richiamare immediatamente il cliente”. Questa attenzione al dettaglio e alla qualità del servizio rappresenta un valore aggiunto significativo, soprattutto considerando che molti altri fornitori non offrono lo stesso livello di attenzione e cura.

Il sito di Ehiweb è un lavoro di squadra

Il nuovo sito di Ehiweb è il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto professionisti di diverse aree di competenza. Daniela Scapoli ha curato i contenuti con Luigi De Luca, Claudia Busetto e Vincenzo Di Maria di Commonground hanno guidato la fase cruciale di service design, concentrandosi sulla progettazione e organizzazione dei servizi con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva degli utenti e l’efficienza dei processi interni. L’ottimizzazione SEO è stata curata da Tatiana Schirinzi e Andrea Chiga della Scribacchina, mentre Simone Montanari, sempre del team Scribacchina, si è occupato dello sviluppo dell’esperienza utente e dell’integrazione con WordPress.

Per quanto riguarda l’aspetto visivo, Ehiweb ha collaborato con la talentuosa graphic designer Roberta Tafuri per la scelta dei colori e l’estetica complessiva del sito. Il risultato finale è un portale web che non solo cattura l’attenzione dal punto di vista visivo, ma si distingue anche per la sua estrema funzionalità e accessibilità.

Invito all’esplorazione

Questo rinnovamento del sito web non è solo un aggiornamento estetico, ma rappresenta il continuo impegno di Ehiweb verso l’innovazione e la massima soddisfazione dei clienti.

Il nuovo portale si pone come un ponte tra l’azienda e i suoi utenti, offrendo un’interfaccia moderna e user-friendly che riflette i valori fondamentali di Ehiweb: attenzione al cliente, personalizzazione dei servizi e impegno costante verso l’eccellenza tecnologica. Attraverso questa piattaforma rinnovata, Ehiweb non solo fornisce servizi Internet all’avanguardia, ma si posiziona come un vero e proprio partner nella trasformazione digitale delle imprese e nella vita quotidiana dei privati.

Il lancio del nuovo sito web di Ehiweb segna un importante traguardo nella storia dell’azienda e promette di ridefinire gli standard nel settore dei servizi Internet. Con un design intuitivo, contenuti ricchi e informativi, e un’attenzione particolare alle esigenze specifiche di ogni categoria di utenti, Ehiweb si conferma come un punto di riferimento innovativo e affidabile nel panorama delle telecomunicazioni italiane. L’invito è aperto a tutti: esplorate, scoprite e sperimentate il futuro dei servizi Internet con Ehiweb.

Digitalic per Ehiweb

