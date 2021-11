A pochi giorni di distanza dal keynote per la presentazione di iPhone 13, ancora novità da Cupertino.

Quali nuovi prodotti saranno presentati durante l’evento Apple di lunedì 18 ottobre? La domanda più gettonata, nelle ultime ore, è proprio questa. L’annuncio di un altro keynote, a poco tempo di distanza dal precedente, ha colto molti di sorpresa. Ma a quanto pare qualche indizio sui prodotti in arrivo ci sarebbe eccome… Curioso anche l’aggettivo che Apple ha voluto utilizzare per descrivere l’evento – Unleashed (scatenato).

Evento Apple 18 ottobre Live streaming data e orario

Come già comunicato da Cupertino attraverso tutti i propri canali ufficiali e le mail inviate ai clienti, il prossimo Apple Event si terrà lunedì 18 ottobre. Seguendo il trend degli ultimi keynote, anche quest’ultimo sarà soltanto virtuale (ossia senza la presenza dei giornalisti allo Steve Jobs Theater dell’Apple Park). Per seguire il live streaming dell’evento Apple qui in Italia, basterà dunque collegarsi a partire dalle ore 19.

Evento Apple Live Streaming: come seguire la diretta

Il modo più semplice per seguire la diretta in live streaming del keynote Apple è senza dubbio quello di collegarsi al sito ufficiale dell’azienda apple.com. Per chi è in possesso di Apple TV, sarà possibile seguire la presentazione anche attraverso la relativa applicazione. Chi preferisce può anche sfruttare la piattaforma di YouTube, collegandosi, sempre a partire dalle ore 19 italiane, a questo link. Insomma, le alternative sono diverse, basta solo scegliere quella che si predilige e gustarsi la diretta da Cupertino.

Chi non vuole seguire la diretta streaming del keynote Apple o chi desidera avere un doppio canale per seguire l’evento, può contare anche sulla piattaforma di Twitter. L’hashtag #AppleEvent è sempre molto attivo, non soltanto durante le presentazioni delle novità. Gli appassionati possono trovare anticipazioni, curiosità, scambiare idee con gli altri Apple lovers. E durante il keynote possono leggere notizie in tempo reale oppure trovare foto e video delle novità annunciate. Il canale Twitter è molto utile anche per chi ha qualche difficoltà con l’inglese e vuole capire meglio quali caratteristiche abbiano i prodotti presentati oppure ha necessità di recuperare informazioni sfuggite durante la diretta.

Per i veri appassionati che vogliono aggiornamenti in tempo reale, commenti e analisi sulle novità presentate da Apple – e che masticano un po’ di inglese -, un’ulteriore alternativa valida è quella di affidarsi al sito CNet.com, una vera e propria bibbia per chi ama la tecnologia a 360 gradi. Oltre alle informazioni pubblicate sul sito ufficiale, CNet trasmetterà certamente speciali e commenti a caldo in diretta anche sul proprio canale YouTube.

Le novità attese durante l’evento

Ed eccoci giunti alla parte più interessante. Quali nuovi prodotti presenterà Apple? I rumors più gettonati si concentrano sui nuovi MacBook Pro e su AirPods 3. Per quanto riguarda i MacBook Pro, i nuovi modelli dovrebbero aver implementato il processore M1X, che andrebbe così a sostituire il precedente chip M1. Le versioni disponibili dovrebbero essere quelle da 14 e 16 pollici (via dunque il modello da 13 pollici), con un design rivisitato che disporrebbe di cornici più sottili, display più grande e nuovo chassis. Se i rumors circolati online dovessero essere confermati, il nuovo MacBook Pro potrebbe avere di nuovo la connettività MagSafe via Usb-c, la porta HDMI e lo slot per inserire schede SD. Poche, invece, le news sugli AirPods 3. Li si attendeva durante il precedente keynote, quando è stato presentato iPhone 13, ma Apple ha voluto rimandare l’uscita. I nuovi auricolari potrebbero rappresentare, dal punto di vista del design, una via di mezzo tra quelli tradizionali e quelli Pro. Si ipotizza, poi, che possano implementare la tecnologia Spatial Audio, grazie alla quale è possibile simulare lo spostamento della voce e del suono intorno a chi ascolta.

