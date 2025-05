Film più visti e le Serie TV più viste in Italia (ultimi 30 giorni)

Scopri quali sono i film più visti e le serie TV più viste in Italia secondo la classifica ufficiale di JustWatch aggiornata al 6 maggio 2025.

Quali sono i Film più visti e le Serie TV più viste in Italia negli ultimi 30 giorni? JustWatch, la più grande guida al mondo ai contenuti in streaming, ha pubblicato la classifica mensile dei film e delle serie TV più popolari in Italia tra il 7 aprile e il 6 maggio 2025. E non sono mancate sorprese.

Film più visti in italia: segreti papali e verità disturbanti

In vetta troviamo “Conclave”, un thriller politico ambientato tra le mura segrete del Vaticano, in cui si elegge il nuovo Pontefice. Un film che arriva in un momento perfetto, cavalcando l’interesse acceso dal conclave reale appena concluso. Intrighi ecclesiastici, giochi di potere e atmosfere claustrofobiche hanno conquistato il pubblico italiano.

Subito dietro, “The Substance”, disturbante e provocatorio, esplora l’ossessione per il corpo perfetto e le derive dell’alter ego sintetico. Una caduta di una posizione, ma resta un titolo potentissimo.

Chiude il podio “Una Notte a New York”, una piccola gemma romantica dove il vero viaggio è quello emotivo: un taxi, una notte, due anime e la città che non dorme mai.

Seguono titoli d’impatto come “The Accountant” con Ben Affleck, il visionario “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, e il noir d’esordio di Nolan, “Following”, tornato in classifica grazie a una rinnovata attenzione al regista di Oppenheimer.

Tra le novità anche l’action geopolitico “G20”, il biopic su Robbie Williams e l’horror retro-televisivo “Late Night with the Devil – In onda col Diavolo”, che chiude la top 10 in un’ondata di possessioni e televisione analogica.

Film più visti in Italia (aprile-maggio 2025)

Posizione Titolo del Film 1 Conclave 2 The Substance 3 Una Notte a New York 4 The Accountant 5 Diamanti 6 Following 7 Good Time 8 G20 9 Better Man – La storia di Robbie Williams 10 Late Night with the Devil – In Onda col Diavolo Analisi: i film più popolari del mese “Conclave” è il film più visto in Italia: un thriller politico ambientato all’interno del Vaticano, salito in cima grazie all’interesse mediatico per l’attuale Conclave.

“The Substance” , inquietante e disturbante, resta tra i film più popolari grazie alla sua trama che esplora il desiderio di perfezione e i pericoli dell’alterazione umana.

“Una Notte a New York” conquista gli spettatori con una narrazione romantica e profonda che si svolge tutta durante un’unica notte nella Grande Mela. Tra le altre new entry e ritorni, spiccano il biopic su Robbie Williams, l’action geopolitico G20 e il noir d’autore Following, primo film di Christopher Nolan.

Serie TV più viste in Italia: Top 10 Serie TV

Saldamente in prima posizione, “The Last of Us” continua a emozionare con la seconda stagione. Un viaggio post-apocalittico che mescola brutalità e umanità in un mondo crollato.

Ritorno trionfale per “Black Mirror”, che con la stagione 7 si riprende la scena: ogni episodio una finestra oscura sulla nostra dipendenza dalla tecnologia.

E poi, un altro comeback importante: “The Handmaid’s Tale” torna grazie all’ultima stagione. La distopia femminista di Gilead resta attuale, cruda, necessaria.

Al quarto posto “Adolescence”, un dramma sociale che esplora le colpe degli adulti e il disagio adolescenziale; al quinto, “The White Lotus” continua a smascherare l’ipocrisia dell’élite con una nuova ambientazione mozzafiato.

Serie TV più viste in Italia (aprile-maggio 2025)

Posizione Titolo della Serie TV 1 The Last of Us 2 Black Mirror 3 The Handmaid’s Tale – Il racconto dell’ancella 4 Adolescence 5 The White Lotus 6 Scissione 7 Good American Family 8 The Studio 9 Daredevil: Rinascita 10 L’Eternauta

Analisi: le serie TV più viste del mese

“The Last of Us” è ancora la serie TV più vista in Italia, grazie alla seconda stagione che mescola azione, emozione e narrazione profonda.

“Black Mirror” ritorna prepotentemente con nuovi episodi: la distopia tecnologica funziona sempre.

“The Handmaid’s Tale” rientra in classifica con la sua sesta e ultima stagione, riconfermandosi come una delle serie TV più amate e discusse del momento.

Chiudono la top 10 due novità interessanti: “The Studio”, dramma ambientato a Hollywood, e “L’Eternauta”, ispirato al celebre fumetto argentino che ha conquistato anche il pubblico italiano.

Dove vederli?

Tutte le classifiche – aggiornate in tempo reale – con link diretti alle piattaforme di streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, etc.), movimenti di classifica, e statistiche dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale JustWatch: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts?ct=monthly

Cosa ci dice la classifica dei Film più visti e le Serie TV più viste in Italia?

Le preferenze italiane oscillano tra attualità e nostalgia, inquietudine e romanticismo, realtà distopiche e biografie intense. È un racconto collettivo che riflette i tempi incerti che viviamo, ma anche la voglia di emozioni forti, di verità scomode, e di mondi da esplorare — anche solo per 90 minuti alla volta.

