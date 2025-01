Gestionale in tilt, ritardi nelle consegne dopo l’acquisizione da parte R-Store di Juice, Rekordata, Med Innovations ed ICT

Dopo l’acquisizione da parte di R-Store di Juice, Rekordata, Med Innovations ed ICT (appartenenti a Med Group Holding,) si sono verificati dei blocchi nel sistema gestionale, con conseguenti in ritardi nella consegna dei prodotti e mancate notifiche ai punti vendita

Il rivenditore Apple R-Store ha acquisito le aziende Juice | Apple Premium Partner, Rekordata, Med Innovations ed ICT, appartenenti a Med Group Holding, diventando il primo Apple Premium Partner in Italia e uno dei principali a livello internazionale, con una rete di oltre 100 negozi e una e 900 collaboratori.

L’acquisizione è avvenuta il 30 ottobre 2024 ed diventata operativa dal primo gennaio 2025, da gennaio tutti punti vendita sono diventati R-Store, ma per il momento vengono mantenute le insegne precedenti

Problemi nella dopo le acquisizioni

Non tutto però è andato per il meglio, come riferisce un negozio della catena, l’integrazione dei sistemi IT ha portato ad un blocco del gestionale che ha manifestato due ordini di problemi.

Il primo ha reso impossibile le spedizioni dai negozi della catena verso altri, questo ha portato a dei ritardi nella consegna dei prodotti ai clienti. Spesso, infatti, i dispositivi ordinati in un punto vendita che ne è sprovvisto, vengono inviati dai negozi della catena che invece li hanno a magazzino.

L’interruzione operativa del sistema gestionale sta attualmente ostacolando l’elaborazione degli ordini e quindi causando ritardi e complicazioni anche nelle consegne degli ordini già pagati dai clienti.

L’altro problema riferito è la mancanza di notifiche dal sistema gestionale. Quando i prodotti vengono consegnati al punto vendita, da parte di un distributore o di Apple, gli addetti alla vendita non ricevono la notifica che li informa dell’avvenuta consegna dell’ordine, correlando il dispositivo al nome del cliente che lo ha ordinato. Il risultato è quindi che alcuni dispositivi vengono consegnati ai punti vendita, ma gli operatori non ricevano l’avviso che li informa di chiamare il cliente che ha effettuato l’ordine.

Il consiglio, per chi avesse ordinato dei prodotti da un negozio di questa catena, è quello di chiamare o di passare dal negozio, perché il prodotto potrebbe essere arrivato, ma gli addetti della catena potrebbero non sapere a chi quel prodotto era destinato.

Ovviamente sembra che i tecnici siano all’opera e il problema dovrebbero essere risolto, ma non se ne conoscono ancora i tempi.

