Goldrake torna con nuovi nemici, lo ha annunciato il creatore Go Nagai

Dopo quasi 50 anni torna Goldrake, lo ha annunciato il suo creatore Go Nagai, grazie ad una partnership con Manga Productions e Dynamic Planning

Goldrake sta per tornare, lo ha annunciato il suo creatore Go Nagai che ha dichiarato: “Sono lieto di riprendere Goldrake. Non vedevo l’ora di farlo da molto tempo”. Goldrake è il cartone animato che ha segnato un’intera generazione nata negli anni 70. Il primo vero successo di un Manga in Europa, dove tra l’altro ha avuto un riscontro anche maggiore rispetto all’Asia. Un vero mito per tutti gli appassionati.

La serie Mecha “Goldrake” lanciata il 5 ottobre 1975, durò per 74 episodi e conseguì la maggior parte della base di fan in Francia, Italia e Medio Oriente; e ha ancora oggi un seguito significativo.

Il ritorno di Goldrake

L’annuncio del ritorno di Goldrake da parte del suo stesso creatore è arrivato nell’ambito di un contest internazionale, Go Nagai in persona, creatore della saga nata negli anni ’70, invita artisti e fan di tutto il mondo a disegnare i temibili UFO Golgoth, ovvero i nemici di Goldrake Ufo Robot. Le proposte selezionate verranno utilizzate per un nuovo progetto su Goldrake denominato PROJECT G, annunciato da Manga Productions in occasione del lancio di una partnership con dei player globali giapponesi, tra cui Dynamic Planning.

Go Nagai ha poi continuato “Sono lieto di annunciare questa partnership con Manga Productions, dove i migliori esperti giapponesi e fan si riuniranno per creare qualcosa di grande; stay tuned”.

Così è stato lanciato il nuovo progetto per Goldrake sotto il nome di PROJECT G, con diversi partner globali giapponesi, tra cui Dynamic Planning, che possiede i diritti di Goldrake. Il popolare personaggio “Goldrake” è stato mostrato sugli schermi di Riyadh Boulevard durante la stagione dei ‘gamer’ scaturendo lo stupore del pubblico e dei visitatori.

Ora gli artisti di tutto il mondo sono chiamati a disegnare nuovi nemici e non resta di capire in cosa esattamente consiste questo Project G, per farlo si possono monitorare i social di Manga Production, alla guida dell’iniziativa

