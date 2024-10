HP porta l’AI nella stampa con HP print AI

HP Print AI porta l’intelligenza artificiale nella stampa e con “Perfect Output” ottimizza la disposizione dei contenuti, rimuovendo spazi e annunci indesiderati dalla stampa della pagine web

HP porta l’AI nella stampa. L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui creiamo contenuti, realizziamo immagini, componiamo la musica, ma sta entrando in ogni settore, anche in quelli meno scontati, come la stampa, per risolvere piccoli e grandi problemi.

Per esempio stampare contenuti web può essere un’esperienza frustrante, con gli articoli che si estendono su più pagine, annunci pubblicitari non desiderati, e sprechi di carta, sono problemi che molti incontrano ogni giorno. HP sta cercando di cambiare questo processo con il lancio del suo nuovo strumento basato sull’intelligenza artificaile: HP Print AI, che promette di offrire un’esperienza di stampa intelligente mai vista prima. Vediamo insieme le caratteristiche e i vantaggi di questa innovazione che è attualmente in fase beta.

HP Print AI: come funziona

Annunciato di recente, HP Print AI rappresenta la prima esperienza di stampa intelligente sul mercato. L’intelligenza artificiale, uno dei settori più promettenti e discussi della tecnologia, è stata applicata da HP applicata a migliorare le operazioni di stampa, ma non solo, rigaurda tutto il porcesso di stampa dall’installazione al supporto. Uno degli aspetti più interessanti di HP Print AI è una funzione chiamata “Perfect Output”.

HP Print AI la soluzione ai problemi di stampa dai siti web

Una delle sfide più grandi nella stampa è quella che riguarda i contenuti web. Chi aveva pensatoc he la stmpa potesse psparire con aveva fatto i conti con Internet, che da una parte ha digitalizzato molte risorse, dall’altra ha fatto nascere nuove esigenze di stampa, spesso poco “user friendly”. Stampare una pagian web dà infatti risultati poco coerenti, spesso disordinati, con tanto spazio bianco inutile e annunci non necessari. HP ha sviluppato algoritmi avanzati per ridurre questi problemi:

Riduzione del bianco Inutile: La tecnologia di HP elimina il bianco non necessario dalle stampe, ottimizzando l’uso dello spazio sulla pagina.

Rimozione degli annunci: Non dovrete più preoccuparvi di stampare annunci indesiderati che sprecano inchiostro e carta.

Ottimizzazione delle immagini: Le immagini vengono ridimensionate e posizionate in modo ottimale, rendendo il documento stampato esteticamente piacevole e funzionale.

Perfino i fogli di calcolo, che storicamente sono un incubo da stampare, beneficeranno di questa tecnologia, garantendo che tutto si adatti perfettamente alla pagina.

HP Print AI: personalizzazione

Oltre a migliorare l’output di stampa, HP Print AI utilizza l’intelligenza artificiale per personalizzare l’assistenza agli utenti. L’intelligenza artificaile anticipa le esigenze dei consumatori, facilitando l’installazione e ricordando le preferenze dell’utente. Un chatbot, basato su un modello linguistico proprietario chiamato “print language model” (PLM), permette anche di fare richieste in linguaggio naturale attraverso , rendendo l’interazione con la stampante più intuitiva.

Grazie a HP Print AI, gli utenti inoltre possono trasformare facilmente le foto in progetti creativi. Utilizzando semplici comandi conversazionali, HP Print AI può creare layout unici, stili personalizzati e font per personalizzare biglietti di auguri per ogni occasione. HP Print AI corregge anche errori di stampa comuni migliorando automaticamente la risoluzione delle immagini e rimuovendo oggetti indesiderati. Una volta pronto il design gli utebti possono scegliere di stampare o esplorare una lista curata di partner che offrono capacità di stampa fotografica uniche, certificati regalo da stampare sulla carta e molto altro ancora.

Disponibilità di HP Print AI

Attualmente, HP Print AI è disponibile solo per un gruppo selezionato di clienti in fase beta. L’azienda ha dichiarato che la funzione Perfect Output sarà compatibile con qualsiasi stampante HP, purché sia installato il driver corretto e sia collegata a un dispositivo con Windows 10 o Windows 11. Dopo aver raccolto il feedback iniziale, HP prevede di distribuire questa funzionalità a un pubblico più ampio.

HP ha piani ambiziosi per il futuro di HP Print AI e dell’AI in generale (anche sulla parte PC). Al momento, questi strumenti sono legati al driver delle stampanti, ma l’azienda ha annunciato che saranno inclusi in un aggiornamento dell’app previsto per il prossimo anno. Questo consentirà un accesso ancora più diffuso e facile alle innovative funzioni di stampa intelligente.

L’introduzione di HP Print AI rappresenta un grande passo avanti nell’evoluzione della stampa. Utilizzando l’intelligenza artificiale, HP non solo risolve problemi storici come la stampa dei contenuti web, ma offre anche un supporto personalizzato e intelligente agli utenti, l’utilizzo dell’AI si diffonde e risolve quei problemi di “relazione” con la tecnologia che in passato ne hanno limitato l’utilizzo, diventa così un facilitatore della digitalizzazione.

