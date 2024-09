“Il CFO e il CIO del Futuro: governance, sostenibilità, fattori ESG e soluzioni software” l’evento online

Il CFO e il CIO si trovano ora coinvolti nella gestione dei piani di sostenibilità, riduzione delle emissioni con l’ambizioso obiettivo della carbon neutrality. Questo comporta l’analisi e la pianificazione dei costi e investimenti (OPEX e CAPEX), coinvolge la tecnologia, nuovi software e capacità di analisi, e di fatto modifica il ruolo di CFO e CIO.

Un approccio integrato tra governance, sostenibilità e tecnologia è la chiave per il successo del CFO e del CIO del futuro, non perderti l’evento esclusivo per innovatori e leader aziendali

Stratos Analytics, in collaborazione con Digitalic, è lieta di annunciare l’evento “Il CFO e il CIO del Futuro: governance, sostenibilità, fattori ESG e soluzioni software”, che si terrà il 26 settembre 2024 alle ore 15:30 in diretta streaming dagli studi TV.

Il Nuovo Ruolo del CFO e del CIO

Nel panorama aziendale odierno, la figura del CFO (Chief Financial Officer) ha subito un’evoluzione significativa. Un tempo limitato a compiti contabili, il CFO è ora un partner manageriale chiave accanto all’Amministratore Delegato, con responsabilità estese che comprendono:

• Gestione dei dati finanziari e del sistema contabile.

• Redazione e rappresentazione dei bilanci.

• Gestione del budget e dei sistemi di previsione aziendale.

• Pianificazione pluriennale e strategica.

• Controllo dei flussi di cassa e interazioni con istituzioni finanziarie e azionisti.

• Valutazione delle opportunità nel mondo delle fusioni e acquisizioni (M&A).

La sfida della sostenibilità e dei fattori ESG

Con l’introduzione delle normative europee, è divenuto obbligatorio per le aziende produrre report non solo finanziari ma anche legati ai fattori ESG (Environmental, Social, Governance). La raccolta e la gestione di questi dati, sebbene affidata a personale specializzato, ricade sotto la responsabilità del CFO, integrando le misurazioni di sostenibilità ambientale e sociale nei bilanci aziendali e coinvolge in modo nuovo i CIO, chiamati a rivedere il proprio ruolo.

Carbon Neutrality e ESG Reporting

Il CFO e il CIO si trovano ora coinvolti nella gestione dei piani di riduzione delle emissioni con l’ambizioso obiettivo della carbon neutrality. Questo comporta l’analisi e la pianificazione dei costi e investimenti (OPEX e CAPEX) legati a:

• Transizione a parchi auto ibridi o elettrici.

• Installazione di pannelli solari.

• Implementazione di sistemi intelligenti per la gestione energetica.

• Pianificazione di piani di carbon forecast in relazione agli andamenti del business.

Le scelte IT

Il CFO ha una notevole influenza anche sulle scelte IT aziendali, necessarie per gestire i nuovi processi legati alla sostenibilità e all’ESG reporting, così come le scelte tecnologiche del CIO hanno un impatto considerevole sui fattori ESG e sulla possibilità di raccogliere dati. La sinergia tra il CFO e il CIO (Chief Information Officer) diventa quindi fondamentale per affrontare le nuove sfide e scegliere soluzioni software all’avanguardia che consentano di svolgere i nuovi compiti a cui sono chiamati.

Unisciti a noi

Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento esclusivo dove esperti del settore discuteranno le strategie e le soluzioni necessarie per affrontare le sfide future.

Con

LUCA OGLIETTI – Amministratore Delegato Stratos Analytics

MAURO POMER – Business Development Manager Stratos Analytics

RICARDO MIGUEZ DEL OLMO – Artificial Intelligence Applications Manager in IBM EMEA

GIOVANNI MANZINI – CIO Itinera SpA

Modera Francesco Marino, Fondatore di Digitalic

Data: 26 settembre 2024

Ora: 15:30

Piattaforma: Diretta streaming dagli studi TV