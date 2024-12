Jet Zero: la NASA prepara gli aeromobili sostenibili

Tecnologie innovative per un’aviazione a zero emissioni, la NASA finanzia degli studi per progettare l’aereo del futuro.

La NASA investe in progetti per il futuro degli aeromobili con l’obiettivo di guidare l’aviazione globale verso un futuro sostenibile. L’ente spaziale statunitense ha annunciato un’importante iniziativa di finanziamento per esplorare la prossima generazione di aerei. Nell’ambito del programma “Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability (AACES) 2050”, la NASA ha assegnato 11,5 milioni di dollari a cinque progetti che puntano a rivoluzionare il design degli aeromobili e le tecnologie di propulsione, con l’obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni e migliorare l’efficienza dei carburanti entro il 2050.

Net Zero al 2050

I progetti selezionati provengono da un mix di leader dell’industria, istituzioni accademiche e startup innovative, ciascuno focalizzato su diversi aspetti della sostenibilità nell’aviazione. Gli studi premiati esaminano concetti di aeromobili, tecnologie di propulsione e innovazioni progettuali che potrebbero cambiare radicalmente il nostro modo di concepire i viaggi aerei nei decenni a venire. Bob Pearce, amministratore associato della NASA per la Direzione della Ricerca Aeronautica, ha sottolineato che questa iniziativa aiuterà l’agenzia a sfruttare una vasta gamma di competenze provenienti da vari settori, per sviluppare tecnologie trasformative che contribuiranno a raggiungere l’obiettivo di emissioni nette zero per l’aviazione entro il 2050. “Stiamo mettendo insieme le migliori idee dal settore privato, dal mondo accademico e da altri stakeholder per aprire la strada al futuro dell’aviazione”, ha dichiarato Pearce.

Dagli aerei ai razzi del futuro

Un progetto di grande rilievo scelto dalla NASA è quello guidato da Electra, che sta esplorando il potenziale della propulsione elettrica distribuita. Questo approccio innovativo, combinato con design aerodinamici unici, punta a ridurre le emissioni, minimizzare il rumore e rendere i viaggi aerei più accessibili. L’azienda ha già dimostrato la fattibilità del suo prototipo di aeromobile di piccole dimensioni, che vola da oltre un anno. Il progetto di Electra è particolarmente focalizzato su soluzioni di aviazione sostenibile che possano ridurre l’impatto ambientale, migliorando al contempo l’efficienza operativa. Allo stesso modo, l’Istituto di Tecnologia della Georgia sta studiando l’aviazione alimentata a idrogeno attraverso il suo progetto “Advanced Technology Hydrogen Electric Novel Aircraft” (ATH2ENA). Questa iniziativa si concentra su carburanti alternativi e sistemi di propulsione, con un focus sull’integrazione della tecnologia a idrogeno nel design degli aeromobili per ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra. Altri progetti, come quello di JetZero, si concentrano sull’utilizzo dell’idrogeno liquido criogenico come carburante.

NASA e Boeing insieme

Premiata dalla NASA anche Aurora Flight Sciences, una filiale di Boeing, che sta conducendo uno studio per esplorare una vasta gamma di tecnologie, tra cui carburanti alternativi, sistemi aerodinamici e configurazioni degli aeromobili. La loro ricerca indagherà come diverse tecnologie possano essere combinate per soddisfare le esigenze dell’aviazione al 2050. Gli assegnatari dell’AACES 2050 sono tutti parte di un’iniziativa più ampia, che rientra nel progetto “Sustainable Flight National Partnership” (SFNP) della NASA, avviato nel 2021, con focus su soluzioni sostenibili per l’aviazione nel breve e medio periodo. Questi studi costituiscono una strategia a lungo termine che mira a posizionare la NASA al centro dell’impegno globale per la decarbonizzazione dell’aviazione.

Jet Zero: la NASA prepara gli aeromobili sostenibili - Ultima modifica: da