Le città più innovative del mondo: Top 25, Italia assente

Le città più innovative del mondo, sono 25, molte americane, tante emergano dall’Asia, ma l’Italia non c’è, né Milano, né Roma si affacciano in questa classifica internazionale.

Le città più innovative del mondo: Top 25

Torna a distanza di tre anni (l’ultima edizione era uscita nel 2019) e dopo una pandemia mondiale, il report di JLL, multinazionale di servizi immobiliari, sulle città più innovative del mondo.

L’analisi, che ha preso in considerazione oltre 100 città, ha incoronato ancora una volta i cosiddetti “leader globali”, città come San Francisco, Tokyo e Londra che, nonostante le preoccupazioni sollevate sulle loro prospettive a lungo termine durante le prime fasi della pandemia, rimangono parte integrante dell’ecosistema dell’innovazione.

Una massa critica di persone, un ampio mix di industrie, servizi ricercati e università di riferimento continueranno ad attrarre talenti e aziende verso questi poli consolidati.

Continua anche il predominio degli Stati Uniti, con ben 11 città americane fra le prime 25, in particolare per quanto riguarda la componente innovazione.

La Silicon Valley (con San Jose) e San Francisco sono gli epicentri globali sia a livello di innovazione, sia di concentrazione di talenti, ma anche Boston e New York continuano ad attrarre capitali, aziende e persone grazie alla loro vicinanza a rinomate università.

Città più piccole come Austin e Raleigh-Durham stanno rapidamente guadagnando terreno in specializzazioni come la produzione avanzata e le scienze della vita.

Sono tuttavia in corso dei cambiamenti: Seoul e Pechino si sono aggiunte a Tokyo nella top 10, sottolineando l’importanza della regione Asia Pacifico per gli scenari di innovazione globale. Appena fuori dai primi 10 si collocano anche Singapore, che rimane una destinazione chiave per gli investimenti diretti esteri (Ide), Shanghai e Shenzhen. Diverse città indiane e cinesi, come Bangalore e Guangzhou stanno risalendo la classifica e sviluppando ecosistemi di innovazione più sofisticati.

Le città più innovative del mondo: Europa

Per quanto riguarda l’Europa, il nostro continente domina la classifica dei talenti, con ben sette città nelle prime 15 posizioni. Londra e Parigi rimangono i due centri più importanti, ma si stanno facendo strada altri concorrenti, come Tel Aviv, Berlino, Stoccolma e Zurigo grazie a una forza lavoro ben istruita, buone università e industrie orientate all’innovazione.

I centri urbani, dunque, pur avendo subito un duro colpo durante la pandemia (con le scene di strade deserte in molte città di tutto il mondo ormai impresse nella nostra memoria), stanno ora attraversando una fase di rinascita: le persone continueranno ad essere attratte dalle opportunità, dai servizi e dallo stile di vita offerti in queste località e le città con le più forti credenziali di innovazione e talento sono nella posizione migliore per una più solida ripresa. In particolare, le città più piccole, che attiravano sempre più persone e aziende già prima della pandemia, saranno ancora di più al centro dell’interesse, perché più convenienti e con un’elevata qualità della vita.

1) San Jose

2) Tokyo

3) San Francisco

4) Boston

5) New York

6) Seoul

7) Parigi

8) Pechino

9) Londra

10) Seattle

11) Shanghai

12) Singapore

13) Shenzhen

14) Los Angeles

15) San Diego

16) Tel Aviv

17) Toronto

18) Berlino

19) Austin

20) Stoccolma

21) Monaco

22) Osaka

23) Chicago

24) Helsinki

25) Raleigh-Durham

1 I leader globali mantengono il vantaggio

Nonostante le preoccupazioni sollevate sulle loro prospettive a lungo termine durante le prime fasi della pandemia, i “leader globali” – come San Francisco, Tokyo e Londra – rimangono parte integrante dell’ecosistema dell’innovazione e continueranno ad attrarre talenti. Una massa critica di persone, un ampio mix di industrie, servizi ricercati e università di riferimento continueranno ad attrarre talenti e aziende verso questi gateway consolidati.

2 L’innovazione si diffonde in tutto il mondo

Sebbene il predominio degli Stati Uniti nelle classifiche relative all’innovazione persista, sono in corso dei cambiamenti. Le città dell’Asia come Seoul e Pechino si uniscono al gruppo d’élite di

“Leader globali” nel 2022. L’Europa se la cava particolarmente bene per i talenti, mostrando il potenziale per una maggiore innovazione in un’ampia gamma di città, mentre diverse città indiane e cinesi, come Bengaluru e Guangzhou, stanno scalando la classifica e sviluppando progetti più sofisticati di ecosistemi di innovazione.

3 L’ascesa di città più piccole e ricche di talenti

Le città più piccole, più convenienti e con un’elevata qualità della vita erano già attraenti per le persone e per le aziende prima della pandemia e ora questa tendenza ha visto un’accelerazione poiché le persone cercano aree urbane a dimensione umana che siano attraenti in cui vivere, lavorare e divertirsi. Anche le città che combinano questi fattori con un ecosistema di innovazione solido e diversificato, come Denver, Stoccolma e Melbourne, stanno sovraperformando dal punto di vista immobiliare, attirando nuove società e capitali.

4 Pronti per una rinnovata crescita

I centri urbani, inclusi i i quartieri degli uffici, della vendita al dettaglio e del tempo libero, hanno subito un duro colpo durante la pandemia, con strade vuote in molti centri urbani in tutto

il mondo. Tuttavia, si verificherà una rinascita poiché le persone continueranno ad essere attratte dalle opportunità, dai servizi e dallo stile di vita offerti in queste zone e le città con le più forti credenziali di innovazione e talento sono nella posizione migliore per sfruttare una solida ripresa. I centri urbani che possono orientarsi verso il supporto di questi settori attraverso servizi, sviluppo ad uso misto e vivibilità saranno ben posizionati per la crescita.

5 Le città innovative saranno fondamentali per combattere il cambiamento climatico

Poiché l’attenzione sul cambiamento climatico continua a intensificarsi, le città innovative svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare soluzioni all’emergenza climatica e affrontare il rischio climatico. Con le zone edificate che contribuiscono per il 40% alle emissioni globali e in genere oltre il 60% nelle città, è probabile che la tecnologia urbana sia tra i maggiori catalizzatori del progresso verde. Le città che possono sfruttare i loro punti di forza nella tecnologia saranno in grado di rivoluzionare gli ecosistemi digitali urbani e raccogliere grandi quantità di dati in tempo reale su efficienza energetica, gestione dei rifiuti, salute, mobilità e utilizzo dello spazio man mano che gli edifici diventano gradualmente più intelligenti. I settori dell’industria immobiliare e la tecnologia che lavorano insieme sono la chiave per creare soluzioni scalabili per smart city per promuovere l’efficienza energetica e delle risorse in tutta la città.