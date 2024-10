Le immagini mozzafiato del Polaris Dawn

L’equipaggio Polaris Dawn ha condiviso nuove immagini mozzafiato dalla storica missione spaziale commerciale

L’equipaggio Polaris Dawn ha completato la prima passeggiata spaziale commerciale della storia il 12 settembre 2024. Il momento storico è stato trasmesso in streaming mentre il comandante Jared Isaacman e la specialista di missione Sarah Gillis sono usciti dalla capsula spaziale ad alta quota sopra la Terra e hanno fatto anche la prima “passeggiata spaziale” per una missione commerciale. Ora l’equipaggio formato da Jared Isaacman; Scott Poteet; Sarah Gillis e Anna Menon, ha pubblicato nuove immagini e sono mozzafiato.

La missione Polaris Dawn

I quattro membri dell’equipaggio hanno viaggiato per 875 miglia sopra il nostro pianeta, raggiungendo l’orbita più alta dai tempi del programma Apollo della NASA, in una capsula SpaceX Crew Dragon chiamata Resilience. Isaacman e Gillis sono stati accompagnati nella missione dall’ufficiale medico Anna Menon e dal pilota della missione Scott Kidd Poteet, che sono rimasti nella capsula per tutta la durata della passeggiata spaziale. L’equipaggio ha trascorso cinque giorni in orbita conducendo ricerche ed esperimenti prima di ammarare in sicurezza al largo delle coste della Florida.