Le novità di Google per migliorare i viaggi e le vacanze estive

L’estate è alle porte e Google si attrezza per migliorare le vacanze degli utenti. Alphabet, l’azienda proprietaria del motore di ricerca, ha aggiornato i suoi diffusi strumenti tramite la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale così da rendere più facile le prenotazioni nonché l’esplorazione dei luoghi visitati. In particolare, sono Google Lens e Maps ad aver ricevuto gli aggiornamenti più interessanti: le due app sono ora maggiormente interattive e dettagliate. Dalla storia dei monumenti ai piatti tipici locali, sarà ancora più facile organizzare un viaggio e godere degli aspetti positivi delle proprie vacanze tramite lo smartphone e gli altri dispositivi.

Google Lens e realtà aumentata

Durante un viaggio, basterà aprire Google Lens su Android o scaricare l’app Google su iOS, toccare l’icona della fotocamera Lens e lasciarsi ispirare. Lens può aiutare a capire la storia di una statua importante o di un edificio storico grazie alle funzioni innovative per la fotocamera. Con l’opzione “Luoghi” di Google Lens, basterà toccare l’icona della fotocamera, puntarla verso un punto d’interesse, e immediatamente l’applicazione riconoscerà quello che si sta osservando. Il tasto “Luoghi” semplifica l’identificazione dei monumenti: lo fa combinando i modelli 3D di Google Earth e la potente tecnologia di riconoscimento delle immagini di Lens per creare un’esperienza approfondita e in tempo reale. Da poco disponibile anche in Italia è la Ricerca Multipla, una nuova opzione all’interno del tab “Cerca” che consente di trovare informazioni unendo ricerche specifiche e immagini. Infine, nella sezione “Traduzione” di Google Lens, posizionando la fotocamera sopra un testo, che sia il menu di un ristorante o un cartello in una lingua straniera, si otterrà la traduzione.

Le novità di Google Maps

In una nuova città può essere difficile sapere da che parte dirigersi. Con Live View in Google Maps, saranno presenti delle frecce con realtà aumentata che indicheranno esattamente la strada da seguire. È possibile utilizzare Live View anche per spostarsi in location come gli aeroporti o le vie trafficate del centro. Inoltre, Live View permette di trovare i luoghi utili intorno alla propria posizione, come bancomat, ristoranti, parchi e stazioni di transito, nonché di scoprire informazioni utili come l’orario di apertura e il livello di gradimento di un’attività o di un museo. Ad oggi, lo strumento è disponibile in città come New York, Londra, Los Angeles, Parigi, San Francisco e Tokyo, oltre a Barcellona, Dublino e Madrid, ma presto sarà implementato in altre metropoli del mondo, comprese quelle italiane.

Immersive View con intelligenza artificiale

Altra novità è quella nota come Immersive View. Si tratta di una funzionalità che unisce computer vision e l’intelligenza artificiale per fondere miliardi di immagini di Street View e aeree insieme, creando un modello digitale del luogo prescelto. Con questa tecnologia, è possibile visualizzare tutte le informazioni necessarie sulla propria rotta. Quando si ricevono indicazioni, si avrà un’esperienza multidimensionale che consente di visualizzare in anteprima le piste ciclabili, i marciapiedi, gli incroci e i parcheggi lungo il percorso. Con il cursore, si potranno vedere informazioni sulla qualità dell’aria e come sarà il meteo durante il giorno, in modo da poter essere preparati con gli indumenti adatti. Indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto, l’intelligenza artificiale simula quanti veicoli potrebbero essere sulla strada in un determinato momento. Immersive View sarà inserito nei prossimi mesi in molte città europee come Berlino, Dublino, Firenze, Parigi e Venezia. In questo modo, le vacanze diventano ancora più facili da organizzare grazie a Google e le visite ai luoghi di villeggiatura si fanno interattive e stimolanti.

