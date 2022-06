Letto che ringiovanisce: come funziona e quanto costa

I giocatori del Real sembra non possano più fare a meno di questo letto per il loro riposo.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un letto che ringiovanisce, anche perché lo stesso è sponsorizzato da alcuni giocatori del Real Madrid. A quanto pare, il successo di uno sportivo passa anche dalla qualità del suo riposo ed è per questo che una squadra vincente come il Real si affida al meglio che esista sul mercato per assicurarlo. Se i calciatori del Real riposano alla grande e possono contare su un prodotto che contribuirebbe a ridurre l’età biologica fino a 15 anni, il merito sarebbe di Hogo Bed, creato e brevettato da un’azienda spagnola.

Come funziona il letto che ringiovanisce

Le qualità di Hogo Bed sono comprovate a livello scientifico, dato che le sue caratteristiche sono certificate da studi compiuti dall’Università di Granada e di Madrid. Grazie al modo in cui viene prodotto. Il letto sembra essere in grado di rafforzare le difese immunitarie di chi dorme su di esso, riduce i danni da ossidazione, contribuisce ad aumentare la risposta ormonale agli stati di stress e fungerebbe da potente antinfiammatorio. Insomma, un vero tocca sana per la salute.

Tutte queste caratteristiche di Hogo sono dovute al fatto che il letto è in grado di creare una sorta di “bolla” intorno al luogo del riposo e ciò proteggerebbe le persone dall’esposizione alle emissioni elettromagnetiche e annullerebbe le radiazioni accumulate nel corso del giorno, garantendo così tutti i benefici elencati in precedenza.

Per far sì che il tutto funzioni a dovere e che i risultati siano verificabili, l’azienda studia la posizione migliore della casa in cui sistemare Hogo Bed ed effettua analisi del sangue prima e a distanza di due mesi dalla prova del letto, in modo tale che i benefici possano essere testati. Qualora i parametri delle analisi non dovessero migliorare nel giro di sei mesi, l’azienda provvederebbe al rimborso della somma spesa per il letto.

Quanto costa Hogo Bed

Oltre al letto e ai servizi appena citati, l’azienda fornisce al cliente il giroletto (ossia la base in legno), una coperta in lana merinos, cuscini in lattice naturale e un topper. Tutti i materiali utilizzati per la produzione dei letti sono completamente organici, privi di prodotti sintetici e derivati dal petrolio.

E ora veniamo alla parte che forse più incuriosisce? Quando costa Hogo Bed, il letto che ringiovanisce l’età biologica? Come si potrà facilmente intuire, il costo non è alla portata di tutti. La versione con materasso 100×190 cm costa 20.000 euro mentre la versione King Size (182×213 euro) costa più di 40.000 euro. Il prezzo è ovviamente influenzato dal fatto che si tratta di un prodotto di altissima tecnologia, dai servizi accessori messi a disposizione dei clienti, dal fatto che si tratta di letti prodotti manualmente e in edizione limitata e per cui servono fino a 8 settimane di lavorazione.

